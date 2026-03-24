Sao Thái Lan vô địch bi-a thế giới, bị vợ "tịch thu" luôn 7 tỷ đồng

Chiến thắng của Thepchaiya Un-Nooh tại World Open 2026 không chỉ là cú sốc lớn của làng bi-a thế giới, mà còn mở ra một câu chuyện hậu trường vừa cảm xúc vừa… đầy tiếng cười.

Thepchaiya Un-Nooh vô địch World Open 2026 và phần thưởng đưa hết cho vợ giữ

Cổ tích của tay cơ “tốc độ F1”

Ở tuổi 40, khi nhiều người nghĩ anh đã qua thời đỉnh cao, Un-Nooh bước vào giải với vị trí ngoài top 30 và phong độ không mấy ấn tượng. Nhưng chỉ trong một tuần tại Yushan (Trung Quốc), tay cơ Thái Lan đã “lột xác” ngoạn mục, lần lượt đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh để tiến vào chung kết.

Đỉnh cao của hành trình là màn ngược dòng trước Ronnie O'Sullivan, huyền thoại 7 lần vô địch thế giới, người vừa tạo cú break 153 điểm lịch sử trước đó. Bị dẫn 0-4, Un-Nooh không sụp đổ. Anh thắng liền 5 ván, rồi tạo nên màn bứt phá kinh hoàng ở cuối trận với các series 77, 132, 147 và 131 điểm để khép lại trận chung kết với tỷ số 10-7.

Đó không chỉ là chiến thắng, mà là màn trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân, nhanh, bùng nổ và đầy cảm xúc đúng chất “F1” của snooker.

Hậu trường không ngờ: Giặt đồ trong khách sạn

Ít ai biết rằng, trong suốt hành trình vô địch, Un-Nooh… không mang đủ quần áo. Khi giải đấu kéo dài ngoài dự kiến, anh phải tự giặt đồ lót và tất ngay trong phòng khách sạn, hình ảnh vừa đời thường, vừa cho thấy sự “ngẫu hứng” đúng kiểu của tay cơ này.

Từ một người chỉ đặt mục tiêu đi sâu, anh bất ngờ giành danh hiệu lớn nhất sự nghiệp với 175.000 bảng Anh (hơn 7,6 tỷ đồng), đồng thời nhảy vọt 17 bậc trên BXH thế giới.

“Vợ là nóc nhà”: Cái kết khiến mạng xã hội bật cười

Nếu chiến thắng trên bàn đấu là câu chuyện cổ tích, thì hậu trường đời sống của Un-Nooh lại mang màu sắc rất… quen thuộc.

Ngay sau trận chung kết, vợ anh, Netranong đăng tải dòng trạng thái gây bão, khen chồng “hôm nay mới thấy đẹp trai”, nhưng chốt hạ bằng câu khiến dân mạng cười nghiêng ngả: "Cảm ơn vì đã… đưa hết tiền thưởng cho vợ giữ"

Một câu nói tưởng đùa, nhưng lại phản ánh rất thật, dù là nhà vô địch thế giới, về nhà vẫn phải nộp tiền cho vợ thôi.

