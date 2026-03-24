Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-martin
Miami Open
Sebastian Korda -
Martin Landaluce -
jiri-vs-taylor
Miami Open
Jiri Lehecka -
Taylor Fritz -
valentin-vs-arthur
Miami Open
Valentin Vacherot -
Arthur Fils -
victoria-vs-karolina
Miami Open
Victoria Mboko -
Karolina Muchova -
tomas-martin-vs-tommy
Miami Open
Tomas Martin Etcheverry -
Tommy Paul -
terence-vs-frances
Miami Open
Terence Atmane -
Frances Tiafoe -
alex-vs-jannik
Miami Open
Alex Michelsen -
Jannik Sinner -
belinda-vs-coco
Miami Open
Belinda Bencic -
Coco Gauff -
ugo-vs-francisco
Miami Open
Ugo Humbert -
Francisco Cerundolo -
quentin-vs-alexander
Miami Open
Quentin Halys -
Alexander Zverev -

Sao Thái Lan vô địch bi-a thế giới, bị vợ "tịch thu" luôn 7 tỷ đồng

Sự kiện: Bi-a: Những đường cơ huyền ảo

(Tin thể thao, tin bi-a) Chức vô địch World Open 2026 của Thepchaiya Un-Nooh không chỉ gây sốc khi anh ngược dòng đánh bại Ronnie O'Sullivan, mà còn đi kèm câu chuyện hậu trường vừa cảm động vừa hài hước.

Chiến thắng của Thepchaiya Un-Nooh tại World Open 2026 không chỉ là cú sốc lớn của làng bi-a thế giới, mà còn mở ra một câu chuyện hậu trường vừa cảm xúc vừa… đầy tiếng cười.

Thepchaiya Un-Nooh vô địch World Open 2026 và phần thưởng đưa hết cho vợ giữ

Thepchaiya Un-Nooh vô địch World Open 2026 và phần thưởng đưa hết cho vợ giữ

Cổ tích của tay cơ “tốc độ F1”

Ở tuổi 40, khi nhiều người nghĩ anh đã qua thời đỉnh cao, Un-Nooh bước vào giải với vị trí ngoài top 30 và phong độ không mấy ấn tượng. Nhưng chỉ trong một tuần tại Yushan (Trung Quốc), tay cơ Thái Lan đã “lột xác” ngoạn mục, lần lượt đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh để tiến vào chung kết.

Đỉnh cao của hành trình là màn ngược dòng trước Ronnie O'Sullivan, huyền thoại 7 lần vô địch thế giới, người vừa tạo cú break 153 điểm lịch sử trước đó. Bị dẫn 0-4, Un-Nooh không sụp đổ. Anh thắng liền 5 ván, rồi tạo nên màn bứt phá kinh hoàng ở cuối trận với các series 77, 132, 147 và 131 điểm để khép lại trận chung kết với tỷ số 10-7.

Đó không chỉ là chiến thắng, mà là màn trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân, nhanh, bùng nổ và đầy cảm xúc đúng chất “F1” của snooker.

Hậu trường không ngờ: Giặt đồ trong khách sạn

Ít ai biết rằng, trong suốt hành trình vô địch, Un-Nooh… không mang đủ quần áo. Khi giải đấu kéo dài ngoài dự kiến, anh phải tự giặt đồ lót và tất ngay trong phòng khách sạn, hình ảnh vừa đời thường, vừa cho thấy sự “ngẫu hứng” đúng kiểu của tay cơ này.

Từ một người chỉ đặt mục tiêu đi sâu, anh bất ngờ giành danh hiệu lớn nhất sự nghiệp với 175.000 bảng Anh (hơn 7,6 tỷ đồng), đồng thời nhảy vọt 17 bậc trên BXH thế giới.

“Vợ là nóc nhà”: Cái kết khiến mạng xã hội bật cười

Nếu chiến thắng trên bàn đấu là câu chuyện cổ tích, thì hậu trường đời sống của Un-Nooh lại mang màu sắc rất… quen thuộc.

Ngay sau trận chung kết, vợ anh, Netranong đăng tải dòng trạng thái gây bão, khen chồng “hôm nay mới thấy đẹp trai”, nhưng chốt hạ bằng câu khiến dân mạng cười nghiêng ngả: "Cảm ơn vì đã… đưa hết tiền thưởng cho vợ giữ"

Một câu nói tưởng đùa, nhưng lại phản ánh rất thật, dù là nhà vô địch thế giới, về nhà vẫn phải nộp tiền cho vợ thôi.
 

"Phù thủy" bi-a O'Sullivan đi 1 cơ ghi 153 điểm, tạo kỷ lục chấn động lịch sử
“Phù thủy” bi-a O'Sullivan đi 1 cơ ghi 153 điểm, tạo kỷ lục chấn động lịch sử

(Tin thể thao, tin bi-a) Ronnie O'Sullivan tạo địa chấn tại World Open 2026 với cú ghi 153 điểm chưa từng có, phá vỡ mọi giới hạn snooker và khẳng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng

Nguồn:

-24/03/2026 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bi-a: Những đường cơ huyền ảo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN