Đua xe MotoGP, Brazilian GP: Marquez tìm lại cảm giác chiến thắng

Moto3: Maximo Quiles chiến thắng bão táp, Veda Pratama đi vào lịch sử

Thể thức Moto3 mở màn ngày Chủ nhật bằng kịch bản đầy rẫy những biến cố bất ngờ và cột mốc lịch sử. Cuộc đua tại Goiania chứng kiến cuộc chiến giữa các tay đua top đầu, đặc biệt là David Almansa (Dynavolt Intact GP) và Maximo Quiles (Aspar Team).

Aspar Team có chiến thắng 1-2 tại Brazil

Dù Joel Esteban xuất phát pole và sớm có lợi thế, anh lại không may khi bị ‘ngã ngựa’ ở vòng 7 do tai nạn ở cua 4. Bước ngoặt xuất hiện ở vòng 13 khi người đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Almansa gặp tai nạn nghiêm trọng tại cua 4, đánh mất cơ hội giành chiến thắng. Chỉ một vòng sau, tai nạn của Scott Ogden đã buộc trọng tài phải phất cờ đỏ, tạm dừng cuộc đua.

Khi đường đua mở lại với cuộc đua ‘nước rút’ (sprint) 5 vòng, một cuộc chiến sinh tử mới lại bắt đầu. Lần này, Maximo Quiles đã thể hiện sự tập trung tuyệt đối. Bất chấp những nỗ lực bám đuổi quyết liệt từ chính người đồng đội Marco Morelli, Quiles vẫn kiên cường phòng thủ để cán đích đầu tiên, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tổng sau chặng 2.

Pratama có podium Moto3 đầu tiên cho Indonesia

Về đích ở vị trí thứ 2, Marco Morelli có được podium đầu tiên trong sự nghiệp, giúp đội đua Aspar tạo nên chiến thắng 1-2 hoàn hảo. Đáng chú ý hơn là kỳ tích của Veda Pratama (Honda Team Asia). Tay đua trẻ của Indonesia đã có màn trình diễn xuất thần để cán đích thứ 3, tạo nên kỳ tích khi mang về podium đầu tiên cho Indonesia trong lịch sử giải đấu.

Moto2: Daniel Holgado quá bản lĩnh trước David Munoz

Tương tự Moto3, cuộc đua Moto2 cũng mang đến một cuộc cạnh tranh đến vòng cuối cùng. Sự chú ý dồn vào cuộc chiến giành P1 giữa tay đua đoạt pole Daniel Holgado (Aspar Team) và Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team). Ngay sau khi đèn tín hiệu vụt tắt, Alex Escrig đã tận dụng tốt vị trí xuất phát ở hàng đầu để vươn lên chiếm lợi thế. Tuy nhiên, cục diện nhanh chóng thay đổi khi Muñoz vươn lên dẫn đầu ở vòng 2, trước khi Holgado đáp trả ở vòng 3 để dẫn đầu cuộc đua này.

Podium cuộc đua Moto2

Trong phần lớn thời gian, top 3 gồm Holgado, Muñoz và Escrig đã tách tốp hoàn toàn, tạo ra khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi phía sau, trong khi tài năng trẻ David Alonso lại gặp khó khăn dù xuất phát top 2 và liên tục rớt hạng. Anh chỉ có thể cán đích P5 chung cuộc.

Khi chặng đua chỉ còn 5 vòng, sức nóng được đẩy lên đỉnh điểm khi Muñoz gây áp lực lên Holgado với cách biệt chỉ 0,3 giây. Với 2 vòng còn lại, Muñoz thực hiện cú vượt quyết đoán để đoạt lấy ngôi đầu. Thế nhưng, bản lĩnh của Holgado đã lên tiếng đúng lúc. Bằng sức mạnh động cơ và nhỉnh hơn về độ bám của lốp, tay đua số 96 đã phản công và tái chiếm P1.

Bước vào vòng đua cuối cùng với lợi thế 0,7 giây, Daniel Holgado đã cán đích an toàn để giành chiến thắng Moto2 đầu tiên mùa giải năm nay, qua đó chính thức leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tổng. Daniel Muñoz về thứ 2 còn Manuel Gonzalez (Dynavolt Intact GP) đã vượt qua Escrig ở vòng cuối, tước đi cơ hội giành podium của đối thủ để giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

MotoGP Sprint: Sự trở lại ấn tượng của Marc Marquez

Diggia và Marquez đã có màn “tỷ thí” ở cả 2 cuộc đua tại Brazil

Cuộc đua Sprint vào chiều thứ Bảy đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của Marc Marquez (Ducati Lenovo Team). Dù Fabio Di Giannantonio (Diggia) xuất phát từ pole và dẫn đầu phần lớn thời gian, Marquez vẫn kiên nhẫn bám đuổi từ phía sau. Khi cuộc đua còn 3 vòng, tay đua số 93 tung đòn quyết định tại góc cua số 12 để vươn lên dẫn đầu.

Bất chấp sức ép khủng khiếp từ Diggia ở vòng cuối cùng, Marquez vẫn bảo vệ thành công vị trí để giành chiến thắng Sprint đầu tiên trong mùa giải 2026. Fabio Di Giannantonio ngậm ngùi về nhì. Trong khi đó, Jorge Martin (Aprilia Racing) có một màn trình diễn cảm xúc khi cán đích thứ 3, đánh dấu podium đầu tiên của anh kể từ cuối năm 2024 và sau khi gặp chấn thương dài hạn. Đây cũng là thành tích top 3 đầu tiên của anh cùng đội đua Aprilia.

MotoGP Grand Prix: Quyền uy tuyệt đối của Marco Bezzecchi và Aprilia

Chiến thắng 1-2 thứ 2 trong lịch sử cho Aprilia

Bước vào cuộc đua chính thức (Grand Prix) vào ngày Chủ nhật, mọi ánh mắt đổ dồn vào những chiếc Aprilia đang thể hiện phong độ hủy diệt. Cuộc đua chính giảm quãng đường từ 31 xuống 23 vòng do lo ngại về vấn đề bào mòn lốp cũng như thời tiết khắc nghiệt tại trường đua.

Rút kinh nghiệm từ cú xuất phát không tốt trong Sprint, Marco Bezzecchi (Aprilia) đã khởi đầu hoàn hảo, nhanh chóng chiếm lấy vị trí dẫn đầu ngay từ góc cua đầu tiên. Từ khoảnh khắc đó, Bezzecchi không hề ngoái đầu nhìn lại. Tay đua người Ý đã kiểm soát hoàn toàn nhịp độ cuộc đua và thiết lập khoảng cách cực kì an toàn so với nhóm chạy phía sau.

Phía sau, ba cái tên cạnh tranh cho các vị trí trên podium. Di Giannantonio có pha tấn công táo bạo nhắm vào Marc Marquez ở vòng 6. Pha chạy ép vượt của Diggia khiến cả hai tay đua bị đẩy ra ngoài lề đường đua, tạo cơ hội vàng cho Martin vượt lên chiếm vị trí thứ 2 dễ dàng. Dù cố gắng bám đuổi Bezzecchi, Martin cũng không thể bắt kịp tốc độ của người đồng đội, đành chấp nhận cán đích thứ 2 nhưng anh đã kết thúc 490 ngày vắng mặt trên bục podium.

Bezzecchi lập kỷ lục mới cho Aprilia với 4 chiến thắng liên tiếp

Chiến thắng áp đảo thuộc về Marco Bezzecchi, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử đội đua Aprilia có một tay đua giành 4 chiến thắng Grand Prix liên tiếp. Kết quả này giúp Aprilia có chiến thắng 1-2 đầu tiên sau gần 3 năm.

Kịch tính tái diễn khi Marquez cố gắng đòi lại P3 trước Diggia. Khi cuộc đua còn 5 vòng, Marquez tấn công ở cua số 6. Nhưng chỉ một vòng sau, sai lầm cua rộng ở cua 11 đã mở toang cánh cửa để Diggia chớp thời cơ lách lên. Khác với cuộc đua Sprint, lần này M.Marquez không thể lật ngược thế cờ và ngậm ngùi về đích thứ 4. Di Giannantonio xuất sắc bảo vệ podium đầu tiên của anh trong năm 2026. Ở những diễn biến khác, những cái tên đình đám như cựu vô địch Francesco Bagnaia hay Joan Mir đều có cuộc đua thất vọng khi phải bỏ cuộc sớm do tai nạn.

Kết quả chi tiết chặng đua Brazilian GP 2026

BXH cá nhân sau chặng 2