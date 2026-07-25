Người đẹp thể hình mặc bikini khoe vòng ba 98 cm, sẵn sàng “săn” HCV marathon

🔥 Người đẹp Ngọc Lan “đốt mắt” với bikini, khoe vòng ba 98 cm

Sau khi hoàn thành cự ly bán marathon (21 km) tại giải chạy diễn ra ở Đà Nẵng, Nguyễn Ngọc Lan đã khiến người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ bộ ảnh bikini được thực hiện ngay trên bãi biển. Với thân hình săn chắc, khỏe khoắn cùng những đường cong nổi bật, nữ HLV fitness nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen trên mạng xã hội.

Ngọc Lan khoe vóc dáng với bikini sau khi hoàn thành cuộc thi marathon

Sở hữu hơn 75.000 lượt người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, Ngọc Lan vốn không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng yêu thể thao. Cô có hơn 10 năm gắn bó với gym, sở hữu vòng ba lên đến 98 cm cùng hình thể săn chắc. Không chỉ là HLV fitness, người đẹp còn là VĐV thể hình chuyên nghiệp với nhiều tấm HCV tại các giải đấu danh giá trong nước.

Điều đặc biệt là bên cạnh niềm đam mê thể hình, Ngọc Lan còn thường xuyên góp mặt ở các giải chạy marathon. Hình ảnh một cô gái sở hữu cơ bắp cuồn cuộn nhưng vẫn có những bước chạy thanh thoát luôn thu hút sự chú ý của nhiều VĐV cũng như người hâm mộ.

⚡ "Đứng hình" trước bình minh Đà Nẵng dù đôi chân muốn bỏ cuộc

Chia sẻ về trải nghiệm tại giải marathon ở Đà Nẵng mới đây, Ngọc Lan cho biết cô đã dành gần một tháng để chuẩn bị nghiêm túc.

Người đẹp chuẩn bị tham dự liên tiếp các giải chạy và thể hình

"Trước giải khoảng một tháng, tôi tập luyện và ăn uống rất kỷ luật để vừa chuẩn bị cho cự ly 21 km, vừa cải thiện vóc dáng. Hai tuần cuối, tôi siết chế độ ăn khá nghiêm nên khi đến Đà Nẵng, cơ thể đạt trạng thái tốt nhất", cô chia sẻ.

Theo Ngọc Lan, cung đường chạy tại thành phố biển để lại rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là khoảnh khắc được ngắm bình minh trên biển.

"Đoạn tôi nhớ nhất là khi chạy lên cầu. Đó cũng là lúc nắng bắt đầu gay gắt, cơ thể xuống sức và đôi chân chỉ muốn dừng lại. Nhưng khung cảnh lúc ấy quá đẹp nên tôi tự nhủ phải cố gắng để tận hưởng trọn vẹn hành trình", người đẹp kể.

Dù không đạt được mục tiêu thời gian do thời tiết khá nóng, Ngọc Lan vẫn hài lòng vì đã hoàn thành cuộc đua: "Điều tôi nhận được không chỉ là tấm huy chương, mà còn là cơ hội trải nghiệm một cung đường mới, gặp gỡ rất nhiều anh chị em trong cộng đồng chạy bộ".

💥 Chuẩn bị liên tiếp cho marathon và giải thể hình

Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Ngọc Lan đã lên kế hoạch cho những thử thách tiếp theo. Người đẹp xác nhận sẽ tham gia hai giải marathon lớn tại Hà Nội trong thời gian tới. Ngoài ra, vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, Ngọc Lan sẽ tiếp tục tranh tài ở hai giải thể hình tổ chức tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Ngọc Lan hoàn thành cự ly 21km

"Tôi muốn tiếp tục cải thiện thành tích cá nhân, đồng thời khám phá thêm nhiều cung đường đẹp và gặp gỡ những người có chung niềm đam mê chạy bộ", cô nói.

Để theo đuổi song song hai môn thể thao, Ngọc Lan duy trì lịch tập kết hợp giữa gym và chạy bộ: "Gym vẫn là nền tảng giúp tôi xây dựng sức mạnh và giữ vóc dáng, còn chạy bộ giúp cải thiện sức bền cũng như hệ tim mạch. Tùy từng giai đoạn chuẩn bị cho giải chạy hay giải thể hình mà tôi điều chỉnh giáo án cho phù hợp”.

Người đẹp cho biết mục tiêu của mình không chỉ là cải thiện thành tích mà còn muốn thử sức ở nhiều bộ môn khác nhau để không ngừng hoàn thiện bản thân. Cô mong muốn mọi người nhớ đến mình như một người tập luyện nghiêm túc, sống thật với đam mê và truyền cảm hứng bằng chính hành động thực tế.