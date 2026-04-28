Đua xe MotoGP, Spanish GP 2026: Sự trở lại của Alex Marquez và những kịch bản “điên khùng” tại Jerez

Moto3: Maximo Quiles bứt phá ngoạn mục, kịch tính đến góc cua cuối

Thể thức Moto3 tại Jerez đã chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của tài năng trẻ 18 tuổi Maximo Quiles, người đã xuất sắc mang về chiến thắng thứ 2 trong năm ngay trên sân nhà. Cuộc đua khởi đầu với ưu thế vươn lên dẫn đầu của David Muñoz nhưng Quiles nhanh chóng đòi lại vị trí số 1 ngay tại cua 8 vòng đua đầu tiên.

Đến vòng thứ 6, Adrian cùng Muñoz và đẩy Quiles lùi lại. Bước ngoặt thực sự đến ở vòng 15 khi Quiles quyết định "tung bài", vượt lên tại cua 1 và ngay lập tức giảm thời gian vòng chạy từ mức giữa 1 phút 45 giây xuống còn ngưỡng 1 phút 44 giây. Muñoz cố gắng bám đuổi nhưng một sai lầm ở cua 1 khi cuộc đua chỉ còn 3 vòng đã khiến anh tụt lại hơn nửa giây.

Quiles ung dung cán đích giành chiến thắng, trong khi phía sau là cuộc chiến cho P2 giữa Fernandez và Muñoz. Cả hai liên tục có những pha cọ xát nảy lửa tại các cua 6, 8 và 9. Bất chấp nỗ lực tấn công tuyệt vọng của Muñoz tại cua 13, Fernandez đã chiến thắng trong màn bứt tốc để giành vị trí á quân. Muñoz ngậm ngùi về thứ ba, khép lại một ngày thi đấu đại thành công của người Tây Ban Nha khi càn quét trọn bục podium trên sân nhà.

Moto2: Senna Agius bảo vệ thành quả, giành cú đúp chiến thắng

Sau chiến thắng vang dội tại Mỹ, Senna Agius tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa bằng chuỗi chiến thắng liên tiếp đầu tiên trong sự nghiệp Moto2. Đây là thành quả sau cuộc chiến tay ba căng thẳng kéo dài đến tận những mét cuối cùng.

Khi đèn tín hiệu vụt tắt, Manuel Gonzalez – người chiến thắng tại Jerez năm ngoái – chiếm lấy P1, nhưng Collin Veijer nhanh chóng vượt lên dẫn đầu tại cua 6. Trái ngược với nhóm đầu, tài năng trẻ David Alonso có một pha xuất phát thảm họa, rớt từ hàng thứ hai xuống vị trí thứ 17. Ở vòng 5, ngôi đầu đổi chủ tới 4 lần giữa Agius và Veijer. Sang vòng 6, một pha va chạm gắt giữa Alonso, Daniel Holgado và Alex Escrig khiến trật tự top 10 bị xáo trộn mạnh. Kịch tính chưa dừng lại khi Barry Baltus trượt xe tại cua 6 khi đang chạy P4, kéo theo cú ngã của Alonso Lopez ngay sau đó.

Tình thế này biến phần còn lại của cuộc đua thành cuộc tranh chấp ‘tam mã’ giữa Veijer, Agius và Gonzalez. Agius quyết định tấn công ở vòng 14. Tay đua người Úc có pha cắt mặt hoàn hảo từ phía trong để vượt qua tay đua Hà Lan tại cua 8. Ngay sau đó, Gonzalez cũng tận dụng cơ hội đẩy Veijer xuống thứ 3. Dù dẫn đầu, Agius luôn chịu áp lực cực lớn với khoảng cách chỉ hơn 0,3 giây ở những vòng cuối.

Bước vào vòng quyết định, Gonzalez dốc toàn lực để rượt đuổi nhưng bất thành. Agius thể hiện bản lĩnh thép để cán đích đầu tiên, hoàn tất cú đúp chiến thắng đầy cảm xúc. Gonzalez về nhì – kết quả đủ để anh chiếm lấy ngôi đầu bảng xếp hạng. Veijer giành podium đầu tiên trong năm. Đáng khen ngợi nhất là David Alonso, người đã có màn lội ngược dòng để cán đích thứ tư, chỉ cách vị trí chiến thắng vỏn vẹn 2 giây.

MotoGP Sprint: Marc Marquez chiến thắng sau sự cố không tưởng

Cuộc đua Sprint tại Jerez xứng đáng được ghi vào lịch sử với kịch bản vượt ngoài sức tưởng tượng. Marc Marquez xuất phát tốt từ vị trí pole, nhưng bầu trời xám xịt nhanh chóng chuyển hóa thành mưa, buộc cờ trắng phải phất lên báo hiệu các tay đua được phép đổi xe (flag-to-flag).

Khi mưa bắt đầu nặng hạt, nhóm đầu rơi vào hỗn loạn. Alex Marquez bám đuổi và vượt qua anh trai Marc tại cua 9 để vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi Marc Marquez trượt ngã ở góc cua cuối. Quyết định mang tính bước ngoặt xuất hiện: Marc lập tức dựng xe, lao thẳng vào pitlane để đổi sang xe lốp mưa. Hành vi này sau đó bị điều tra nhưng anh không phải nhận án phạt. Chẳng bao lâu sau, đến lượt Alex Marquez và Brad Binder cũng lần lượt “đo đường” khi mặt đường biến thành một vũng nước lớn.

Nhờ quyết định vào pit đúng thời điểm cộng với những cú ngã của các đối thủ, Marc Marquez – từ việc ngã xe và rớt xuống thứ 17 – đã thực hiện màn leo dốc không tưởng để giành lại ngôi đầu. Anh xuất sắc cán đích đầu tiên, theo sau là người đồng đội Francesco Bagnaia (xuất phát P10) và Franco Morbidelli (P18). Một chiến thắng Sprint mang đậm dấu ấn bản lĩnh và cả sự may mắn của huyền thoại số 93.

MotoGP Grand Prix: Sự hoàn hảo của Alex Marquez và cú vấp của nhà vua

Cuộc đua chính thức vào chiều Chủ nhật đã vinh danh Alex Marquez với một màn trình diễn ‘điểm 10’, mang về chiến thắng thứ hai liên tiếp tại quê nhà Jerez. Trong khi đó, hy vọng của Marc Marquez kết thúc trong sự tiếc nuối, còn chuỗi phong độ hủy diệt của Marco Bezzecchi (Aprilia) cũng chính thức bị chặn đứng ở con số 5.

Khi xuất phát, M.Marquez bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu, theo sát là Bezzecchi và Alex Marquez. Alex dễ dàng vượt qua cả Bezzecchi và anh trai chỉ sau 1,5 vòng đầu tiên để chiếm ngôi đầu. Sau đó, cú sốc lớn nhất chặng xảy ra ngay vòng 2: Marc Marquez mất kiểm soát lốp trước tại cua 11 và ngã văng ra bãi sỏi. Dù tay đua số 93 không gặp chấn thương, đây là bất ngờ lớn đối với hàng ngàn khán giả Tây Ban Nha và là một đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của anh.

Kể từ thời điểm đó, Alex Marquez hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Anh duy trì khoảng cách an toàn từ 1,6 đến 2 giây so với Bezzecchi ở vị trí thứ hai. Phía sau họ, Fabio Di Giannantonio vượt qua Jorge Martin để chiếm lấy vị trí thứ 3. Cuộc đua còn chứng kiến Francesco Bagnaia bỏ cuộc ở vòng 12 do sự cố kỹ thuật trên chiếc Desmosedici. Ducati đang trải qua chuỗi 9 chặng không giành được podium.

Bước vào những vòng cuối, dù Bezzecchi rất nỗ lực thu hẹp khoảng cách, sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của Alex Marquez không cho tay đua người Ý bất kỳ cơ hội nào. Số 73 cán đích đầu tiên trong tiếng reo hò vang dội của khán giả nhà. Bezzecchi kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 2, dù kết thúc chuỗi chiến thắng và dẫn đầu cuộc đua nhưng anh vẫn củng cố vững chắc ngôi đầu bảng tổng sắp. Di Giannantonio hoàn thành podium ở hạng 3. Jorge Martin về thứ tư, trong khi tay đua Nhật Bản Ai Ogura chốt lại top 5 sau màn vượt người đồng đội Raul Fernandez ở vòng cuối cùng.

Kết quả chi tiết Spanish GP 2026

BXH cá nhân sau chặng 4