MU mỏi mắt tìm "máy quét" hạng nặng, thành bại nhờ Quả bóng vàng Rodri

MU mỏi mắt săn "máy quét"

MU đang dồn toàn lực chiêu mộ một tiền vệ trung tâm đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, trong đó Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga là những cái tên dẫn đầu danh sách mục tiêu của "Quỷ đỏ".

Thời gian qua, đội chủ sân Old Trafford lần lượt đón Andrey Santos (từ Chelsea, 50 triệu bảng) và Youri Tielemans (từ Aston Villa, 35 triệu bảng). Dù vậy, HLV Michael Carrick vẫn muốn bổ sung thêm "máy quét" hạng nặng, vì vậy Tchouameni và Camavinga một lần nữa được nhắc đến như những sự lựa chọn tiềm năng.

MU vẫn đang quan tâm sát sao tới Tchouameni - Camavinga

Trên thực tế, cả 2 thương vụ đều đối diện nhiều khó khăn. Theo ESPN, Tchouameni đã đạt thỏa thuận miệng gia hạn hợp đồng với Real Madrid từ vài tuần trước (hợp đồng cũ còn thời hạn tới năm 2028). Tiền vệ người Pháp được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của tân HLV trưởng Jose Mourinho.

Trái ngược đồng hương, Camavinga hiện chưa có vị trí thực sự vững chắc trong đội hình chính của Real. Sau mùa giải 2025/26 bị ảnh hưởng bởi chấn thương và phong độ không ổn định, tiền vệ 23 tuổi được dự báo sẽ tiếp tục phải cạnh tranh suất thi đấu ở mùa giải tới.

Bản thân Camavinga vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Nguồn tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romnano cho biết, người đại diện của Camavinga đã truyền đạt rõ lập trường đó với MU, đồng thời khẳng định anh mong muốn được thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho.

Rodri có thể tạo ra bước ngoặt

Tuy nhiên, tình thế bất ngờ thay đổi theo chiều hướng có lợi cho MU. Nguyên nhân vì Chủ tịch Real, Florentino Perez đang ấp ủ tham vọng nổ "bom tấn" Rodri. Ngôi sao vừa cùng ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, đồng thời đoạt danh hiệu Quả bóng vàng giải đấu từng nhiều lần bày tỏ mong muốn khoác áo Real. Hiện anh chỉ còn 12 tháng hợp đồng với đội bóng chủ quản Man City.

Sự xuất hiện của Rodri ở Real có thể khiến Tchouameni hoặc Camavinga tìm đường tới MU để cứu vãn sự nghiệp

Nhiều ý kiến lo ngại Rodri đã bước sang tuổi 30, đồng thời sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải do ca phẫu thuật lưng. Bên cạnh đó, phía Man City đòi mức phí lên tới 100 triệu euro (85 triệu bảng) cho cầu thủ con cưng.

Hiện ban lãnh đạo Real vẫn đang phân tích nhiều yếu tố khác nhau, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng chiêu mộ tuyển thủ Tây Ban Nha. Dù vậy trên Radio MARCA, nhà báo Roberto Gómez cho biết đích thân HLV Mourinho yêu cầu Chủ tịch Perez chiêu mộ Rodri bằng mọi giá, bất chấp thương vụ nhận được sự ủng hộ từ thiểu số.

Theo Sun Sports, Real sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ MU dành cho Tchouameni. Tiền vệ người Pháp có giá trị thị trường ước tính khoảng 70 triệu euro và phía đội chủ sân Bernabeu muốn mức phí chuyển nhượng từ 80 triệu euro đến 100 triệu euro.

Ngoài Tchouameni, cơ hội ra sân của Camavinga sẽ càng bị thu hẹp trong trường hợp Rodri chuyển đến Real. Khi đó, tiền vệ người Pháp có thể cân nhắc tìm kiếm bến đỗ mới. Với việc thuận chân trái cùng năng lực đã được khẳng định, anh vẫn có thể mang đến nhiều phương án chiến thuật cho HLV Carrick, nhất là khi MU phải chinh chiến trên nhiều đấu trường mùa tới.