Barca kỳ vọng Yamal "cá chép hóa rồng": Sắm vai "số 9 ảo", mơ thành Messi 2.0

Những bước chuẩn bị của Barcelona cho Yamal

Như vậy là Barcelona đã hoàn thành bản hợp đồng mang tên Karim Adeyemi từ Borussia Dortmund. Đây có thể nói là điều khá bất ngờ ngay cả với nhiều cules (cách gọi thân mật của CĐV Barcelona). Cầu thủ người Đức có “màu” chơi khá giống với tân binh 80 triệu euro, Anthony Gordon khi thích chơi dạt biên, có tốc độ và kỹ thuật tốt.

Barcelona vẫn làm dày thêm hành lang biên với bản hợp đồng Adeyemi

Trước đó, Barcelona cũng đầu tư gần 10 triệu euro cho Jesse Bisiwu, tài năng trẻ 18 tuổi người Bỉ từ Club Brugge. Hiện tại, một số nguồn tin cho rằng Barcelona vẫn đang đàm phán với MU để tìm mức giá hợp lý cho Marcus Rashford. Như vậy, nếu mua thành công Rashford và Raphinha không ra đi, đội chủ sân Camp Nou sẽ có 6 cầu thủ chạy cánh cho mùa giải tới.

Đó là con số quá nhiều cho 2 hành lang biên. Dẫu biết là Barcelona sẽ phải chinh chiến trên nhiều đấu trường nhưng 2 cầu thủ dự bị cho cùng một vị trí là sự xa xỉ đối với đội bóng vẫn gặp vấn đề về tài chính như Barcelona.

Một điểm đáng chú ý nữa là Barcelona không có ý định chiêu mộ tiền đạo cắm. Họ để Lewandowski ra đi và cũng không có ý định giữ Ferran Torres. Hợp đồng của cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ còn 1 năm và đang được PSG chèo kéo. Bên cạnh đó, họ cũng không có tin đồn nào liên quan đến tiền đạo cắm.

Kế hoạch biến Yamal thành Messi 2.0

Từ hai dấu hiệu ấy, nhiều người bắt đầu mường tượng ra kế hoạch của Barcelona trong mùa giải tới. Có vẻ như đội chủ sân Nou Camp đang muốn tạo ra “Messi 2.0” với Lamine Yamal.Năm 2009, HLV Pep Guardiola quyết định đưa siêu sao Lionel Messi vào giữa thi đấu “số 9 ảo”.

Messi chỉ thực sự trở thành siêu sao khi vào thi đấu ở giữa hàng công

Để thực hiện kế hoạch này, ông thầy người Tây Ban Nha thẳng tay bán cả Samuel Eto’o và Zlatan Ibrahimovic, hai tiền đạo cắm đẳng cấp nhất ở thời điểm ấy, để tạo điều kiện cho cậu học trò cưng. Chính từ đây, giới mộ điệu mới có được phiên bản Messi hoàn hảo nhất chứ không còn đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh nữa.

Câu hỏi được đặt ra là Lamine Yamal đã đến thời điểm chuyển mình hay chưa? Nếu nhìn lại quá trình phát triển của tài năng trẻ người Tây Ban Nha và siêu sao Messi, câu trả lời có lẽ đã khá rõ ràng. Tính ra, Yamal đã có 4 mùa giải được thi đấu tại La Liga trong đó 3 mùa sắm vai trụ cột của Barcelona.

4 mùa giải ấy, Yamal được thi đấu ở gần như mọi cấp độ cao nhất của đời cầu thủ từ CLB cho tới ĐTQG (trừ FIFA Club World Cup). Kinh nghiệm chắc chắn là tích lũy được rất nhiều. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha ghi được 24 bàn, kiến tạo 17 lần trong mùa giải trước. Những con số ấy đủ để thuyết phục bất kỳ giám khảo nào khó tính nhất.

Tài năng trẻ người Tây Ban Nha còn có một thứ mà mọi cầu thủ đều mong ước. Đó chính là tuổi trẻ. Yamal mới chỉ 19 tuổi, đó là độ tuổi Ronaldo còn đang chật vật kiếm chỗ đứng ở Sporting Lisbon, còn lúc ấy Messi vẫn phải xếp sau Henry, Ronaldo hay Eto'o. Trong khi đó, Yamal đã đá chính tại Barcelona và cả ĐT Tây Ban Nha.

Thế nhưng, nếu Yamal tiếp tục chơi ở cánh, tầm phát triển của cầu thủ này sẽ bị thu hẹp rất nhiều. Ronaldo, Messi đều phải bó vào giữa mới có thể vươn tới tầm siêu sao. Kylian Mbappe cũng đang trên con đường ấy nhưng rõ ràng còn lâu mới bằng được 2 đàn anh, dù ghi bàn rất nhiều.

Cơ hội cả thách thức đang chờ Yamal

Lý do vì sao rất đơn giản. Tính chất của hai vị trí khác hẳn nhau. Nếu như ở biên, bạn cần tốc độ và sự lắt léo, hai điều ấy đi cùng với tuổi trẻ. Còn ở chính giữa hàng công, bạn cần sự khôn ngoan và điềm tĩnh, đó là hai phẩm chất không thể thiếu của một siêu sao. Đó chính là lý do Mbappe chưa thể bằng Ronaldo và Messi bởi cầu thủ người Pháp vẫn còn dựa quá nhiều vào tốc độ.

Cả cơ hội và thách thức đều đang chờ Yamal

Thực ra, nếu suy xét kỹ, Yamal vẫn chưa đủ chín chắn để được đưa vào giữa đá. Thế nhưng, nếu không, cầu thủ người Tây Ban Nha không chuyển mình sớm, khả năng cao nhất là Yamal sẽ trở thành Robben thứ hai.

Nếu đúng Barcelona và Hansi Flick đang lên kế hoạch này, sự mạo hiểm là vô cùng lớn nhưng rất đáng để thử. Với kỹ năng và tư duy chơi bóng của Yamal, cầu thủ này có đủ khả năng để chơi ở chính giữa hàng công. Có thể không phải là “số 9 thực thụ” mà chỉ là “số 9 ảo”, nhưng đó sẽ là bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp của Yamal.

Trong trường hợp xấu nhất, tài năng trẻ người Tây Ban Nha không thích nghi được với vị trí mới, Hansi Flick vẫn có thể xoay bài cho Yamal về vị trí.