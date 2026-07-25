Indonesia mất ngôi sao đẳng cấp, báo chí "Xứ vạn đảo" gợi ý đội hình đấu ĐT Việt Nam

Indonesia mất trung vệ số 1 ở AFF Cup

Trang Bola.com (Indonesia), dẫn nguồn từ tờ De Limburger của Hà Lan đưa tin, ĐT Indonesia sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Justin Hubner tại AFF Cup 2026. Nguyên nhân vì Fortuna Sittard - đội bóng chủ quản của Hubner - quyết định giữ chân cầu thủ này để chuẩn bị cho mùa giải Eredivisie 2025/26 (giải vô địch quốc gia Hà Lan).

Hiện tại, Hubner đang trên đường đến Pháp hội quân cùng Fortuna Sittard. Đại diện CLB cũng xác nhận "Hubner vẫn là thành viên của đội hình tham gia chuyến du đấu trước mùa giải".

Justin Hubner không thể tham dự AFF Cup cùng ĐT Indonesia?

Trước đó, Indonesia quyết định điền tên Hubner vào danh sách 26 cầu thủ dự AFF Cup 2026, bất chấp sự xung đột lịch trình giữa Eredivisie và AFF Cup 2026. Mùa giải Eredivisie 2026/2027 khởi tranh vào ngày 8/8, trong khi giải vô địch Đông Nam Á chỉ kết thúc vào ngày 26/8.

Sự vắng mặt của Hubner sẽ khiến Indonesia không khỏi lo lắng. Cầu thủ mang hai dòng máu Indonesia - Hà Lan là ngôi sao hiếm hoi chơi bóng tại châu Âu được kỳ vọng góp mặt trong thành phần đội tuyển "Xứ vạn đảo" dự AFF Cup.

Báo Indonesia xem Việt Nam là đối thủ "khó nhằn" nhất

Do AFF Cup không thuộc FIFA Days và diễn ra trùng giai đoạn tiền mùa giải 2026/27, Indonesia không thể gọi các ngôi sao hàng đầu do CLB chủ quản từ chối nhả người. Dù vậy, HLV John Herdman vẫn có lực lượng khá mạnh gồm 9 cầu thủ gốc Hà Lan (đều chơi bóng tại giải VĐQG Indonesia) hay Mitchell Baker, tiền đạo cao 1m96 khoác áo CLB Vermont Green ở Mỹ.

ĐT Indonesia nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Hành trình của đội tuyển "Xứ vạn đảo" bắt đầu bằng cuộc chạm trán Campuchia vào ngày 27/7, tiếp theo là các trận đấu với Timor Leste (31/7), Việt Nam (3/8) và Singapore (7/8).

Đánh giá về các đối thủ, trang Bola.com cho rằng Việt Nam vẫn là cái tên đáng gờm nhất với Indonesia ở vòng bảng: "Việt Nam được dự đoán là đối thủ khó nhằn nhất của Indonesia ở vòng bảng. "Những chiến binh sao vàng" đang là đương kim vô địch cũng như ứng cử viên sáng giá để tiến xa hơn trong giải đấu".

Dù vậy, trang báo này khẳng định: "Với đội hình cân bằng hơn, Indonesia hy vọng có thể tiến vào vòng loại trực tiếp và cạnh tranh chức vô địch".

Báo chí Indonesia vẫn tự tin vào sức mạnh của đội tuyển con cưng

Đội hình tối ưu giúp Indonesia cạnh tranh với ĐT Việt Nam

Bên cạnh đó, trang Bola.com cũng đề xuất đội hình tối ưu mà Indonesia có thể sử dụng ở AFF Cup, được xếp theo sơ đồ 3-4-2-1 ưa thích của HLV John Herdman. Trong đó, thủ môn kì cựu Nadeo Argawinata bắt chính, bên cạnh những cái tên khác ở hàng thủ như Rizky Ridho, Jordi Amat (Justin Hubner thực tế cũng được nhắc tên nhưng đã không thể tham dự AFF Cup).

Trong khi đó, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Thom Haye và Dony Tri Pamungkas là những cái tên chắc suất đá chính nơi hàng tiền vệ. Trên hàng công, bộ đôi Marselino Ferdinan và Beckham Putra được tin tưởng đá chính, hỗ trợ cho tiền đạo cắm Ragnar Oratmangoen.

Một số cầu thủ khác được Bola đánh giá cao về khả năng đá chính gồm Egy Maulana Vikri, Eliano Reijnders, Marc Klok, Shayne Pattynama, Mitchell Baker.