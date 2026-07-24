Suni Lee, ngôi sao của làng thể dục dụng cụ thế giới vừa khiến hàng triệu người hâm mộ "dậy sóng" khi tung loạt ảnh bikini thu hút ánh nhìn, đi kèm lời tuyên bố mạnh mẽ trước những lời phán xét tiêu cực trên mạng xã hội.

Nhà vô địch Olympic muốn đập tan những luận điểm tiêu cực bằng sự tự tin về cơ thể của chính mình

Cơn sốt rực rỡ tuổi 23 và thông điệp "cơ thể là thánh đường"

Mới đây, Sunisa Lee (23 tuổi) đã chia sẻ chuỗi khoảnh khắc tận hưởng mùa hè rực rỡ trong trang phục áo tắm. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết của nhà vô địch Olympic đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác và bình luận từ người hâm mộ.

Không còn đóng khung trong những bộ đồ bó sát trên sàn đấu, cô gái người Mỹ mang dòng máu H'Mông (gốc Lào) tự tin phô diễn vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Tuy nhiên, đằng sau những khung hình lung linh ấy là cả một cuộc chiến tâm lý dai dẳng với những tiêu chuẩn cái đẹp khắt khe. Chia sẻ với truyền thông, Suni Lee thẳng thắn thừa nhận bộ môn thể dục dụng cụ và mạng xã hội từng tạo áp lực khủng khiếp lên tâm lý của cô.

"Môn thể thao này buộc chúng tôi phải mặc những bộ đồ bó sát. Có quá nhiều định kiến và lời phán xét trực tuyến. Chính tôi cũng từng là người khắt khe nhất với bản thân mình và luôn suy nghĩ quá nhiều khi đọc những bình luận đó", Suni bộc bạch.

Không để những bình luận tiêu cực đánh gục ý chí, mỹ nhân gốc Á đã chọn cách thay đổi tư duy: "Tôi học được rằng cơ thể này chính là thánh đường của mình. Nếu không có nó, tôi sẽ không bao giờ làm được những điều phi thường như hiện tại".

Vượt qua bạo bệnh để chạm tay vào 6 huy chương Olympic

Thần thái kiêu hãnh của Suni trong loạt ảnh mới phô diễn những đường cong quyến rũ, đó còn thể hiện sự tôi luyện từ tinh thần của một chiến binh. Ít ai biết rằng, để đứng vững ở đỉnh cao phong độ, cô đã phải trải qua những khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời khi đối mặt với căn bệnh thận hiểm nghèo ngay trước thềm Olympic Paris.

6 huy chương Olympic là minh chứng cho tài năng của cô gái người Mỹ có gốc H'Mông Lào

Căn bệnh khiến cơ thể cô sưng phù, đau đớn và có lúc tưởng chừng phải từ giã sự nghiệp. Bằng nghị lực phi thường, Suni đã hồi phục thần kỳ và tái xuất ngoạn mục tại Thế vận hội, nâng tổng số huy chương Olympic của mình lên con số 6.

Sự tự tin, yêu bản thân của Suni Lee đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cộng đồng người gốc Á và người H'Mông trên toàn thế giới. Cô như muốn khẳng định một cơ thể không cần tuân theo bất kỳ khuôn mẫu chuẩn mực nào của số đông, mà sẽ đẹp nhất khi khỏe mạnh, kiên cường và thuộc về một tâm hồn biết trân trọng bản thân.

Những hình ảnh đẹp về cô gái H'Mong Suni Lee