Đua xe MotoGP, US GP: Bezzecchi chiến thắng “5 sao”, Martin tiếp tục có duyên với Sprint

Moto3: Guido Pini và pha "cướp" chiến thắng ở góc cua cuối cùng

Chặng đua Moto3 tại COTA 2026 đã cống hiến một kịch bản điên rồ và kịch tính đến tận những milimet cuối cùng, với chiến thắng nghẹt thở thuộc về Guido Pini của đội Leopard Racing.

Cuộc đua khởi đầu với sự thống trị của hai đại diện từ KTM là Alvaro Carpe và Valentin Perrone. Từ vị trí pole, Carpe sớm chiếm ưu thế dẫn đầu, nhưng Maximo Quiles (Aspar Team) đã có màn xuất phát bùng nổ để gia nhập nhóm dẫn đầu.

Ban đầu, nhóm cạnh tranh có tới 7 tay đua, nhưng một tai nạn đáng tiếc khi còn 10 vòng giữa tay đua người Indonesia Veda Pratama và Joel Esteban đã khiến nhóm này thu hẹp lại. Sau khi Adrian Fernandez dần tụt lại, cuộc chiến giành podium chỉ còn là sự góp mặt của 4 cái tên: Pini, Quiles, Carpe và Perrone.

Pini (số 94) đánh bại 3 đối thủ ở cua cuối để về nhất

Kịch tính thực sự bùng nổ trong 3 vòng cuối khi vị trí thay đổi liên tục qua từng góc cua. Guido Pini bắt đầu lộ diện là ứng viên hàng đầu với những pha xử lý táo bạo tại cua 11 và 12. Sang vòng đua cuối cùng, người hâm mộ được chứng kiến một màn "boxing trên yên xe" đúng nghĩa. Perrone và Carpe liên tục có những pha "ăn miếng trả miếng" ở chuỗi góc cua 13, 17 và 19.

Đỉnh điểm là ở cua 20 cuối cùng hướng về vạch đích, Carpe trong nỗ lực tuyệt vọng để giành chiến thắng, đã thực hiện một cú lách sâu vào phía trong. Pha xử lý này không chỉ khiến đối thủ Perrone bị đẩy văng ra ngoài mà còn khiến chính Carpe mất đà và cua rộng. "Ngư ông đắc lợi", Guido Pini và Maximo Quiles ngay lập tức chớp thời cơ lao vút qua khe cửa hẹp.

Pini đã xuất sắc đánh bại Quiles với khoảng cách cực nhỏ 0,056 giây để đăng quang. Alvaro Carpe dù mắc sai lầm vẫn kịp giữ xe để cán đích thứ ba, trong khi Valentin Perrone đành chấp nhận vị trí P4 đầy cay đắng sau khi đã dẫn đầu phần lớn vòng cuối.

Moto2: Senna Agius khuất phục "quái thú" COTA

Senna Agius

Tâm điểm của Moto2 nằm ở hai vụ tai nạn liên hoàn: đầu tiên là va chạm tại cua 1 khiến người dẫn đầu bảng xếp hạng Daniel Holgado và Joe Roberts rời cuộc chơi; ngay sau đó là vụ đâm xe liên hoàn của 7 tay đua tại cua 11. Sau khi cờ đỏ tạm dừng cuộc đua, ban tổ chức quyết định bắt đầu lại với 10 vòng đua.

Màn tái đấu chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Senna Agius. Sau khi vượt qua Alonso Lopez và tận dụng việc Barry Baltus phải thực hiện án phạt Long Lap Penalty, Agius đã chiếm lấy ngôi đầu ở vòng thứ 3. Tuy nhiên, thử thách thực sự mang tên Celestino Vietti. Tay đua của đội HDR SpeedRS đã có những vòng chạy cực nhanh để bám sát và thậm chí vượt qua Agius trên đoạn đường thẳng dài nhất trường đua.

Khi trận đấu chỉ còn 2 vòng, Agius đã có một pha xử lý mạo hiểm nhưng chuẩn xác tại cua 3 để đòi lại vị trí dẫn đầu. Với bản lĩnh của mình, tay đua người Úc đã bảo vệ vị trí thành công trước áp lực nghẹt thở từ Vietti để giành chiến thắng thứ ba trong sự nghiệp.

Một điểm sáng khác không thể không nhắc đến là David Alonso. Dù phải xuất phát từ vị trí thứ 17, tay đua người Colombia đã thực hiện một màn leo hạng thần kỳ để cán đích ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, Manuel Gonzalez với vị trí thứ 5 ổn định đã chính thức vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Moto2 mùa này. Izan Guevara hoàn thành top 3 với podium thứ 2 mùa này.

MotoGP Sprint: Jorge Martin khẳng định “ngôi vương” tại Sprint

Martin tiếp tục về nhất tại Sprint

Cuộc đua Sprint tại COTA chứng kiến sự trở lại đỉnh cao của Jorge Martin trong màu áo Aprilia. Xuất phát ấn tượng, Martin kiên trì bám đuổi Francesco Bagnaia và tung cú vượt quyết định tại cua 12 ở vòng đua cuối cùng để giành chiến thắng đầy cảm xúc. Đáng chú ý, Martin đã gặp sự cố hy hữu khi ngã xe lúc đang bốc đầu ăn mừng sau khi cán đích.

Cuộc đua có nhiều tình huống đáng chú ý khi Marc Marquez va chạm với Di Giannantonio khiến cả hai bỏ cuộc sớm. Diggia tỏ ra không hài lòng với nhà ĐKVĐ sau vụ tai nạn này, và Marquez bị phạt chạy Long Lap cuộc đua chính. Hy vọng của Aprilia suýt tan vỡ khi Marco Bezzecchi ngã ngựa khi đang ở vị trí cạnh tranh podium. Cuối cùng, Bagnaia ngậm ngùi về nhì, trong khi tân binh Pedro Acosta cán đích thứ ba, rơi xuống thứ 8 sau án phạt áp suất lốp. Điều này giúp Enea Bastianini bất ngờ có podium đầu tiên.

MotoGP: Marco Bezzecchi tiếp tục thiết lập kỷ lục mới

Acosta tiếp tục giành podium tại Mỹ

Cuộc đua chính tại COTA đã ghi dấu một trang sử mới cho MotoGP với sự thống trị tuyệt đối của Marco Bezzecchi và đội đua Aprilia. Chiến thắng này không chỉ giúp Bezzecchi trở thành tay đua người Ý thứ ba trong lịch sử thắng 5 chặng liên tiếp (sánh ngang các huyền thoại Valentino Rossi và Giacomo Agostini), mà còn giúp anh phá vỡ kỷ lục của Jorge Lorenzo để trở thành tay đua dẫn đầu nhiều vòng chạy liên tiếp nhất kỷ nguyên hiện đại với 121 vòng.

Ngay từ khi bắt đầu, sức nóng đã được đẩy lên cao trào. Tân binh Pedro Acosta vươn lên dẫn đầu nhưng nhanh chóng bị Bezzecchi thách thức. Một vụ va chạm ở của 11 đã khiến chiếc Aprilia của Bezzecchi hư hại nhẹ, nhưng tay đua số 72 vẫn lầm lì giữ vững ngôi đầu. Phía sau anh, người đồng đội Jorge Martin cũng có màn trình diễn xuất sắc để vượt qua Acosta, giúp Aprilia lần đầu tiên trong lịch sử đạt thành tích 1-2 trong hai chặng đua liên tiếp.

Bezzecchi với kỷ lục mới 121 vòng dẫn đầu liên tiếp

Điểm nhấn đáng chú ý khác thuộc về Ai Ogura của đội đua chủ nhà Trackhouse. Tay đua người Nhật Bản đã lần lượt đánh bại những tên tuổi như Bagnaia và Di Giannantonio để leo lên vị trí thứ 4. Tuy nhiên, một sự cố kỹ thuật nghiệt ngã ở giai đoạn cuối đã khiến nỗ lực của anh tan thành mây khói.

Trong khi Bezzecchi đơn độc băng về đích để củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng, thì nhóm phía sau lại chứng kiến những cuộc đối đầu nghẹt thở. Marc Marquez, dù phải thực hiện án phạt Long Lap, vẫn chiến đấu ngoan cường để cán đích ở vị trí thứ 5. Ngược lại, Bagnaia đã có một ngày thi đấu đáng quên khi liên tục để mất vị trí và chỉ cán đích ở vị trí thứ 10.

Kết quả chung cuộc tại Austin khẳng định sự thay đổi quyền lực mạnh mẽ trong mùa giải 2026. Aprilia đang sở hữu chiếc xe mạnh nhất lưới đua, trong khi Marco Bezzecchi đang thể hiện phong độ hủy diệt tương tự như cách Marc Marquez từng làm vào năm 2014.

Kết quả chi tiết chặng đua US GP 2026

Bảng xếp hạng điểm số sau chặng 3

Sau chuyến “du đấu” tại châu Mỹ, MotoGP sẽ quay trở lại châu Âu để bắt đầu "mùa hè rực lửa" với chặng đua truyền thống tại Jerez, Tây Ban Nha từ ngày 24 đến 26/4 tới.