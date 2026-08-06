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Kết quả bóng đá Mallorca - PSG: Ác mộng với "Vua châu Âu"

Sự kiện: Paris Saint-Germain

(Giao hữu) Sự xuất hiện của ngôi sao Kvaratskhelia không đủ giúp nhà vô địch Champions League, PSG tránh khỏi cái kết ngỡ ngàng.

Chạm trán Mallorca, PSG thiếu vắng nhiều trụ cột vừa dự World Cup. Cái tên đáng chú ý nhất góp mặt trong đội hình xuất phát của nhà vô địch Champions League là Kvaratskhelia. Dù vậy khi Kvaratskhelia chưa kịp tỏa sáng, PSG bất ngờ thủng lưới sau pha lập công của Luvumbo ở phút 21.

PSG thua đậm ở Tây Ban Nha

PSG thua đậm ở Tây Ban Nha

Nhận "gáo nước lạnh", đội bóng nước Pháp vẫn không thi đấu khởi sắc hơn. Đến phút 40, Mallorca lại ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt (Virgili lập công).

Bước sang hiệp 2, HLV Luis Enrique thực hiện tới 8 sự thay đổi người, trong đó Kvaratskhelia bị rút ra sân từ phút 61. Vì vậy, không ngạc nhiên khi hàng công PSG hoàn toàn "vô hại". Thậm chí phút 51, Raillo khép lại trận đấu đáng quên của nhà vô địch Champions League với bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Mallorca.

Chung cuộc: Mallorca 3-0 PSG

Ghi bàn: Luvumbo 21', Virgili 40, Raillo 51'

Đội hình xuất phát:

Mallorca: Tenas, Calatayud, Valjent, Raillo, Lato, Luvumbo, Morlanes, Darder, Virgili, Fuentes, Torre

PSG: Safonov, Boly, Zabarnyi, Koukaba, Lucea, Mayulu, Beraldo, Fernandez, Mbaye, Ndjantou, Kvaratskhelia

Video bóng đá Chelsea - Juventus: Cú đặt lòng đẹp mắt, dấu ấn các dự bị
Video bóng đá Chelsea - Juventus: Cú đặt lòng đẹp mắt, dấu ấn các dự bị

(Giao hữu) Trận đấu đã được quyết định bởi cầu thủ dự bị với điểm nhấn là một cú đặt lòng thành bàn đẹp mắt.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/08/2026 03:13 AM (GMT+7)
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