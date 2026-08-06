Kết quả bóng đá Mallorca - PSG: Ác mộng với "Vua châu Âu"

Chạm trán Mallorca, PSG thiếu vắng nhiều trụ cột vừa dự World Cup. Cái tên đáng chú ý nhất góp mặt trong đội hình xuất phát của nhà vô địch Champions League là Kvaratskhelia. Dù vậy khi Kvaratskhelia chưa kịp tỏa sáng, PSG bất ngờ thủng lưới sau pha lập công của Luvumbo ở phút 21.

PSG thua đậm ở Tây Ban Nha

Nhận "gáo nước lạnh", đội bóng nước Pháp vẫn không thi đấu khởi sắc hơn. Đến phút 40, Mallorca lại ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt (Virgili lập công).

Bước sang hiệp 2, HLV Luis Enrique thực hiện tới 8 sự thay đổi người, trong đó Kvaratskhelia bị rút ra sân từ phút 61. Vì vậy, không ngạc nhiên khi hàng công PSG hoàn toàn "vô hại". Thậm chí phút 51, Raillo khép lại trận đấu đáng quên của nhà vô địch Champions League với bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Mallorca.

Chung cuộc: Mallorca 3-0 PSG

Ghi bàn: Luvumbo 21', Virgili 40, Raillo 51'

Đội hình xuất phát:

Mallorca: Tenas, Calatayud, Valjent, Raillo, Lato, Luvumbo, Morlanes, Darder, Virgili, Fuentes, Torre

PSG: Safonov, Boly, Zabarnyi, Koukaba, Lucea, Mayulu, Beraldo, Fernandez, Mbaye, Ndjantou, Kvaratskhelia