Tin mới nhất bóng đá sáng 6/8: Newcastle chính thức bổ nhiệm HLV vô địch châu Á

Newcastle chính thức bổ nhiệm HLV vô địch châu Á

Trên trang chủ, Newcastle thông báo chính thức bổ nhiệm Matthias Jaissle làm tân huấn luyện viên trưởng đội bóng. Nhà cầm quân người Đức ký hợp đồng có thời hạn 4 năm thay thế Eddie Howe, trong khi phía Newcastle cũng trả 9,5 triệu bảng phí bồi thường cho Al Ahli - CLB cũ của Jaissle.

Matthias Jaissle, 38 tuổi, gây ấn tượng mạnh khi trở thành HLV đầu tiên vô địch AFC Champions League 2 năm liên tiếp (cùng Al Ahli). Trước đó, ông cũng giành 2 chức vô địch quốc gia Áo với RB Salzburg, giúp đội bóng lần đầu tiên giành quyền vào vòng loại trực tiếp Champions League.

Matthias Jaissle - tân HLV trưởng Newcastle

Chủ tịch FIFA bị tối "hối lộ" nước chủ nhà World Cup 2030

Theo trang The Mirror, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã hứa trao cho Morocco quyền đăng cai trận chung kết World Cup 2030 tại sân vận động Hassan II, thay vì sân Santiago Bernabeu ở Madrid. Lời đề nghị đặc biệt này gắn liền với điều kiện nghiêm ngặt là quốc gia Bắc Phi phải công khai ủng hộ Infantino trước "bão" dư luận vì những lùm xùm liên quan tới ông.

World Cup 2030 được đồng tổ chức tại 6 quốc gia. Trong đó Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những nước chủ nhà chính, cùng với Uruguay, Argentina và Paraguay đăng cai các trận đấu đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu.

ĐT Iraq không sa thải "thuyền trưởng" sau World Cup

Theo IraqiNews, Liên đoàn Bóng đá Iraq đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 7 tháng với HLV trưởng Graham Arnold, bất chấp đội bóng Tây Á thi đấu không thành công ở World Cup 2026 (bị loại từ vòng bảng). Với bản hợp đồng này, nhà cầm quân người Australia sẽ tiếp tục dẫn đắt Iraq tham dự 2 giải đấu lớn gồm cúp Vùng vịnh (Gulf Cup, từ 23/9 đến 6/10) và Asian Cup 2027 (7/1 - 5/2).

Cầu thủ trẻ Brazil qua đời thương tâm sau vụ đấu súng

Theo trang NeedToKnow, Micael Leandro da Silva, cầu thủ bóng đá vừa qua đời ở tuổi 15 vì trúng đạn trong một vụ đấu súng giữa các băng đảng xả hội đen tại Maceió, Brazil. Sự việc diễn ra không lâu sau khi Da Silva tham dự một trận bóng đá nghiệp dư.

Đau xót hơn, cơ quan chức năng xác nhận Da Silva không liên quan đến bất kfi hoạt động tội phạm nào, cá nhân anh cũng chuẩn gia nhập đội bóng mới.