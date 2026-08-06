Kết quả bóng đá Arsenal - Betis: Siêu phẩm, sai lầm & cái kết khó tin

Chạm trán Real Betis, Arsenal bất ngờ hứng chịu "gáo nước lạnh" ngay phút thứ 9. Từ tình huống phạt góc, hàng thủ nhà vô địch Ngoại hạng Anh hoàn toàn bỏ quên Rodrigo Riquelme, tạo điều kiện để cầu thủ này dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho đại diện La Liga.

Arsenal thua đậm vì hàng loạt sai lầm

Trong khi dàn sao Arsenal bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi, các cầu thủ Betis lại tỏ ra vô cùng hưng phấn bất chấp sự cố trước trận (đến trễ vì tắc đường, khiến trận đấu diễn ra muộn 15 phút). Phút 26, Nelson Deossa thực hiện cú sút xa đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Tây Ban Nha.

Đến lúc này, thầy trò HLV Mikel Arteta mới thực sự bừng tỉnh. Phút 32, Hincapie đánh đầu tung lưới Betis, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 từ tình huống phạt góc. Dù vậy sai lầm cá nhân một lần nữa khiến Arsenal trả giá.

Phút 43, Kai Havertz chuyền hỏng ở phần sân nhà, tạo điều kiện cho Betis cướp bóng, trước khi Pablo Fornals sút xa tung lưới nhà vô địch Ngoại hạng Anh, nâng tỷ số lên 3-1.

Bước sang hiệp 2, HLV Arteta thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự nhưng không thể giúp Arsenal khởi sắc hơn. Chung cuộc, trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 nghiêng vê Betis.

Chung cuộc: Arsenal 1-3 Real Betis

Ghi bàn:

Arsenal: Hincapie 32'

Real Betis: Riquelme 9', Deossa 26', Fornals 43'

Đội hình xuất phát:

Arsenal: Kepa, White, Mosquera, Hincapie, Calafiori, Nwaneri, Lewis-Skelly, Havertz, Dowman, Gyokeres, Tzolis

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Garcia, Bernal, Bouare, Garcia, Fornals, Riquelme, Deossa