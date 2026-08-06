Trực tiếp chuyển nhượng 6/8: MU gây sốc, nhắm "bom xịt" Woltemade cao 1m98
Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng hè ngày 6/8.
Theo CaughtOffside, MU và Liverpool đều đang theo dõi sát sao tiền đạo Nick Woltemade của Newcastle United. Woltemade được thông báo có thể rời Newcastle chỉ 1 năm sau khi "Chích chòe" chi 69 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Stuttgart. Hiện tại, Newcastle muốn bán đứt Woltemade với giá khoảng 56 triệu bảng nhưng sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị mượn chân sút cao 1m98.
Mùa giải 2025/26, Woltemade đóng góp vỏn vẹn 11 bàn/ 51 trận trên mọi đấu trường và được xem là "bom xịt" của Newcastle.
Bên cạnh Woltemade, MU còn nhắm tới nhiều tiền đạo để tăng cường sức mạnh hàng công như Igor Thiago (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Tottenham đang đàm phán trực tiếp với người đại diện của Cody Gakpo về khả năng chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan trong mùa hè này. Hiện thương vụ phụ thuộc vào quyết định của Liverpool.
"Lữ đoàn đỏ" sẽ chấp nhận nhả Gakpo nếu phía Tottenham đáp ứng được mức phí chuyển nhượng, còn đội bóng chiêu mộ thành công Bradley Barcola (PSG). Theo TEAMtalk, mức phí mà Liverpool yêu cầu lên tới 72 triệu bảng.
Theo Sun Sports, AC Milan xem cầu thủ chạy cánh Pedro Neto của Chelse là mục tiêu hàng đầu trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 khép lại, trong bối cảnh ngôi sao hàng đầu Rafael Leao nhiều khả năng ra đi. Dù vậy, đội bóng do HLV Ruben Amorim dẫn dắt sẽ phải cạnh tranh với Man City nếu muốn chiêu mộ tiền đạo người Bồ Đào Nha.
MU đã đạt được thỏa thuận bán thủ môn Radek Vitek cho đội bóng thi đấu ở giải hạng Nhất Anh, Middlesbrough. Thương vụ có tổng giá trị lên tới 14 triệu bảng, bao gồm 7 triệu bảng trả trước kèm phụ phí. Trước đó, "Quỷ đỏ" cũng đẩy thủ môn số 2 Altay Bayindir tới Celta Vigo theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.
Theo Fabrizio Romano, Crystal Palace đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ người Nhật Bản Takehiro Tomiyasu theo dạng chuyển nhượng tự do. Tomiyasu vừa vượt qua cuộc kiểm tra y tế tại London và sẽ ký hợp đồng với nhà vô địch Conference League trong vài ngày tới. Trong quá khứ, cầu thủ 27 tuổi có giai đoạn khoác áo Arsenal (2021-2025).
Serdar Adali, Chủ tịch Besiktas xác nhận đang đàm phán chiêu mộ tiền đạo Dusan Vlahovic. Cầu thủ 26 tuổi vừa hết hạn hợp đồng với Juventus và vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn. Chính vì vậy, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ xem anh như giải pháp lý tưởng sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Mohamed Salah - người sau đó gia nhập một đại diện Thổ Nhĩ Kỳ khác là Trabzonspor.
Theo Mundo Deportivo, Ajax đã đạt thỏa thuận chiêu mộ sao trẻ Jofre Torrents từ Barcelona với mức phí khoảng 5 triệu euro. Hậu vệ trái 19 tuổi trở thành cầu thủ thứ 2 rời Barca để gia nhập đội bóng Hà Lan, bên cạnh thủ môn Marc-Andre ter Stegen. Hiện các bên hiện đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố thỏa thuận. Phía Barcelona vẫn giữ điều khoản mua lại và 50% lợi nhuận từ bất kỳ thương vụ Ajax bán Torrents trong tương lai.
Real Madrid được cho là đã đạt bước đột phá trong quá trình đàm phán với RB Leipzig để chiêu mộ Yan Diomandé.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/08/2026 02:56 AM (GMT+7)