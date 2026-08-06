Trực tiếp chuyển nhượng 6/8: MU gây sốc, nhắm "bom xịt" Woltemade cao 1m98

MU - Liverpool gây sốc, nhắm "bom xịt" Woltemade của Newcastle

Theo CaughtOffside, MU và Liverpool đều đang theo dõi sát sao tiền đạo Nick Woltemade của Newcastle United. Woltemade được thông báo có thể rời Newcastle chỉ 1 năm sau khi "Chích chòe" chi 69 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Stuttgart. Hiện tại, Newcastle muốn bán đứt Woltemade với giá khoảng 56 triệu bảng nhưng sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị mượn chân sút cao 1m98.

Mùa giải 2025/26, Woltemade đóng góp vỏn vẹn 11 bàn/ 51 trận trên mọi đấu trường và được xem là "bom xịt" của Newcastle.

Bên cạnh Woltemade, MU còn nhắm tới nhiều tiền đạo để tăng cường sức mạnh hàng công như Igor Thiago (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).