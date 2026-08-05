Nữ CĐV lắc hông khoe "vòng 3" lộ liễu, nhà đài phải cắt sóng khẩn cấp

Người hâm mộ bất ngờ chia sẻ lại một sự cố "dở khóc dở cười" tại Commonwealth Games 2022 từng khiến nhà đài phải cắt sóng khẩn cấp vì màn ăn mừng quá nóng bỏng.

Nữ khán giả gây náo loạn trên khán đài

Màn ăn mừng "bốc lửa" chiếm trọn spotlight

Sự việc hy hữu này ban đầu diễn ra tại trận chung kết bóng bầu dục bảy người (Rugby Sevens) giữa hai đội tuyển Nam Phi và Fiji thuộc khuôn khổ kỳ Commonwealth Games 2022 diễn ra tại Birmingham. Khi bầu không khí trên sân vận động sục sôi sau chiến thắng thuyết phục 31-7 của các chàng trai Nam Phi, ống kính máy quay của một đài truyền hình đã lia về phía khu vực khán đài để bắt trọn niềm vui của người hâm mộ.

Tại đây, một nhóm ba cô gái trẻ đang vô cùng hào hứng ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra camera đang hướng thẳng về phía mình, bóng hồng đứng ở vị trí trung tâm đã có một quyết định đầy táo bạo.

Thay vì chỉ vẫy tay hay nhảy múa thông thường, cô gái này đột ngột quay lưng lại với ống kính, cúi người và thực hiện những động tác vũ đạo lắc hông (twerking) cực kỳ điêu luyện. Tình huống đẩy lên cao trào khi cô nàng tự tin vén cao trang phục, để lộ nội y và "vòng 3" vô cùng gợi cảm ngay trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ.

Nhà đài "đứng hình", bình luận viên khéo léo chữa cháy

Màn biểu diễn mang tính chất "X-rated" (nhạy cảm) đầy bất ngờ này đã khiến ê-kíp kỹ thuật của nhà đài có phần bối rối.

Trước pha xử lý quá phóng khoáng của nữ cổ động viên, nam bình luận viên của trận đấu chỉ kịp thốt lên một câu chữa cháy đầy hài hước: "Có vẻ như chúng ta đang được chứng kiến rất nhiều vũ điệu cuồng nhiệt tại các góc khán đài lúc này". Ngay sau đó, camera trực tiếp lập tức được chuyển hướng sang một khu vực khác của sân vận động để giảm bớt độ "nóng".

Cô gái lắc hông rồi khoe "vòng 3"

Sức nóng trở lại cùng Commonwealth Games 2026

Lý do khoảnh khắc "nổi loạn" này bất ngờ hot trở lại là bởi kỳ Commonwealth Games 2026 vừa được tổ chức tại Glasgow (diễn ra từ ngày 23/07 đến ngày 02/08/2026). Đáng chú ý, do chương trình thi đấu năm nay bị cắt giảm kinh phí và thu hẹp quy mô xuống còn 10 môn phối hợp, bộ môn bóng bầu dục bảy người (Rugby Sevens) đã chính thức bị loại khỏi danh sách tranh tài.

Chính sự vắng bóng đáng tiếc của môn thể thao đầy kịch tính này tại Glasgow đã khiến người hâm mộ hoài niệm, liên tục tìm kiếm và chia sẻ lại những ký ức khó quên của mùa giải trước, đỉnh điểm chính là màn khoe "vòng 3" hâm nóng khán đài của cô gái kể trên.