Chung kết tennis đỉnh cao Rome Open: Sinner trước thời cơ lịch sử, Ruud quyết phá dớp

Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

22h, 17/5 diễn ra chung kết Rome Open 2026. Với Jannik Sinner, đây có thể là đêm lịch sử đưa anh bước vào nhóm huyền thoại của quần vợt nam thế giới.

Sinner (bên trái) đấu chung kết Rome Open 2026 với Ruud (bên phải)

Tay vợt số 1 ATP đang hướng tới danh hiệu Masters 1000 thứ 10 trong sự nghiệp, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập “Career Golden Masters” (vô địch đủ 9 giải Masters 1000), kỳ tích mà trước nay mới chỉ Novak Djokovic làm được. Nếu đăng quang tại Rome, Sinner cũng sẽ trở thành tay vợt Italia đầu tiên vô địch giải đấu này kể từ thời Adriano Panatta năm 1976.

Điều đáng sợ nhất nằm ở phong độ gần như hoàn hảo của Sinner tại hệ thống Masters 1000. Anh đã thắng liên tiếp 33 trận, vô địch liền 5 giải Masters gồm Paris, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo và Madrid. Trong suốt chuỗi trận ấy, Sinner gần như biến mọi đối thủ lớn thành nạn nhân.

Ruud không còn muốn là “kẻ về nhì”

Phía bên kia lưới, Casper Ruud bước vào trận chung kết với rất nhiều áp lực nhưng cũng đầy khát vọng.

Ruud từng 3 lần vào chung kết Grand Slam, nhiều năm được xem là chuyên gia sân đất nện hàng đầu ATP, nhưng anh luôn thiếu một chiến thắng mang tính bước ngoặt để thực sự bước lên hàng siêu sao. Rome 2026 có thể là cơ hội lớn nhất của tay vợt Na Uy trong nhiều tháng qua.

Phong độ của Ruud tuần này thực sự ấn tượng. Anh chỉ thua đúng 1 set trên đường vào chung kết, đặc biệt vừa "nghiền nát" Luciano Darderi 6-1, 6-1 ở bán kết bằng thứ tennis gần như hoàn hảo. Đây cũng là lần đầu tiên Ruud vượt qua “lời nguyền bán kết” tại Rome sau các thất bại năm 2020, 2022 và 2023.

Thành tích đối đầu khiến fan Ruud lo lắng

Dù vậy, lịch sử đang chống lại Ruud hoàn toàn. Anh đã thua cả 4 lần gặp Sinner và chưa thắng nổi một set nào.

Đáng nhớ nhất là màn hủy diệt tại Rome năm ngoái, khi Sinner đánh bại Ruud 6-0, 6-1 chỉ trong hơn một giờ đồng hồ. Tại ATP Finals 2024, tay vợt Ý tiếp tục thắng dễ 6-1, 6-2.

Không chỉ lép vế về tỷ số, Ruud còn thường gặp khó trước tốc độ bóng và khả năng đánh phủ sân cực mạnh của Sinner. Những loạt bóng topspin sở trường của tay vợt Na Uy thường bị đối thủ ép ngược trở lại bằng nhịp tấn công quá nhanh.

Cơn mưa ở bán kết có thể trở thành “cứu tinh” cho Ruud?

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất trước trận chung kết là thể lực của Sinner.

Tay vợt số 1 thế giới vừa trải qua trận bán kết kéo dài hai ngày với Daniil Medvedev do mưa lớn tại Rome. Có thời điểm Sinner phải chống vợt, thở dốc và cho thấy dấu hiệu xuống sức rõ rệt.

Trận đấu tiêu tốn rất nhiều năng lượng khi Medvedev liên tục kéo Sinner vào các loạt bóng bền từ cuối sân. Dù cuối cùng vẫn thắng 6-2, 5-7, 6-4, tay vợt Italia rõ ràng không còn giữ trạng thái thể lực sung mãn tuyệt đối.

Trong khi đó, Ruud kết thúc bán kết rất nhanh và có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nếu trận chung kết kéo dài sang set 3, yếu tố thể lực hoàn toàn có thể trở thành biến số lớn.

Rome Open chờ khoảnh khắc mở ra “kỷ nguyên Sinner”

Quần vợt nam thế giới từng có thời kỳ "Big 3" thống trị tuyệt đối. Nhưng Rome Open 2026 có thể trở thành giải đấu đánh dấu chương mới của ATP.

Nếu Sinner tiếp tục đăng quang, anh sẽ hoàn tất Golden Masters ở tuổi 24, phá thêm hàng loạt kỷ lục Masters 1000 và củng cố vị thế số 1 tuyệt đối trước thềm Roland Garros.

Còn với Ruud, đây là cơ hội để chứng minh anh vẫn đủ sức đứng ngang hàng với những tay vợt mạnh nhất thế giới, thay vì mãi bị xem là “ông vua đất nện không ngai”.