Công an Hà Nội FC hướng tới kỷ lục điểm số V-League

Mục tiêu tiếp theo của Công an Hà Nội FC là xô đổ kỷ lục điểm số trong một mùa giải V-League do Hà Nội FC thiết lập năm 2018 với 64 điểm. Sau 23 vòng đấu, đội bóng ngành Công an đã có 60 điểm và chỉ còn cách cột mốc lịch sử đúng 4 điểm.

Công an Hà Nội hướng tới kỷ lục điểm số sau chức vô địch V-League 2025/26

Điều đáng nói là sự thống trị của Công an Hà Nội mùa này không đến trong chốc lát. Ngoại trừ vòng mở màn chỉ đứng thứ 9, đội bóng ngành Công an nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu từ vòng 2 và duy trì vị trí trong top 3 suốt phần còn lại của mùa giải. Kể từ vòng 12, Công an Hà Nội chính thức chiếm ngôi đầu bảng và không để bất kỳ đối thủ nào vượt lên.

Sức mạnh lớn nhất của đội bóng nằm ở chiều sâu lực lượng cùng sự bùng nổ đồng đều của hàng công. Alan Grafite từng trải qua chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng ở cuối năm 2025 với 8 trận liên tiếp ghi bàn. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc trở thành hiện tượng đặc biệt của mùa giải khi ghi tới 10 bàn trong 6 vòng đấu.

​

Không chỉ phụ thuộc vào một vài cá nhân, Công an Hà Nội sở hữu hàng công có chiều sâu hiếm thấy. Leo Artur đóng góp 8 bàn thắng cùng khả năng tạo đột biến cực cao. Rogerio Alves có 4 pha lập công, còn Nguyễn Quang Hải và Stephan Mauk cũng thường xuyên để lại dấu ấn ở những thời điểm quan trọng.

Nếu hàng công tạo nên hình ảnh bùng nổ, thì hàng thủ lại là nền tảng cho chức vô địch của đội bóng ngành Công an. Sau 23 vòng đấu, Công an Hà Nội có tới 9 trận giữ sạch lưới. Sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong suốt chặng đường dài của mùa giải.

Nếu toàn thắng 3 trận còn lại gặp Hà Tĩnh, Becamex TP HCM và Thể Công Viettel, Công an Hà Nội sẽ chinh phục kỷ lục 69 điểm/26 trận, điều sẽ không dễ để một đội bóng nào đó san bằng được trong tương lai.