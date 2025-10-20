Đua xe F1, US GP: Verstappen giành chiến thắng áp đảo

Tay đua người Hà Lan Max Verstappen đã thể hiện phong độ ấn tượng tại Grand Prix Mỹ, chuyển hóa vị trí xuất phát đầu tiên thành chiến thắng thuyết phục. Tay đua của đội Red Bull về đích với thành tích 1 giờ 34 phút 0,161 giây.

Niềm vui của Max Verstappen

Trong khi đó, Lando Norris đã vượt qua Charles Leclerc trong cuộc đua kịch tính để giành vị trí thứ hai với 7,959 giây nhiều hơn Verstappen. Leclerc vượt lên trước tay đua của đội McLaren ngay từ đầu, nhưng Norris đã kiên trì và thành công trong việc vượt qua Leclerc ở những vòng cuối, giành vị trí thứ hai đầy giá trị. Leclerc đành chấp nhận xếp ở vị trí thứ ba.

Lewis Hamilton góp thêm điểm số cho Ferrari với vị trí thứ tư, dù gặp sự cố thủng lốp ở vòng cuối nhưng vẫn giữ được vị trí.Oscar Piastri khép lại một cuối tuần khó khăn với vị trí thứ năm. George Russell của Mercedes về thứ sáu, tiếp theo là Yuki Tsunoda của Red Bull và Nico Hulkenberg của Kick Sauber.

Carlos Sainz là tay đua duy nhất không hoàn thành cuộc đua, phải bỏ cuộc sau va chạm với Antonelli. Sau chặng đua tại Austin, Verstappen hiện chỉ còn cách Piastri 40 điểm trên bảng xếp hạng tay đua, trong khi Norris chỉ kém đồng đội ở đội đua McLaren khoảng cách 14 điểm.

Kết quả chặng đua US GP