Đua xe F1, United States GP: Sprint trở lại trong giai đoạn nước rút cuối của mùa giải

Giờ đây khi chức vô địch đã nằm trọn trong tay đội đua, Piastri và Norris có thể dốc toàn lực cho cuộc chiến cá nhân trong 6 chặng đua còn lại. Sau sai lầm hiếm gặp tại Baku, một Piastri bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, hai tay đua McLaren lại vướng vào nhau trong cuộc đụng độ vòng đầu tiên tại Singapore, và Piastri mất lợi thế vào tay đồng đội của mình, và cán đích phía sau Norris.

Sau cuộc đua, McLaren thừa nhận đó không phải cách xử lí đúng, và Norris cũng đã nhận trách nhiệm trong tình huống đó. Liệu những tình huống tương tự có tiếp tục xảy ra trong phần ngắn ngủi còn lại của mùa giải? Norris đã liên tục rút ngắn khoảng cách, và lợi thế dẫn đầu hiện tại của Piastri chỉ còn 22 điểm.

Ngoài cuộc nội chiến giữa nội bộ McLaren, Verstappen tiếp tục rình rập tìm kiếm cơ hội trở lại cuộc đua vô địch. Tay đua Red Bull đã có cú bứt phá trong 3 chặng đua gần nhất, và anh đều đã đánh bại cả hai tay đua McLaren trong 3 cuộc đua đó. Hiện Verstappen còn cách vị trí dẫn đầu 63 điểm, với 6 chặng đua, và 3 Sprint trước khi mùa giải kết thúc tại Abu Dhabi.

Verstappen hiện đang ở vị trí thứ 3, nhưng với tốc độ Red Bull đang thể hiện trong các chặng vừa qua, việc coi anh là một thách thức cho danh hiệu không phải là bất khả thi. Chiến thắng là mục tiêu cao nhất, nhưng góp mặt trên bục nhận giải nhiều khả năng cũng là điều trong tầm tay của tay đua người Áo.

Piastri dẫn trước Norris 22 điểm, và 63 điểm trước Verstappen

Mercedes củng cố cho vị trí thứ 2 với chiến thắng hoàn hảo của Russell. Và trước thềm chặng đua cuối tuần này, Mũi tên bạc cũng chính thức công bố Russell và Antonelli sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội trong mùa giải 2026. Có lẽ với tài năng, phong độ cả hai tay đua đang thể hiện, họ không quá lo lắng về vị trí trong tương lại gần của họ. Giờ đây họ có thể toàn lực tập trung, bảo toàn vị trí thứ 2 chung cuộc cho Mercedes.

Ferrari tiếp tục có một cuối tuần đáng quên. Cả hai chiếc xe đều đã gặp sự cố trong suốt cuộc đua. Leclerc đã phải hạn chế sử dụng phanh trong phần lớn thời gian của cuộc đua, và hệ thống phanh của Hamilton đã “bỏ cuộc’ vào phút cuối. Alonso đã có bình luận đầy phẫn nộ về sự nguy hiểm khi lái xe mà không có phanh.

Ferrari đã có được chiến thắng 1-2 tại Austin năm 2024, trong khi Verstappen và McLaren “bận” đối đấu với nhau. Với trạng thái tương tự trong cuộc đua vô địch hiện tại, liệu đội đua Ý có thể một lần nữa làm nên kì tích, và có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải?

Chiến thắng 1-2 gần nhất của Ferrari tại Austin năm 2024

Ở phía sau, Williams tiếp tục ghi điểm, với Sainz cán đích thứ 10 chung cuộc khi xuất phát từ phía sau đoàn đua. Ngoài ra, Aston Martin đã rút ngắn khoảng cách với vị trí thứ 6, sau khi Racing Bulls trắng tay tại Singapore, xuống chỉ còn 4 điểm.

Đây là lần thứ 2 của mùa giải Pirelli đem tới 3 loại lốp có độ cứng cách bậc. Tương tự như tại Spa, lốp C1 sẽ là bộ lốp Hard, C3 và C4 sẽ là lốp Medium và Soft. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự về mặt chiến thuật, khi mà thời tiết đã ảnh hưởng tới cuộc đua tại Bỉ. Các đội cũng chỉ có 1 giờ để chuẩn bị, trước khi đưa quyết định chiến thuật chính.

Đón xem chặng đua mở màn cho double-header Bắc Mĩ, Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2025, diễn ra với lịch trình như sau

Ngày 18/10/2025 (Thứ 7)

FP1: 00:30 - 01:30

Phân hạng Sprint: 04:30 - 05:14

Ngày 19/10/2025 (Chủ nhật)

Cuộc đua Sprint: 00:00 - 00:30

Vòng phân hạng cuộc đua chính: 04:00 - 05:00

Ngày 20/10/2025 (Thứ 2)

Cuộc đua chính: 02:00