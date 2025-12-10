Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 10/12: Chờ huyền thoại "mở hàng" HCV

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33 (10/12) hứa hẹn bùng nổ khi hàng loạt môn thế mạnh của thể thao Việt Nam (TTVN) đồng loạt xuất trận. Và câu hỏi được chờ đợi nhất lúc này: Ai sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam?

Nguyễn Thị Hương có thể là người đầu tiên giành HCV cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

🛶 Canoeing, nơi huyền thoại Nguyễn Thị Hương sẵn sàng “mở hàng”

Trong số các môn tranh huy chương sớm nhất, canoeing được xem là ứng viên số 1. Ở SEA Games 31, Việt Nam từng tạo địa chấn với 8 HCV, trong đó Nguyễn Thị Hương độc chiếm 5 HCV, thành tích tiệm cận huyền thoại.

Tại SEA Games 33, Hương sẽ thi đấu chung kết đơn nữ 500m và đôi nữ 500m, đều diễn ra từ 15h chiều nay tại Pattaya. Đây là hai nội dung cô từng thống trị tuyệt đối.

Với kinh nghiệm Olympic và phong độ ổn định, Nguyễn Thị Hương được đánh giá có cơ hội cao nhất để mang HCV đầu tiên về cho TTVN.

Ngoài Hương, canoeing còn có các niềm hy vọng Diệp Thanh Hương, Phạm Hồng Quân, có thể tạo bất ngờ trong ngày ra quân.

🥋 Taekwondo, “mỏ vàng” tiếp theo, chung kết từ 14h

Nếu canoeing thi đấu lúc 15h, thì taekwondo quyền (poomsae) thậm chí còn bước vào chung kết từ 14h tại Bangkok. Đây cũng là môn từng giúp Việt Nam giành 2 HCV ở SEA Games 32.

Hôm nay, taekwondo thi đấu liền 6 nội dung biểu diễn gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam - nữ và đồng đội hỗn hợp tự do.

Những gương mặt nổi bật gồm Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Kim Hà, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên.

Dù taekwondo là thế mạnh, nhưng sự cạnh tranh từ chủ nhà Thái Lan vẫn rất lớn. Vì vậy, cơ hội có HCV sớm vẫn rộng mở nhưng không “chắc” như canoeing.

Trần Hưng Nguyên bảo vệ tấm HCV 200m hỗn hợp nam

🏊 Bơi lội, chờ Hưng Nguyên tiếp tục thống trị đường đua 200m hỗn hợp

Bơi lội sẽ có chung kết vào khoảng 18h, nhưng lại là “ngòi nổ vàng” của TTVN ở ngày đầu. Các nội dung tranh chung kết gồm 100m ngửa nam, 100m tự do nam, 200m bướm nữ, 200m hỗn hợp nam, 50m ếch nữ, 4x100m tự do nữ.

Trong đó, 200m hỗn hợp cá nhân nam được cho là “sân khấu riêng” của Trần Hưng Nguyên. Kình ngư 3 kỳ SEA Games liên tiếp vô địch nội dung này, Trần Hưng Nguyên tiếp tục là niềm hy vọng vàng lớn nhất. Không thể không nhắc đến Nguyễn Quang Thuấn, em trai Ánh Viên, đang vươn lên mạnh mẽ và tạo nên cuộc đua nội bộ đầy hứa hẹn.

100m tự do nam, hy vọng từ Lương Jeremie. Với phong độ tốt, Jeremie đủ sức tranh huy chương, nhưng để vượt Singapore để giành vàng sẽ rất khó.

Hồng Sơn thi đấu hạng cân 62kg Jujitsu

🥋 Jujitsu, chờ Đào Hồng Sơn gây địa chấn ở hạng 62kg

Tại Saraburi, Đào Hồng Sơn, nhà vô địch thế giới 56kg sẽ ra sân ở nội dung fighting 62kg nam sau khi buộc phải nâng hạng vì hạng 56kg không được tổ chức.

Đụng độ các đối thủ ở hạng 62kg là thử thách khắc nghiệt, nhưng lối đánh tốc độ và kỹ thuật “khó lường” giúp Hồng Sơn vẫn được kỳ vọng giành huy chương. Trận chung kết nội dung fighting 62kg dự kiến diễn ra vào khoảng 17h.

Ngoài ra còn có nhiều nội dung duo show nam/nữ, fighting 52kg, 63kg nữ, 77kg nam, nơi Việt Nam vẫn có cơ hội lọt vào nhóm tranh huy chương.

Môn bi sắt tranh tài tại Thammasat, xe đạp địa hình tại Chonburi cũng có những nội dung tranh chấp huy chương. Cầu lông, cờ, esports đều bắt đầu vòng loại và vòng tranh huy chương ở một số nội dung đặc thù.

Bóng chuyền nữ Việt Nam quyết đấu Myanmar ngày 10/12

Trước trận ra quân SEA Games 33 gặp Myanmar lúc 15h ngày 10/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin vui khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xác nhận Trần Thị Thanh Thúy đã lấy lại gần 100% phong độ đỉnh cao. Sau thời gian thi đấu nổi bật tại Nhật Bản, “4T” cho thấy thể trạng và cảm giác bóng rất tốt, trở thành điểm tựa quan trọng cho tham vọng vào sâu của tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV Tuấn Kiệt cũng bày tỏ nỗi lo về các khung giờ thi đấu bất lợi. Đội phải thi đấu vào những thời điểm lạ như 15h, 12h trưa và có thể là 10h sáng ở bán kết, khác hoàn toàn thói quen thi đấu buổi chiều ở giải quốc nội. Ban huấn luyện đang nỗ lực điều chỉnh nhịp sinh học cho các VĐV để tránh bị “khớp giờ”.

Về chuyên môn, ông Kiệt đánh giá Myanmar và Malaysia không quá đáng ngại, song tuyển Việt Nam vẫn giữ sự thận trọng, đặt mục tiêu nhất bảng B để có lợi thế ở vòng bán kết.