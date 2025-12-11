U22 Việt Nam nhắm vé bán kết SEA Games: Ai khác ngoài Đình Bắc sẽ tỏa sáng?

U22 Việt Nam sẽ tiếp tục chiến dịch SEA Games 33 với trận gặp U22 Malaysia vào 16h ngày 11/12. Mặc dù thắng U22 Lào ở trận ra quân, nhưng 2-1 không phải một tỷ số thuyết phục và các cầu thủ U22 Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn trước các đối thủ Lào đã tiến bộ chuyên môn đáng kể.

Đình Bắc ghi cú đúp để U22 Việt Nam thắng U22 Lào trận ra quân SEA Games 33

Cú đúp của Đình Bắc mang lại 3 điểm đầu tay nhưng ngay cả ngôi sao của Công an Hà Nội cũng phải khá chật vật trước sự phong tỏa của các cầu thủ Lào. U22 Malaysia lúc này đã nghiên cứu về Đình Bắc và chắc chắn sẽ có đối sách dành cho anh.

U22 Việt Nam không thể chỉ dựa vào Đình Bắc tỏa sáng để có hy vọng huy chương. Những ngôi sao nào có thể được trông cậy cho mục tiêu đoạt HCV ở các trận đấu tới?

Viktor Lê

U22 Malaysia nhiều khả năng cũng sẽ chơi phòng thủ số đông và che lấp không gian trong và quanh vòng cấm để khiến các cầu thủ U22 Việt Nam phải tạt bổng vào. Với lối chơi đó thì cách tốt nhất là chấp nhận dùng bóng bổng, và U22 Việt Nam cần một cầu thủ có thể đá trung phong.

Viktor Lê đã sẵn sàng để được sử dụng cho trận gặp U22 Malaysia

Lối chơi của Viktor Lê thực tế rất phong phú, đến thời điểm này anh vẫn được liệt kê trong danh sách triệu tập là một tiền vệ chứ không phải tiền đạo. Pressing liên tục, có thể hình để giữ bóng và có tư duy tình huống nhanh nhạy, Viktor Lê thường được xem là một lựa chọn để U22 Việt Nam chuyền tới khi cần đưa bóng lên.

Nhưng khu cấm địa là nơi Viktor Lê tỏ ra rất lợi hại, anh biết tính nhịp xâm nhập khu vực này và đã ghi không ít bàn từ các quả đánh đầu. Chưa hết, mặc dù cầu thủ của CLB Hà Tĩnh là tiền vệ, nhưng khả năng xoay người trong thế quay lưng về phía cầu môn đội bạn đã khiến Viktor Lê thường xuyên được so sánh với các trung phong, và thậm chí anh có thể sút luôn ghi bàn sau các pha xoay người đó, như trước U23 Bangladesh ở vòng loại U23 châu Á.

Theo những thông tin từ hoạt động tập luyện của U22 Việt Nam thì có vẻ Viktor Lê đã được HLV Kim Sang Sik nhắm cho vị trí đá chính trong trận gặp U22 Malaysia. Hãy chờ xem anh có thể giúp U22 Việt Nam tạo nên đột biến ra sao.

3 trung vệ

Bộ ba trung vệ Hiểu Minh – Lý Đức – Nhật Minh đã đều đặn đá với nhau trong năm nay từ các giải của tuyển U23, do đó họ hiểu nhau khá rõ và chơi với sự ăn ý ở hàng phòng ngự. Nhưng họ cũng là những cầu thủ có thể tạo ra đột biến trong các tình huống tấn công.

Hiểu Minh (số 4) là cầu thủ cao nhất hàng phòng ngự U22 Việt Nam

Khả năng đánh đầu của các trung vệ này đều rất tốt, họ không chỉ là những trung vệ có chiều cao tốt (Hiểu Minh cao 1m84, Lý Đức 1m82 và Nhật Minh 1m78) mà còn có khả năng chọn vị trí và sức bật giúp họ thường xuyên thắng trên không. Do đó các đội tuyển U22 và U23 đã khai thác thế mạnh của 3 trung vệ này nhằm gây đột biến từ các tình huống cố định.

Ở giải U23 Đông Nam Á 2025, Lý Đức là người mở tỷ số trước U23 Campuchia khi đánh đầu từ một quả phạt góc của Khuất Văn Khang, và đến chung kết trước U23 Indonesia, pha không chiến của Lý Đức đã giúp mang về bàn duy nhất của Công Phương. Hiểu Minh thì ghi cú đúp ở trận thắng U23 Lào 3-0, cả 2 bàn đều đến từ các quả phạt góc.

Không chỉ ở khía cạnh không chiến, các trung vệ U22 Việt Nam cũng có thể được giao kéo bóng lên tấn công khi cần. Cũng trong trận gặp U23 Lào vừa đề cập, Nhật Minh đã dâng cao bên cánh trái và quả tạt của anh dẫn tới bàn mở tỷ số của Khuất Văn Khang. Khi gặp U23 Singapore ở vòng loại châu Á hồi tháng 9, Nhật Minh đã dâng lên rất cao ở đầu hiệp 2 và tung ra một cú sút xa đi chệch cột dọc.

Do đó không chừa khả năng U22 Việt Nam sẽ cần đến các trung vệ để phá thế bế tắc trước U22 Malaysia. Gần đây rộ lên xu thế dùng bóng chết để khai thông thế trận ở Premier League,

U22 Việt Nam cũng có thế mạnh này nhờ 3 trung vệ.