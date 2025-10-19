Đua xe F1, United States GP: Verstappen đại thắng ngày đua thứ hai tại COTA

Lựa chọn chiến thuật chung cho 19 vòng chạy nước rút là bộ lốp C3. Sau khi có tín hiệu, Verstappen thành công bứt phá và thoát khỏi sự tấn công của bộ đôi McLaren. Tuy nhiên, khoảng trống hoàn toàn khép lại trước mắt Hülkenberg. Tay đua Kick Sauber đã có va chạm với Piastri, cùng với đó, Norris là nạn nhân tiếp theo trong cú va chạm liên hoàn này.

Theo quán tính, Hülkenberg tiếp tục có va chạm với Alonso. Hai chiếc McLaren và một chiếc Aston Martin kết thúc cuộc đua chỉ sau một góc cua đầu tiên. Safety Car tiến ra đường đua để khu vực “hiện trường” được dọn dẹp.

Cuộc đụng độ đầu tiên kết thúc cuộc đua đối với 3 tay đua

Vòng 5, Verstappen trở lại dẫn đầu trước Russell và Sainz, cùng với Leclerc, Hamilton, Albon, Tsunoda, và Bearman trong top 8. Ngay phía sau, Antonelli vượt qua Gasly cho vị trí thứ 9. Vòng 8, Russell có tình huống tấn công táo bạo tại góc cua thứ 12, tuy nhiên, Verstappen không hề nhượng bộ.

Leclerc mắc lỗi, Hamilton nhanh chóng nắm lấy cơ hội và vươn lên vị trí thứ 4. Ở phía sau, cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ 8 ngày một căng thẳng giữa Bearman và Antonelli. Vòng 16, màn tấn công không thành đã khiến Stroll có va chạm với Ocon tại góc cua thứ nhất. Và Safety Car dẫn đoàn đua cán đích an toàn.

Verstappen có chiến thắng Sprint thứ 13. Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Albon, và Tsunoda ghi điểm. Trong khi đó, Beaman đã phải nhận án phạt trong cuộc cạnh tranh với Antonelli. Vì vậy, tay đua Mercedes nhận điểm cuối cùng tại vị trí thứ 8.

Sau cuộc đua, Stroll đã nhận thêm án phạt 5 bậc xuất phát sau tình huống va chạm với Ocon.

Top 8 tại Sprint

Công cuộc sửa chữa nhanh chóng được hoàn thành, và không có tay đua nào phải bỏ lỡ phiên phân hạng. Tuy nhiên, sự cố sớm ập tới ngay trong những phút đầu tiên. Hadjar đã gặp tai nạn sau góc cua thứ 6. Phiên chạy dừng lại, và chiếc xe nhanh cóng được thu hồi.

Leclerc tạm dẫn đầu sau lượt chạy đầu tiên, nhanh hơn 0,065 giây so với Verstappen. Trong khi đó, McLaren chỉ có kết quả khiêm tốn, lần lượt tại vị trí thứ 6 và thứ 7. Stroll, Colapinto, Albon, và Bortoleto nằm ngoài top 15 cùng với Hadjar trước thềm lượt chạy cuối cùng.

Hadjar rời khỏi phiên chạy sau vụ tai nạn tốc độ cao

Khi đồng hồ trở về 0, Verstappen dẫn đầu bảng xếp hạng trước bộ đôi Mercedes, với Leclerc không thể cải thiện và nhận vị trí thứ 4. Hai tay đua McLaren có một phen thót tim khi khi bị đẩy xuống tới vị trí thứ 11 và 12, nhưng vẫn an toàn tiến vào Q2. Bortoleto, Ocon, Stroll, và Albon là những cái tên bị loại nằm ngoài top 15.

Verstappen tiếp tục là cột mốc cần đánh bại trong Q2, với Leclerc và Norris có cách biệt chỉ dưới 0,2 giây so với vị trí dẫn đầu. Russell bất ngờ nằm ngoài top 10 sau lượt chạy đầu tiên. Tay đua người Anh sớm trở lại đường đua, và vươn lên vị trí thứ 6.

Hülkenberg không thể tái lập kì tích của ngày đua đầu tiên, và bị loại tại vị trí thứ 11. Cùng với đó, Lawson, Tsunoda, và hai tay đua Alpine dừng bước tại Q2.

Verstappen và Norris tái đấu tại hàng xuất phát đầu tiên

Verstappen đơn phương độc mã trong cuộc chiến giành pole với McLaren, Mercedes, Ferrari, cùng với Sainz, Alonso, và Bearman. Tay đua Red Bull tiếp tục vươn lên đầu bảng xếp hạng với thời gian 1 phút 32,51 giây. Norris tại vị trí thứ 2 với cách biệt lên tới 0,394 giây, dẫn trước Russell và Antonelli tại vị trí thứ 3 và thứ 4. Hai tay đua Ferrari đều mắc lỗi và để lỡ lượt chạy đầu tiên.

Những bộ lốp Soft mới đều xuất hiện trong lượt chạy cuối cùng. Verstappen không kịp băng qua vạch đích cho lượt chạy của mình. Nhưng tay đua Red Bull hoàn toàn không cần tới vòng cuối cùng đó, khi Norris vẫn chậm hơn tới 0,291 giây. Leclerc nhận vị trí thứ 3 chung cuộc. Tiếp theo sau đó là Russell, Hamilton, Piastri, Antonelli, Bearman, Sainz, và Alonso.

Thứ tự xuất phát

Verstappen và Norris đụng độ một lần nữa tại hàng xuất phát đầu tiên. Liệu nhà đương kim vô đich có thể tiếp tục bứt phá từ vị trí pole, và giành chiến thắng chung cuộc? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 02g00 rạng sáng ngày 20 tháng 10.