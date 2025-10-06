Đua xe F1, Singapore GP: Russell dễ dàng chiến thắng, McLaren vô địch lần thứ 2 liên tiếp

Mưa rơi trên Vịnh Marina trước thềm cuộc đua, khiến các đội có chút băn khoăn về tình trạng đường đua, khi một phần đường vẫn còn chưa khô ráo. Các đội đều quyết định lựa chọn lốp trơn, với Verstappen và Hadjar, Alonso xuất phát với lốp Soft cũ trong top 10, trong khi bộ lốp C4 lại là lựa chọn chung cho phần lớn đoàn đua.

Norris vượt qua Piastri sau ‘sự cố’ vòng đầu tiên

Ngay khi có tín hiệu, Russell có tình huống xuất phát tốt, và đảm bảo được lợi thế dẫn đầu. Verstappen phòng thủ trước bộ đôi McLaren, trong khi tấn công các tay đua phía trước, Norris có va chạm với Piastri tại góc cua thứ 3, cũng từ pha va chạm đó, chiếc xe #4 chiếm được lợi thế để vượt lên vị trí thứ 3. McLaren quyết định giữ nguyên vị trí sau tình huống được Piastri cho là 'không công bằng', và hai tay đua vẫn có thể tiếp tục cạnh tranh với nhau.

Một sự hoán đổi khác trong tốp đầu, khi Leclerc nhanh chóng tận dụng sơ hở của Antonelli, và vươn lên vị trí thứ 5.

Verstappen vừa phải kiểm soát chiếc xe hoạt động không như ý, vừa bị ảnh hưởng bởi lựa chọn lốp sai lầm. Russell dễ dàng gia tăng lợi thế dẫn đầu, và Norris liên tục áp sát và gây áp lực từ phía sau. Ở phía sau, Alonso đã bị 'tách đoàn' với khoảng cách tới Hamilton tại vị trí thứ 7 đã vượt qua 5 giây.

Vòng 14, Tsunoda, Bortoleto vào pit và chuyển sang bộ lốp C3, ra hiệu đó chính là khung thời gian thay lốp cho các tay đua xuất phát với lốp Soft. Vòng 20, bỏ qua tình huống 'lừa' của McLaren, đội ngũ kỹ thuật của Red Bull nhận thấy có khoảng trống đủ lớn trên đoàn đua, lập tức gọi Verstappen vào pit, và trở lại trong khoảng trống phía trước Alonso.

Verstappen phòng thủ vững vàng trong suốt cuộc đua

Tiếp theo sau đó là lượt của bộ đôi Ferrari, tuy nhiên tình huống lỗi kĩ thuật đã khiến Hamilton trở lại tại vị trí thứ 9. Vòng 26, Mercedes thực hiện thay lốp cho cả hai tay đua của họ.

Trao đổi về thứ tự thay lốp, Norris đã chuyển hướng vào pit sau khi từ chối nhường quyền cho đồng đội. Vòng kế tiếp, sự cố tiếp tục ập tới McLaren, và Piastri trở lại vị trí thứ 4 sau tình huống lỗi kĩ thuật, với khoảng cách đã lên tới 9 giây so với Norris phía trước.

Ở đầu đoàn đua, Verstappen đang tăng tốc rút ngắn khoảng cách tới Russell. Nhưng đến vòng 36, sau tình huống khóa bánh, và thoát khỏi tai nạn trong gang tấc tại góc cua thứ 14, khoảng cách ấy trở lại vượt qua ngưỡng 5 giây.

Trong khi các đội đua đang bàn bạc tới phương án trong trường hợp trạng thái SC được kích hoạt, Hülkenberg mất lái tại góc cua thứ 7, nhưng bảo toàn chiếc xe và có thể nhanh chóng trở lại cuộc đua.

Hamilton nhận án phạt phút chót khi chịu sự cố với chiếc xe

Khi khoảng cách với tay đua phía sau đủ lớn cho 1 free pit-stop, Ferrari đã cho Hamilton chuyển sang bộ lốp Soft ở vòng 47, với hi vọng cạnh tranh vị trí thứ 5 chung cuộc. Lawson, Sainz cũng thực hiện lượt pit đầu tiên, khi mà màn đánh cược lốp của họ thất bại.

Vòng 54, Antonelli vượt qua Leclerc cho vị trí thứ 5. Ferrari nhanh chóng đổi chỗ hai tay đua sau đó, khi mà Hamilton đã rút ngắn khoảng cách thời gian sau tình huống thay lốp trước đó.

Norris trở lại tầm DRS với Verstappen, nhưng hoàn toàn không có khoảng trống để vượt qua tay đua Red Bull. Cuộc truy đuổi cũng giúp Piastri có thể rút ngắn khoảng cách, nhưng không đủ để tay đua Úc có thể cạnh tranh trực tiếp.

McLaren chính thức là nhà vô địch mùa giải 2025

Vòng 59, Hamilton gặp sự cố với hệ thống phanh. Nhờ vậy, Antonelli có thể thở phào và tập trung hoàn thành cuộc đua trước mắt. Trước thời điểm đối thủ Hamilton ở phía sau bị sự cố, khá may mắn cho tay đua trẻ của Mercedes, khi tay đua này có thể bảo toàn được vị trí chính là từ việc được phép kích hoạt DRS khi gặp các tay đua bị bắt vòng.

Ở phía trước, Russell băng qua vạch đích và có được chiến thắng thứ 2 của mùa giải. Verstappen cầm cự tới phút chót và cán đích thứ 2 chung cuộc. McLaren ăn mừng chức vô địch với Norris và Piastri lần lượt cán đích thứ 3 và thứ 4.

Antonelli cán đích trước Leclerc tại vị trí thứ 5. Hamilton gắng cự đưa chiếc xe gặp sự cố cán đích ngay trước mũi xe của Alonso. Tuy nhiên, việc điều khiển một chiếc xe lỗi hệ thống phanh, tay đua Ferrari đã không thể giữ chiếc xe trong giới hạn đua, đã nhận án phạt và cùng với đó là vị trí thứ 8 chung cuộc. Cuối cùng là Bearman tại vị trí thứ 9, và Sainz xuất sắc nhận được điểm cuối cùng tại vị trí thứ 10.

Kết quả cuộc đua

McLaren đã nắm lấy danh hiệu vô địch, nhưng cuộc đối đầu cá nhân vẫn chưa ngã ngũ. Lợi thế dẫn đầu của Piastri chỉ còn 22 điểm so với Norris, và 47 điểm so với Verstappen. Chắc chắn Norris sẽ không chịu nhượng bộ. Tay đua Red Bull cũng sẽ có mặt và tìm kiếm cơ hội khi cuộc nội chiến McLaren xảy ra.

Đón xem Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2025 khởi đầu cho triple-header châu Mỹ diễn ra vào rạng sáng các ngày 18, 19, 20 tháng 10.