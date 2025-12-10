Đoàn Campuchia nói gì về việc bất ngờ rút khỏi SEA Games 33?

Ngày 10/12, một diễn biến gây chấn động tại SEA Games 33 đã được xác nhận, đoàn thể thao Campuchia quyết định rút toàn bộ lực lượng khỏi Đại hội, chỉ một ngày sau khi tham dự Lễ khai mạc tại sân vận động Rajamangala (tối 9/12).

Đoàn Campuchia rút lui SEA Games 33 sau lễ khai mạc. Ảnh Anh Khoa

Rút quân chỉ sau ít giờ dự khai mạc

Theo Daily News (Thái Lan), đoàn Campuchia, gồm 137 thành viên, trong đó chỉ có 72 VĐV và đăng ký thi đấu 12 môn đã yêu cầu rời SEA Games 33 ngay lập tức, dù mới nhập cảnh Thái Lan ngày 8/12 và một số VĐV vừa xuất hiện trong lễ khai mạc.

Thông tin được củng cố khi trang Siam News tiết lộ, Ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC), đã gửi thông báo chính thức cho ông Chaipak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games, về việc rút toàn bộ đoàn thể thao khỏi đại hội.

Lo ngại an toàn giữa căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Daily News cho biết Campuchia đánh giá rất cao sự hiếu khách mà Thái Lan dành cho đoàn. Tuy nhiên, họ nhận được cảnh báo về nguy cơ leo thang xung đột biên giới, khiến gia đình các VĐV lo ngại.

Một số thân nhân VĐV bày tỏ sợ rằng nếu tình hình xấu đi, các hãng hàng không ngừng hoạt động, đoàn Campuchia có thể bị kẹt lại Thái Lan. Điều này khiến NOCC đưa ra quyết định rời đại hội sớm.

Văn bản chính thức của Campuchia đã được công bố

Khoảng 10h trưa 10/12, phía Campuchia đã gửi công văn chính thức xác nhận quyết định rút đoàn. Nội dung nêu rõ: Campuchia rút toàn bộ đoàn vì yêu cầu khẩn từ gia đình VĐV và lo ngại an toàn. NOCC trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và hỗ trợ của Thái Lan. Campuchia xin lỗi vì những bất tiện mà quyết định đột ngột này có thể gây ra. Hai bên sẽ phối hợp để hoàn tất việc đưa đoàn về nước.

Bức thư do Tổng thư ký Vath Chamroeun ký đã khẳng định rõ lập trường: “NOCC buộc phải rút toàn bộ đoàn thể thao và hồi hương ngay lập tức vì lý do an toàn”.

Phía Thái Lan: Các môn thi đấu vẫn diễn ra bình thường

Trước đó, ông Thana Chaiprasit, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Trưởng đoàn SEA Games nước chủ nhà, cho biết: Thái Lan cam kết đảm bảo an toàn cho đoàn Campuchia. Nếu Campuchia rút lui, các môn thi đấu vẫn được tổ chức như bình thường, không hủy. Với những nội dung không còn đủ tối thiểu 3 quốc gia, ban trọng tài có thể điều chỉnh theo hướng chỉ trao HCV và HCB.

Việc một quốc gia rút khỏi đại hội chỉ vài giờ sau lễ khai mạc là sự kiện hiếm gặp trong lịch sử SEA Games. Quyết định của Campuchia tạo ra cú sốc lớn trong ngày thi đấu đầu tiên, đặt ra nhiều vấn đề về công tác tổ chức, an ninh và quan hệ thể thao khu vực.