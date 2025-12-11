Real Madrid chồng chất khó khăn: 4 sao bị treo giò, Alonso đau đầu

🟥 Thảm họa trên sân cỏ: Fran García và Álvaro Carreras bị đuổi

Trận đấu vòng 15 đã biến thành một "màn khổ chiến" đúng nghĩa với Real Madrid khi họ không giữ được cái đầu lạnh.

Fran García: Hậu vệ cánh trái này là người đầu tiên phải rời sân. Anh bị truất quyền thi đấu sau khi nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong cùng một trận đấu, đẩy đồng đội vào thế thiếu người.

Álvaro Carreras: Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Carreras nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nguyên nhân được xác định là do cầu thủ này đã có thái độ coi thường hoặc thiếu tôn trọng đối với trọng tài chính. Hành vi phi thể thao này khiến anh phải nhận án treo giò bổ sung nghiêm khắc (2 trận).

⚔️ Nổi loạn trên ghế dự bị: Carvajal và Endrick "dính chàm"

Điều đáng nói nhất là cơn giận dữ không chỉ nằm trong sân. Hai ngôi sao ngồi trên ghế dự bị là Dani Carvajal và Endrick cũng không thoát khỏi sự trừng phạt.

Dù không thi đấu (Carvajal và Endrick ngồi ngoài), cả hai đã không kiềm chế được cảm xúc và có những hành vi phản đối gay gắt, thái độ thiếu chuẩn mực với tổ trọng tài. Kết quả, trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo/thi đấu đối với cả hai ngôi sao này ngay tại khu vực kỹ thuật.

🚫 Phán quyết cuối cùng: Nghỉ hết năm 2025

Ủy ban Kỷ luật đã mạnh tay để răn đe hành vi phản cảm này. Ngoại trừ Fran García (thường bị treo giò 1 trận do thẻ gián tiếp), ba cái tên còn lại dính líu đến thái độ với trọng tài đều nhận án phạt nặng là Álvaro Carreras, Dani Carvajal và Endrick: Chính thức bị treo giò 2 trận.

Điều này đồng nghĩa với việc bộ ba này sẽ vắng mặt trong hai trận đấu then chốt còn lại của năm gặp Deportivo Alavés và Sevilla. Họ sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu tại La Liga vào năm 2026. HLV Xabi Alonso của Real Madrid giờ đây sẽ phải đau đầu tìm cách vá víu đội hình khi mất đi 4 cái tên chỉ sau một đêm bão táp.