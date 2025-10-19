"Vua F1" Hamilton & chuyện tình với dàn người đẹp hàng đầu thế giới

Lewis Hamilton là nhân vật đình đám của làng đua xe Công thức 1 (F1) với 7 lần vô địch thế giới, và nổi tiếng với sức hút khó cưỡng bên ngoài đường đua.

Từ những siêu mẫu, ca sĩ nổi tiếng đến các diễn viên hàng đầu, danh sách những người đẹp từng được đồn đoán bên cạnh anh khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Mới đây, ngôi sao F1 40 tuổi tiếp tục gây chú ý khi bị đồn hẹn hò với nữ diễn viên Sofia Vergara, 52 tuổi, người lớn hơn anh 12 tuổi.

Sofia Vergara, 52 tuổi, bạn gái tin đồn của Hamilton

Sofia vẫn đẹp sắc sảo tuổi 52

Hamilton và Sofia được bắt gặp cùng nhau trong một bữa tối lãng mạn tại New York. Dù đã bước qua tuổi 50, Sofia vẫn giữ được vẻ đẹp cuốn hút, khiến cô trở thành một trong những người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Khoảng cách 12 tuổi không ngăn cản tin đồn về mối quan hệ đầy thú vị này, đặc biệt khi Sofia từng có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với nam tài tử Joe Manganiello.

Những bóng hồng và khoảng cách tuổi tác với Hamilton

Nicole Scherzinger hơn Hamilton 6 tuổi

Nicole Scherzinger (46 tuổi), tình yêu lâu dài nhất của Hamilton, lớn hơn anh 6 tuổi. Cặp đôi từng có mối quan hệ kéo dài 7 năm sau khi gặp nhau tại MTV VMA. Sự nghiệp bận rộn khiến họ chia tay vào năm 2016.

Shakira hơn Hamilton 8 tuổi

Shakira (hiện 48 tuổi) lớn hơn Hamilton 8 tuổi. Tin đồn tình cảm nảy sinh năm 2023, khi cả hai được bắt gặp cùng nhau tại Miami và Barcelona. Dù mối quan hệ này không vượt qua mức bạn bè, sự chênh lệch tuổi tác khiến họ trở thành đề tài nóng bỏng.

Rita Ora chênh 6 tuổi

Rita Ora (hiện 34 tuổi) nhỏ hơn Hamilton 6 tuổi. Cô và Hamilton có thời gian ngắn ngủi bên nhau vào năm 2016, khi họ cùng tham gia các sự kiện thời trang và âm nhạc.

Rihanna kém hơn Hamilton 3 tuổi

Rihanna (37 tuổi) kém hơn Hamilton 3 tuổi. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau tại Barbados và New York vào năm 2015. Dù Hamilton công khai phủ nhận mối quan hệ, tin đồn tình cảm giữa họ vẫn gây xôn xao.

Barbara Palvin kém hơn Hamilton 8 tuổi

Barbara Palvin (32 tuổi) là một trong số ít người đẹp nhỏ tuổi hơn Hamilton. Siêu mẫu Hungary từng được bắt gặp vui chơi cùng anh sau chặng đua tại Monaco vào năm 2017.

Sofia Richie kém 14 tuổi

Sofia Richie (26 tuổi), ái nữ của huyền thoại âm nhạc Lionel Richie, nhỏ hơn Hamilton 14 tuổi. Năm 2017, cả hai từng sánh bước tại Tuần lễ thời trang Paris, nhưng mối quan hệ không kéo dài lâu.

Lotta Hintsa kém 4 tuổi

Lotta Hintsa (36 tuổi) ít hơn tay lái Anh 4 tuổi, cựu Hoa hậu Phần Lan và con gái bác sĩ của đội McLaren, cũng từng được đồn đoán là bạn gái của Hamilton. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ.

Winnie Harlow kém 10 tuổi

Winnie Harlow (30 tuổi) và Hamilton thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thời trang lớn từ năm 2016. Tin đồn về mối quan hệ của họ không ngừng lan tỏa dù cả hai chỉ khẳng định là bạn bè.

Dù là các người đẹp hơn tuổi hay nhỏ tuổi hơn, Hamilton đều để lại ấn tượng sâu sắc bởi sức hút tự nhiên và phong cách sống đẳng cấp. Với tài năng, danh tiếng và sự lịch lãm, "Viên ngọc đen" của làng F1 khẳng định vị thế của tay đua huyền thoại và một quý ông hàng đầu trong làng giải trí quốc tế.