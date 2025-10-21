Đua xe F1, United States GP: Verstappen bất bại trên mọi mặt trận tại Austin.

Viễn cảnh góc cua đầu tiên trong Sprint ngày thứ 7 vẫn hiện rõ khi những chiếc xe dàn hàng tại khu vực xuất phát trước thềm cuộc đua. Cuộc đua chính cũng được diễn ra dưới thời tiết ấm, với nhiệt độ mặt đường ở ngưỡng 44 độ.

Lần này, đã có sự khác biệt về mặt chiến thuật cho màn xuất phát. Leclerc tìm kiếm cơ hội bứt phá với bộ lốp Soft từ vị trí thứ 3, cũng như Bortoleto và Stroll ở phía sau. Ngoài ra, Ocon, Albon, Hadjar lựa chọn xuất phát với bộ lốp C1.

Verstappen bảo toàn lợi thế dẫn đầu qua góc cua đầu tiên

Verstappen một lần nữa bứt phá ngay khi có tín hiệu xuất phát. Trong khi đó, Leclerc thành công tận dụng được lợi thế, và vượt qua Norris cho vị trí thứ 2. Hamilton tận dụng khoảng trông lớn tại góc cua thứ nhất và vươn lên tới vị trí thứ 4. Ở phía sau, Piastri cũng vươn lên dẫn trước Russell. Tsunoda tiếp tục có xuất phát tốt khi vươn lên vị trí thứ 9.

Verstappen liên tục gia tăng khoảng cách, trong khi Leclerc chuyển hướng tập trung với áp lực từ Norris phía sau. Piastri cũng có DRS để có thể tấn công Hamilton cho vị trí thứ 4. Vòng 7, Sainz có tình huống tiến công tại góc cua thứ 5, nhưng đã có va chạm với Antonelli. Tay đua Williams đã dừng lại sau đó, và VSC được triển khai.

Antonelli trở lại sau cú va chạm và cán đích thứ 12 chung cuộc

Sau khi VSC kết thúc, áp lực giữa top dẫn đầu tạm thời được giải tỏa khi không có ai nằm trong tầm tấn công. Không lâu sau đó, Norris trở lại liên tục gây áp lực lên Leclerc với DRS, nhưng tay đua Ferrari phòng thủ vững chắc và không để lộ bất kỳ lỗ hổng nào. Norris cũng không thể mạo hiểm hơn nữa khi anh đã được cảnh báo với lá cờ đen trắng, cùng với nguy cơ nhận án phạt.

Vòng 21, Norris đã thành công vươn lên vị trí thứ 2 tại góc cua thứ 12. Và sau khi thoát khỏi cuộc đấu nội bộ sát sao, Leclerc vào pit và chuyển sang bộ lốp Medium. Verstappen dẫn trước Norris với khoảng cách 11 giây, với Hamilton, Piastri, Russell, Tsunoda ở phía sau.

Các đội đều hướng tới chiến thuật 1 dừng và cố gắng kéo dài lượt chạy đầu tiên. Leclerc truy đuổi từ phía sau, vượt qua Hülkenberg cho vị trí thứ 8. Antonelli cũng phục hồi sau vụ va chạm trước đó, và từng bước tiến gần trở lại top 10.

Cuộc đối đầu kịch tính cho vị trí thứ 2 kéo dài xuyên suốt cuộc đua

Vòng 30, Tsunoda chuyển sang bộ lốp Soft, trở lại vị trí thứ 11 trước Antonelli. Top dẫn đầu lần lượt thực hiện lượt thay lốp sau đó, và Verstappen trở lại dẫn đầu trước Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, Russell. Vòng 35, Bearman tấn công “hụt” tại góc cua thứ 15, và đã tạo cơ hội cho Hülkenberg vươn lên trong vòng kế tiếp.

Norris trở lại gây áp lực lên chiếc Ferrari phía trước. Trái lại, Piastri lại chịu áp lực khi Russell dần rút ngắn khoảng cách. Nhưng có những dấu hiệu bất ổn với bộ lốp hiện tại, nên chiếc xe #04 đã tàm lùi lại phía sau để tìm kiếm sự an toàn.

Sau đó Norris một lần nữa gây sức ép với đối thủ, băng qua và giành lại vị trí thứ 2 tại góc cua thứ 12 ở vòng 51.

Verstappen tuy phải bảo toàn bộ lốp Soft trong lượt chạy thứ hai, nhưng không bất kì khó khăn nào, và nhà đương kim vô địch cán đích, giành chiến thắng chung cuộc với khoảng cách 7,959 giây so với Norris cán đích tại vị trí thứ 2. Leclerc trở lại podium tại vị trí thứ 3.

Hamilton tiếp tục gặp sự cố trong vòng cuối cùng, nhưng vẫn kịp thời cán đích thứ 4 với Piastri chậm hơn chi 1 giây ở phía sau. Russell có một cuộc đua mờ nhạt tại vị trí thứ 6. Cuối cùng là Tsunoda, Hülkenberg, Bearman, và Alonso ghi điểm trong top 10.

Top 10 tại United States GP 2025

Sau cuộc đua, tình huống giữa Sainz và Antonelli đã tiếp tục được điều tra. Và sau khi tiếp nhận thông tin, tay đua Williams sẽ bị giáng 5 bậc xuất phát cho chặng đua kế tiếp, do là nguyên nhân chính dẫn tới vụ va chạm.

Một viễn cảnh khó tin, khi mà Verstappen từng bước tiến gần trở lại vị trí dẫn đầu. Cùng với đó, Norris cũng rút ngắn khoảng cách với Piastri xuống chỉ còn 14 điểm. Liệu câu trả lời của Piastri là gì, hay ngôi vị trí dẫn đầu sẽ đổi chủ một lần nữa? Đón xem Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2025 diễn ra vào rạng sáng các ngày 25 tới ngày 27 tháng 10.