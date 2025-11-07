Đua xe F1, São Paulo GP: Cơn bão tại Interlagos tăng sức nóng cho cuộc đua danh hiệu.

Norris trở lại dẫn đầu cuộc đua vô địch sau 15 vòng đấu, kể từ khi Piastri vươn lên dẫn trước tại Jeddah. Cả hai tay đua McLaren đã có cuộc rượt đuổi tỷ số đầy căng thẳng trong suốt mùa giải. Và sau khi trắng tay rời khỏi Zandvoort, Norris đã bứt phá, vượt qua khoảng cách 34 điểm, và trở lại vị thế dẫn đầu sau chiến thắng tại Mexico.

Norris dẫn đầu bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm ngăn cách giữa hai tay đua, với 4 vòng đấu còn lại của mùa giải. Vai trò được đổi lại, Piastri giờ trở thành kẻ đi săn. Tất cả chỉ bắt nguồn từ sau khi tay đua số 81 đã có double-header Bắc Mỹ đầy khó khăn, ngoài việc không thể theo kịp tốc độ của đồng đội ở phía nửa còn lại của gara, tay đua người Úc còn rất vất vả để bám đuổi cả các tay lái đến từ Mercedes và Ferrari trong những chặng đua đó. Nếu phiên bản Piastri hoàn hảo không sớm trở lại, danh hiệu vô địch đầu tiên sẽ dần tuột khỏi tay tay đua trẻ McLaren.

Norris vươn lên dẫn trước với lợi thế 1 điểm trước Piastri

Chỉ một năm về trước, Norris đã theo đuổi Verstappen, với lợi thế khổng lồ tại vị trí xuất phát trong cuộc đua chính tại Interlagos. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực đã được thể hiện rõ, và Verstappen đã bảo vệ danh hiệu thành công tại Las Vegas sau đó.

Dù sự chênh lệch sức mạnh lớn trong mùa giải này, nhà đương kim vô địch vẫn luôn âm thầm bám sát cuộc nội chiến giữa hai tay đua McLaren. Từ thua kém tới 104 điểm, giờ khoảng cách tới vị trí dẫn đầu chỉ còn vỏn vẹn 36 điểm. Interlagos là nơi Verstappen có một chiến thắng áp đảo trong năm 2024. Cuối tuần này, dự báo thời tiết sẽ có biến động khó lường trong các phiên, liệu tay đua Red Bull có thể tạo nên kì tích một lần nữa?

Verstappen đã đi vào lịch sử với chiến thắng năm 2024

Cuộc đua giữa các đội vẫn còn rất nóng ngay cả khi McLaren đã sớm trở thành nhà vô địch của mùa giải. Tương tự như Norris, Ferrari cũng nhờ có 2 chặng đua ở Bắc Mỹ để san bằng cách biệt, đồng thời tạm vươn lên giành lấy vị trí thứ 2, dẫn trước Mercedes cũng chỉ 1 điểm. Và cũng tương tự với cuộc đấu cá nhân, hai đội liên tục giành giật vị trí. Đánh giá tương quan ở Interlagos cuối tuần này, đội đua Đỏ có thể nhỉnh hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhưng với vòng đua Sprint, cộng thêm thời tiết bất thường cuối tuần, Mũi tên bạc vẫn có cơ hội để tái chiếm lại hạng 2 trên bảng tổng sắp đội đua.

Với Red Bull theo sát phía sau tại vị trí thứ 4. Chuỗi thắng của Verstappen đã giúp Red Bull trở lại cuộc chơi, nhưng có lẽ họ cần nhiều hơn những gì một mình tay đua #1 đã làm, để có thể leo tiếp trên bảng xếp hạng.

Ở phía sau, Williams đã an toàn tại vị trí thứ 5. Với màn thể hiện xuất sắc của Bearman và Ocon, Haas đã vượt qua Kick Sauber cho vị trí thứ 8. Racing Bulls hiện dẫn đầu đoàn tàu cuộc đua tranh vị trí thứ 6 với 72 điểm. Tuy nhiên, với sự khó đoán của thời tiết tại Interlagos, cục diện cuộc đấu này có thể đảo chiều trong chớp mắt, như Alpine đã làm được một năm về trước.

Bortoleto có chặng đua đầu tiên trên sân nhà

Người hâm mộ Brazil sẽ được thấy tay đua của họ trở lại đường đua cuối tuần này. Ngoài ra, khán giả khu vực Nam Mỹ cũng tới để cổ vũ tới cho Colapinto. Tay đua Argentina hiện là tay đua duy nhất chưa thể ghi điểm trong mùa giải hiện tại. Colapinto cần một kết quả tốt, để có thể có cơ hội tiếp tục thi đấu trong mùa giải 2026.

Cuộc đua một năm về trước là một cột mốc đáng nhớ, với thời tiết khắc nghiệt, lịch trình đua chật kín, và một bước ngoặt bất ngờ của cuộc đua. Dự báo cho thấy thời tiết xấu vẫn có thể ảnh hưởng tới cuộc đua cuối tuần này. Liệu chặng đua lần này có thể tiếp tục đem tới sự khó đoán?

Đón xem Formula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025 với lịch trình như sau:

Hãy đón xem chặng đua Sao Paulo GP 2025 vào cuối tuần này, với lịch trình cụ thể như sau:

FP1: 21h30 thứ 6, ngày 7/11

Phân hạng Sprint: 1h30 thứ 7, ngày 8/11

Cuộc đua Sprint: 21h thứ 7, ngày 8/11

Lượt chạy phân hạng: 1h Chủ nhật, ngày 9/11

Cuộc đua chính: 0h thứ 2, ngày 10/11