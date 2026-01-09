"Đàn em" của Hiểu Minh U23 vào bảng "tử thần", đấu Hà Nội tại VCK U19 quốc gia 2025/26

Sáng 9/1, VFF phối hợp cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức họp báo công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) giải vô địch U19 quốc gia 2025/26. Đây là lần đầu tiên nhà tài trợ đồng hành với VCK U19 trong vai trò nhà tài trợ chính, mở ra diện mạo mới cho sân chơi quan trọng bậc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

U19 PVF (áo đỏ) rơi vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần" ở VCK U19 quốc gia 2025/26. Ảnh VFF

Giải năm nay quy tụ 12 đội, thi đấu từ ngày 14 đến 27/1/2026 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (PVF - Bộ Công an). Các đội được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, đá vòng tròn một lượt để chọn 8 đội vào tứ kết.

PVF rơi vào bảng đấu khắc nghiệt

Kết quả bốc thăm nhanh chóng tạo nên điểm nhấn khi bảng B được đánh giá là “bảng tử thần” với sự góp mặt của: PVF, Hà Nội, Công an TP.HCM và TP.HCM.

U19 quốc gia từng là nơi mà Hiểu Minh, cầu thủ thuộc biên chế PVF đang thi đấu xuất sắc trong màu áo U23 Việt Nam từng tỏa sáng. Từ U19 quốc gia, trung vệ Hiểu Minh, trưởng thành, vươn lên khẳng định tên tuổi ở V-League 2025/26 và các đội tuyển U22, U23 Việt Nam.

Đối đầu Hà Nội, đội giàu thành tích nhất lịch sử giải với 7 lần vô địch ngay từ vòng bảng sẽ là liều thử lửa thực sự cho dàn cầu thủ trẻ PVF trong hành trình nối tiếp truyền thống đào tạo tài năng.

Buổi lễ diễn ra vào sáng 9/1 tại Hà Nội

Sân chơi ươm mầm cho tương lai bóng đá Việt

Bên cạnh bảng B đầy “bão tố”, bảng A gồm PVF-CAND, Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đắk Lắk và bảng C với SLNA, SHB Đà Nẵng, Đồng Tháp, HAGL cũng hứa hẹn mang đến những cuộc đọ sức hấp dẫn.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo VFF và đại diện nhà tài trợ đều nhấn mạnh ý nghĩa của giải U19 trong hệ thống đào tạo trẻ, nơi các cầu thủ tích lũy bản lĩnh, hoàn thiện chuyên môn và chuẩn bị cho những bước tiến dài hơn trong sự nghiệp.

Với thông điệp “U19 cúp quốc gia - Chiến ngay mới đã”, VCK U19 quốc gia 2025/26 hứa hẹn là cuộc đua tranh danh hiệu, và là bệ phóng cho những cầu thủ trẻ viết tiếp những câu chuyện thành công cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.