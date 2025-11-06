Đua xe F1, Sao Paulo GP: Chặng đua Sprint áp chót mùa giải tại Interlagos huyền thoại

Brazil luôn có mối liên hệ sâu sắc với Formula 1, mang trong mình di sản đua xe phong phú và là quê hương của nhiều huyền thoại vĩ đại đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử F1. Trường đua Interlagos, với sự kết hợp giữa đoạn thẳng tốc độ cao và những góc cua kỹ thuật, thường mang đến những màn đua tranh hấp dẫn và cạnh tranh sít sao, cùng những cơn mưa bất chợt làm tăng thêm yếu tố bất ngờ cho kết quả chung cuộc.

Interlagos là một trường đua giàu lịch sử F1

Tuần này, phiên bản mũ podium đặc biệt của Pirelli có màu xanh lá và vàng, giống màu quốc kỳ Brazil, nằm trong bô sưu tập 2025 của Pirelli với ý tưởng từ nhà thiết kế Denis Dekovic.

Các loại lốp

Lựa chọn lốp trơn cho São Paulo GP năm nay quay trở lại như năm 2023, với bộ lốp C2 – C3 – C4 lần lượt là Hard – Medium – Soft, tức là cứng hơn một cấp so với bộ ba được sử dụng năm ngoái.

Năm ngoái, lốp trơn hầu như không được sử dụng trong cuộc đua, nhưng khi sử dụng vào thứ Sáu và sáng thứ Bảy chặng năm 2024, chúng cho thấy mức độ mài mòn cao và hiện tượng “graining” (nổi hạt) rõ rệt, đặc biệt ở trục sau. Khi đó, bề mặt đường đua vừa được trải nhựa lại hoàn toàn, tạo nên mặt đường rất mịn, ít mài mòn hơn những năm trước, nhưng vẫn còn nhiều gợn sóng và chỗ lồi lõm.

Nếu điều kiện năm nay tương tự – với những thay đổi nhỏ do lớp nhựa đường đã 'lão hóa' – thì việc chọn các hợp chất cứng hơn có thể kéo dài tuổi thọ và hiệu năng lốp, vốn đã được cải thiện khả năng chống mòn so với dòng năm 2024. Điều này cũng có thể giúp lốp Soft trở nên hữu dụng hơn, thay vì chỉ được dùng cho vòng phân hạng Sprint như mùa trước.

Cuộc đua năm 2024 bị ảnh hưởng bởi mưa lớn

Năm ngoái, cả vòng phân hạng và cuộc đua chính đều diễn ra vào Chủ Nhật. Do dự báo thời tiết xấu, Giám sát cuộc đua đã quyết định tổ chức phân hạng lúc 07:30 sáng và đưa thời gian xuất phát cuộc đua chính lên 12:30 trưa. Lốp trơn không được sử dụng bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Tất cả các tay đua đều xuất phát bằng lốp trung gian (Intermediate), và giữa cuộc đua bị phất cờ đỏ do mưa lớn. Tại thời điểm đó, chỉ có 5 tay đua đã chuyển sang lốp Mưa (Full Wet). Sau khi trở lại, tất cả đều hoàn thành chặng bằng lốp trung gian, chỉ có 4 người sử dụng bộ lốp mới.

Nếu thời tiết khô ráo, dữ liệu từ ngày hôm trước cho thấy chiến thuật hai pit-stop là khả thi nhất, xét theo thời gian đua và độ mòn lốp trong các buổi chạy thứ Sáu và thứ Bảy. Trường đua José Carlos Pace, dài 4,309 km, được xây dựng từ 1938 đến 1940, lấy cảm hứng từ ba đường đua huyền thoại: Brooklands (Anh), Roosevelt Raceway (Mỹ) và Montlhéry (Pháp).

Thông số kỹ thuật lốp do Pirelli

Interlagos có thiết kế đặc trưng với hướng ngược chiều kim đồng hồ, các tay đua hoàn thành 71 vòng trong cuộc đua chính. Đường đua có 15 góc cua với phân bổ lực ngang và dọc tương đối cân bằng, nên không tạo áp lực quá lớn lên lốp, vì tải trọng được chia đều giữa hai trục.

Sự kết hợp giữa nhiều đoạn thẳng tốc độ cao và các khu vực kỹ thuật chậm hơn giúp tăng cơ hội vượt mặt, nhưng cũng khiến nguy cơ xe an toàn (Safety Car) xuất hiện và va chạm/tai nạn cao hơn.Vào thời điểm này trong năm, thời tiết và nhiệt độ tại São Paulo rất biến động, với nguy cơ mưa thường trực, gần như đảm bảo lốp mưa sẽ được sử dụng.

Một đặc điểm khác biệt của Interlagos là mặt đường gồ ghề, do được xây dựng trên nền đất không ổn định, mang đến thách thức lớn cho các đội trong việc thiết lập xe và quản lý lốp.

Từ khóa: Màu sắc

Lễ hội Carnival Brazil nổi tiếng toàn cầu nhờ sắc màu rực rỡ của không gian lễ hội và trang phục, thể hiện tinh thần vui tươi và bản sắc văn hóa của xứ sở samba. Chính tại Rio de Janeiro, quê hương của lễ hội này, Pirelli lần đầu tiên giới thiệu các sọc màu trên vành lốp, nay đã trở thành dấu ấn đặc trưng của hãng trong Formula 1.

Pirelli ra mắt mẫu lốp mới trong cuộc đua năm 1986 tại Rio

Tại chặng mở màn mùa 1986 ở Jacarepaguá (Rio de Janeiro), đội Benetton – nổi tiếng với phong cách đầy màu sắc – đã cùng Pirelli cho ra mắt loại lốp có vành hoàn toàn tô màu, được sử dụng trên xe B186 của Gerhard Berger và Teo Fabi trong phần đầu cuộc đua, khiến cả thế giới F1 kinh ngạc. Trước đó, mọi lốp đều chỉ có màu đen.

Khi Pirelli trở lại F1 với vai trò nhà cung cấp độc quyền năm 2011, hãng đã thêm ký hiệu màu bên cạnh logo để dễ nhận biết loại lốp. Ý tưởng này đạt đỉnh vào năm 2018, khi có tới 7 màu khác nhau cho các hợp chất – được gọi là “cầu vồng”. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ kéo dài đến hết mùa đó và được thay thế bằng 3 màu hiện nay: trắng, vàng và đỏ.

Thống kê

Tính đến nay, Brazil đã tổ chức 51 chặng đua F1 vô địch thế giới, trong đó 47 mang tên “Brazilian GP” và 4 gần đây nhất mang tên “Sao Paulo GP”.

Verstappen có cơ hội cân bằng thành tích của ‘Schumi’ tại Sao Paulo năm nay

Interlagos đã 'đón' 41 cuộc đua, bắt đầu từ năm 1973. Năm 1978 và giai đoạn 1981–1989, chặng đua được tổ chức tại Jacarepaguá (Rio de Janeiro).Tại trường đua José Carlos Pace, Michael Schumacher là tay đua thành công nhất, với 4 chiến thắng và 10 lần lên podium. Nếu Max Verstappen hoặc Lewis Hamilton thắng năm nay, họ sẽ cân bằng kỷ lục của Schumacher tại trường đua ở Sao Paulo.

Về phía đội đua, Scuderia Ferrari đang dẫn đầu với 9 chiến thắng, nhiều hơn McLaren đúng một lần. Interlagos cũng là nơi George Russell giành chiến thắng F1 đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2022.

Hãy đón xem chặng đua Sao Paulo GP 2025 vào cuối tuần này, với lịch trình cụ thể như sau:

FP1: 21h30 thứ 6, ngày 7/11

Phân hạng Sprint: 1h30 thứ 7, ngày 8/11

Cuộc đua Sprint: 21h thứ 7, ngày 8/11

Lượt chạy phân hạng: 1h Chủ nhật, ngày 9/11

Cuộc đua chính: 0h thứ 2, ngày 10/11