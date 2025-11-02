Dàn sao đua xe yêu toàn mỹ nhân cực phẩm, chinh phục người đẹp bằng tốc độ

Thế giới của Formula 1 (F1) từ lâu không chỉ là nơi phô diễn tốc độ, chiến thuật và công nghệ đỉnh cao, mà còn là sân khấu của sự quyến rũ, nơi những tay đua siêu sao chinh phục trái tim hàng triệu khán giả và đặc biệt là những bóng hồng “cực phẩm” luôn sát cánh bên họ. Trong tiếng động cơ gầm rú, những câu chuyện tình của các tay đua F1 chính là phần hậu trường hấp dẫn khiến môn thể thao này thêm phần mê hoặc.

Dàn sao F1 có những cô bạn gái xinh đẹp, đa tài

🏁 Tốc độ, “vũ khí” quyến rũ nhất của tay đua F1

Trong mắt nhiều cô gái, hình ảnh một tay đua F1 gắn liền với những pha đua tốc, bứt phá ngoạn mục bên những chiếc xe hàng triệu USD. Đó còn là biểu tượng của bản lĩnh, sự liều lĩnh và đam mê mãnh liệt, những phẩm chất dễ dàng chạm đến trái tim người khác phái.

Không phải ngẫu nhiên mà từ thời hoàng kim của James Hunt, Ayrton Senna hay Niki Lauda, đường đua F1 luôn song hành với những câu chuyện tình đình đám. Hunt nổi tiếng với phong cách sống phóng túng, một “bad boy” đích thực trong thế giới tốc độ, còn Senna lại là hình mẫu của sự sâu sắc, lạnh lùng và quyến rũ tiềm ẩn.

🌟 “Hậu cung” rực rỡ của làng tốc độ

Mùa giải 2025 chứng kiến dàn WAGs F1 tỏa sáng không kém các tay đua trên đường đua. Họ là người yêu, người bạn đồng hành và là biểu tượng thời trang, ngôi sao mạng xã hội và gương mặt đại diện cho các thương hiệu toàn cầu.

Carlos Sainz Jr và bạn gái người mẫu Rebecca

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) sánh đôi cùng người mẫu Scotland Rebecca Donaldson, tạo nên hình ảnh sang trọng và quyến rũ mỗi khi xuất hiện. Lando Norris (McLaren) lại khiến truyền thông “dậy sóng” với tin đồn tái hợp nữ diễn viên Bồ Đào Nha Margarida Corceiro, người luôn gây bão mạng xã hội mỗi lần góp mặt trên khán đài.

Nhà vô địch thế giới Max Verstappen (Red Bull) đang hạnh phúc bên người mẫu Brazil Kelly Piquet, con gái của huyền thoại đua xe Nelson Piquet, mang đậm nét biểu tượng của tình yêu và tốc độ. Charles Leclerc (Ferrari) lại ghi điểm với chuyện tình lãng mạn cùng Alexandra Saint Mleux, “nàng thơ mới” của paddock, thường xuất hiện với phong cách thanh lịch bên chú chó Dachshund tên Leo.

Nhà vô địch thế giới Max Verstappen hạnh phúc bên người đẹp Kelly Piquet

Trong khi đó, Alex Albon (Williams) sánh đôi cùng tay golf chuyên nghiệp Muni He, minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa hai thế giới thể thao đỉnh cao. Những cặp đôi này không chỉ tạo nên màu sắc riêng cho các chặng đua, mà còn góp phần định hình một “văn hóa hậu trường” đầy phong cách của F1.

Sự xuất hiện của họ trên khán đài hay khu paddock được truyền hình quốc tế lia máy liên tục. Dẫu Carlos Sainz Jr. từng phàn nàn “camera chiếu vào bạn gái nhiều hơn vào xe đua”, nhưng không thể phủ nhận chính hình ảnh ấy đã khiến F1 trở nên hấp dẫn và thu hút hơn bao giờ hết.

💃 Khi tình yêu và tốc độ song hành

Điểm chung ở những mối tình này là sự mãnh liệt. Các cô gái yêu tay đua F1 không chỉ bị hút bởi vẻ ngoài hào nhoáng, mà còn bởi tính cách mạnh mẽ, lối sống cuốn hút và sự bản lĩnh trên đường đua, những người đàn ông sống trong khoảnh khắc, sẵn sàng thách thức giới hạn.

Alex Albon kết duyên cùng nữ golfer Muni He

Nicole Scherzinger, bạn gái cũ của Lewis Hamilton, từng khiến khán giả xúc động khi cùng anh nắm tay cầu nguyện trước mỗi cuộc đua, một hình ảnh vừa lãng mạn vừa truyền cảm hứng. Trong khi đó, Kelly Piquet trở thành “nửa còn lại quyền lực” của Verstappen, góp phần xây dựng thương hiệu cá nhân của anh bên ngoài đường đua.

Tình yêu trong F1 giống như chính tốc độ của môn thể thao này, nhanh, rực rỡ và không kém phần dữ dội.

🏆 Vẻ đẹp là “đường cong mềm mại” của đường đua

Nếu bóng đá có những nàng WAGs làm sôi động khán đài, thì F1 có cả “dàn nữ chính” bước vào ánh đèn flash. Từ mái tóc vàng rực rỡ của Rebecca Donaldson, sự thanh lịch của Alexandra Saint Mleux đến vẻ gợi cảm của Kelly Piquet, mỗi người đều góp một phần vào bức tranh xa hoa của F1.

Không phải ngẫu nhiên mà Grand Prix Monaco hay Singapore luôn là nơi hội tụ của cả những tay đua, minh tinh, người mẫu và giới siêu giàu. F1 là nơi để người ta thể hiện phong cách sống.