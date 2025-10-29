Đua xe F1, thống kê Mexico City GP: McLaren về nhất sau gần 4 thập kỷ, ngôi đầu đổi chủ

Lượt chạy phân hạng: McLaren chấm dứt cơn khát pole tại Mexico, Hamilton lần đầu vào top 3 cùng Ferrari

Vị trí P1 của Lando Norris là lần đầu tiên McLaren giành pole tại Mexico kể từ Gerhard Berger (Áo) năm 1990. Đây cũng là pole thứ 5 trong năm 2025 của Norris, giúp anh cân bằng thành tích với đồng đội Oscar Piastri. Charles Leclerc xuất phát hàng đầu lần thứ 5 mùa này, tay lái Monaco chưa từng chiến thắng tại Mexico.

Norris trở lại đỉnh BXH với 1 điểm nhiều hơn Piastri

Lewis Hamilton lần đầu tiên phân hạng trong top 3 kể từ khi gia nhập Ferrari. Cả Hamilton và George Russell đều đạt thành tích phân hạng tốt nhất tại Mexico kể từ năm 2022, lần lượt ở vị trí thứ 3 và 4. Russell xuất phát thứ 4 hai chặng liên tiếp, tương tư tại Austin. Vị trí thứ 5 là thành tích phân hạng tệ nhất của Max Verstappen kể từ chặng Hungary, cách đây sáu chặng. Đây cũng là kết quả xuất phát thấp nhất của Verstappen tại Mexico kể từ mùa tân binh 2015 khi còn đầu quân cho Toro Rosso.

Kimi Antonelli vào top 6 lần thứ ba trong bốn chặng gần nhất. Dù có thành tích xếp thứ 7, Carlos Sainz bị phạt lùi 5 bậc, xuất phát ở vị trí thứ 12. Nhờ vậy, Piastri được đôn lên P7, nhưng vẫn nằm ngoài top 5 lần thứ 3 trong bốn chặng gần nhất. Isack Hadjar xuất phát thứ 8 (cũng là lần thứ ba trong bốn chặng gần nhất). Tại Haas, tân binh Ollie Bearman góp mặt ở Q3 chặng thứ ba liên tiếp.

Yuki Tsunoda chỉ kém Q3 0,012 giây, dừng bước tại Q2, nhưng xuất phát thứ 10 do án phạt của Sainz.

Leclerc chạm mốc 50 podium trong sự nghiệp F1

Esteban Ocon xuất phát thứ 11, thành tích tốt nhất kể từ GP Bỉ, bảy chặng trước. Ở vị trí 13 và 14 là Nico Hulkenberg và Fernando Alonso, đạt thành tích phân hạng tệ nhất từ trước tới nay tại Mexico. Liam Lawson hiện đã để đồng đội Isack Hadjar dẫn 13–5 ở vòng phân hạng mùa này. Gabriel Bortoleto tiếp tục trượt Q2 ở vị trí thứ 16. Trong khi đó, Alex Albon bị loại ở Q1 lần thứ ba trong bốn chặng gần đây.

Alpine bị loại cả hai xe tại Q1 lần thứ 4 trong 5 chặng gần nhất, với Franco Colapinto là người chậm nhất, xếp cuối bảng (P20) lần thứ ba mùa này. Lance Stroll không thể vượt qua Q1 lần thứ 6 trong bảy lần tham dự chặng đua tại Mexico City, cũng là lần thứ 14 tay lái Canada dừng bước sớm mùa này.

Cuộc đua chính: Chiến thắng đầu tiên của McLaren tại Mexico kể từ 1989

Khoảng cách chiến thắng 30,324 giây của Norris là cách biệt lớn nhất kể từ Hungary 2023, khi Verstappen thắng với 33,731 giây nhanh hơn người xếp thứ 2. Norris tái chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau 189 ngày, kể từ khi đánh mất tại Saudi Arabia GP. Đây là chiến thắng đầu tiên của McLaren tại Mexico kể từ năm 1989 với huyền thoại người Brazil – Ayrton Senna.

Verstappen tiếp tục thu hẹp khoảng cách với bộ đôi McLaren

Đây cũng là chiến thắng thứ 6 trong năm 2025 của Norris, chỉ kém 1 chiến thắng so với đồng đội Oscar Piastri (7). Với vị trí thứ 2 cho Ferrari, Leclerc có hai podium liên tiếp lần đầu tiên kể từ Monaco và Tây Ban Nha hồi tháng 5. Đây là podium thứ ba liên tiếp của Leclerc tại Mexico City.

Đã tròn một năm kể từ lần cuối cùng Ferrari giành chiến thắng chặng F1 (từ Mexico City 2024). Leclerc hiện đang không có chiến thắng nào trong 4/7 mùa giải khoác áo Ferrari. Tuy nhiên, nhờ kết quả này, Ferrari vượt qua Mercedes để giành lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đội đua. Tổng điểm của Ferrari và Mercedes (356 và 355 điểm) đang tương đương số điểm mà cá nhân Norris và Piastri (357 và 356 điểm) giành được sau 20 chặng.

Kết quả tốt nhất sự nghiệp của Bearman

Verstappen (Red Bull) về thứ ba, lần đầu anh lên podium ở Mexico mà không thắng (trước đó có 5 chiến thắng tại đây). Đây cũng là podium thứ sáu liên tiếp của Verstappen năm nay – trong khi 14 chặng đầu tiên anh chỉ có 5 podium.

Ollie Bearman về thứ 4, cân bằng thành tích cao nhất trong lịch sử đội đua Haas (do Romain Grosjean thiết lập tại Áo 2018). Trước chặng này, Bearman chưa từng hoàn thành vòng đua nào trong top 6 cuộc đua chính. Haas trước đó mới chỉ hoàn thành tổng cộng 30 vòng top 3 trong toàn bộ lịch sử đội.

Pit-stop 2,3 giây của Bearman là thành tích nhanh nhất mùa giải 2025 của Haas. Nhờ kết quả này, Bearman tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng cá nhân. Trong khi đó, vị trí thứ 5 là thành tích tốt nhất của Piastri tại Mexico. Tuy nhiên, anh mất ngôi đầu bảng vào tay Norris chỉ với 1 điểm ít hơn. Với P6, Kimi Antonelli lần đầu tiên xếp trên đồng đội George Russell trong một chặng đua mùa này.

“Mũi tên bạc” lại để “ngựa chiến” vượt qua trên BXH

Đối với tay lái #63, P7 là thành tích tệ nhất tại Mexico kể từ khi anh gia nhập Mercedes năm 2022. Hamilton xếp hạng 8 sau án phạt 10 giây, thành tích thấp nhất tại Mexico kể từ 2018.

Esteban Ocon (P9) giúp Haas có thêm 2 điểm và vượt qua Kick Sauber để leo lên hạng 8 trên bảng xếp hạng đội đua. Tân binh Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) về thứ 10, có lần thứ 5 ghi điểm trong 10 chặng gần nhất. Còn đồng đội Nico Hulkenberg có chặng đầu tiên bỏ cuộc trong mùa giải, sau khi không thể xuất phát ở Italia và bị hủy kết quả ở Bahrain.

Cuối cùng, Fernando Alonso (Aston Martin) không thể hoàn thành cuộc đua tại Mexico năm thứ ba liên tiếp.

Chặng 21 của mùa giải 2025 sẽ diễn ra tại trường đua Interlagos, Brazil từ ngày 7 đến 10/11 tới.