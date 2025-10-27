Đua xe F1, Mexico City GP: Norris thắng chặng, soán ngôi đầu của Piastri

Hiện Norris chỉ hơn Piastri đúng 1 điểm, khi mùa giải chỉ còn bốn chặng đua nữa là khép lại. Max Verstappen, cán đích ở vị trí thứ ba, vẫn còn hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch cùng Red Bull, dù anh đang kém Norris 36 điểm.

Norris thắng chặng Mexico City GP

“Tuyệt vời và thật khó tin! Đây là chiến thắng đầu tiên của tôi tại Mexico, và thật đặc biệt khi được ăn mừng ở khán đài sân vận động này. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tôi có khởi đầu tốt, xuất phát hoàn hảo và kiểm soát được ngay từ vòng đầu tiên. Mọi thứ sau đó đều theo đúng kế hoạch”, Norris chia sẻ sau chặng đua.

Charles Leclerc của Ferrari về nhì, nhưng vẫn kém Norris hơn nửa phút, trong ngày mà tay đua của McLaren thể hiện sự vượt trội tuyệt đối. Chiến thắng này có thể trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua vô địch hạng mục cá nhân, khi mùa giải hướng tới chặng cuối cùng tại Abu Dhabi vào tháng 12.

Tân binh Oliver Bearman của Haas có màn trình diễn ấn tượng nhất sự nghiệp khi về đích thứ tư trong điều kiện thời tiết oi bức tại Autodromo Hermanos Rodriguez.

Trong khi đó, Piastri chỉ cán đích thứ 5, khiến cuộc đua song mã giữa hai tay đua McLaren trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết trước 4 chặng cuối cùng của mùa giải.

Top 10 tay đua về đích đầu tiên chặng Mexico