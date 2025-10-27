Đua xe F1, Mexico City GP: Norris đảo ngược thế trận với chiến thắng tại Mexico

Norris nắm giữ lợi thế với vị trí pole cho cuộc đua, cùng với đó là cơ hội vươn lên dẫn đầu cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Piastri cần vượt qua ít nhất 3 chiếc xe để có thể bảo vệ ngôi vị dẫn đầu của mình.

Thời tiết ấm áp, khô ráo lí tưởng khi thời điểm xuất phát tới gần, với nhiệt độ mặt đường ở mức 50 độ. Tương tự như tại Austin, bộ lốp Hard không được ưa chuộng khi chỉ có Albon và Colapinto ở phía sau đánh cược với bộ lốp C2. Trong khi đó, lựa chọn chung để xuất phát lại là bộ lốp C5. Verstappen, Hadjar, Tsunoda, Sainz, Bortoleto, Gasly sử dụng chiến thuật đối nghịch và xuất phát với bộ lốp C4.

Bốn chiếc xe cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu tại góc cua đầu tiên

Norris có xuất phát tốt ngay khi có tín hiệu. Tuy nhiên với đoạn thẳng chính dài, bộ đôi Ferrari nhanh chóng gây áp lực trở lại. Cùng với Verstappen, bốn chiếc xe dẫn đầu cùng tiến tới góc cua đầu tiên, tuy nhiên chỉ có hai chiếc xe có thể cầm cự trên đường, trong khi Leclerc và Verstappen đều phải cắt ngang qua bãi cỏ.

Vị trí dẫn đầu được trả lại cho Norris. Trong khi đó, Piastri rơi xuống vị trí thứ 9 sau sự hỗn loạn vòng đầu tiên. Vòng 6, Verstappen tấn công tại góc cua thứ nhất, có va chạm với Hamilton và buộc phải cắt ngang qua bãi cỏ. Tay đua Ferrari chịu áp lực từ Russell trong khi vươn lên lấy lại vị trí, đã tiếp tục mắc lỗi tại góc cua thứ 4.

Hamilton nhận án phạt sau cuộc đụng độ với Verstappen

Hamilton vượt qua sự hỗn loạn đó tại vị trí thứ 4. Tuy nhiên, tình huống tại góc cua thứ 4 đó đã nhận được sự chú ý, và anh phải nhận thêm án phạt 10 giây. Trong khi đó, Bearman đã chớp lấy cơ hội từ cuộc “ẩu đả” và vượt qua Verstappen cho vị trí thứ 4.

Vòng 11, Piastri đã tìm được khoảng trống và vượt qua Tsunoda cho vị trí thứ 8. Lawson trở lại đường pit và kết thúc cuộc đua. Nhờ những cuộc cạnh tranh kéo dài, Norris và Leclerc đều dễ dàng bỏ xa đoàn đua, và bước vào giai đoạn duy trì sớm. Những tay đua xuất phát với bộ lốp C4 khó có thể theo kịp đối thủ phía trước.

Vòng 23, Antonelli vào pit từ vị trí thứ 6, chuyển sang bộ lốp Medium, và trở lại khoảng trống phía sau Stroll tại vị trí thứ 12. Hamilton thực hiện án phạt, và lần lượt Bearman, Piastri, Russell cũng chuyển sang bộ lốp C4 cho phần còn lại của cuộc đua.

Vòng 28, Hülkenberg gặp sự cố với động cơ và phải trở lại đường pit, kết thúc cuộc đua. Sainz đã nhận thêm án phạt do vượt qua tốc độ cho phép của đường pit. Vòng 32, Leclerc, và Norris sau đó, vào pit, và top 10 đồng bộ với bộ lốp C4.

Bearman xuất sắc với kết quả cao nhất trong sự nghiệp tại vị trí thứ 4

Norris tiếp tục dẫn đầu cuộc đua trước Verstappen, với Leclerc trở lại vị trí thứ 3 trước Bearman, cùng với hai tay đua Mercedes, và Piastri. Alonso là tay đua tiếp theo phải rời cuộc đua vì sự cố kĩ thuật. Vòng 37, Tsunoda rơi ra ngoài top 10 sau khi chuyển sang bộ lốp Soft mới. Tương tự, Verstappen trả lại vị trí cho Leclerc, và trở lại đường đua tại vị trí thứ 8 trước Sainz.

Vòng 47, Verstappen tái đấu với Hamilton trên đoạn thẳng chính. Lần này, tay đua Red Bull đã tới góc cua trước và vươn lên vị trí thứ 7. Cuộc đấu giữa các đội kĩ thuật nổ ra khi đồng loạt Antonelli, Piastri, Hamilton cùng xuất hiện trong đường pit. McLaren giành phần thắng và Piastri vươn lên vị trí thứ 7.

Bearman, Russell cũng quyết định an toàn với chiến thuật 2 dừng. Verstappen thừa hưởng vị trí thứ 3, với khoảng cách 13 giây tới Leclerc phía trước. Trong khi đó, Sainz tiếp tục phải nhận thêm án phạt. Có vẻ như chế độ sử dụng trong đương pit không hoạt động, khiến tay đua Williams liên tục vượt quá tốc độ cho phép.

Vòng 60, Piastri tấn công tại góc cua thứ nhất, vượt qua Russell cho vị trí thứ 5. Hai tay đua Mercedes đã hoán đổi vị trí sau đó. Bước vào giai đoạn cuối êm ả, cuộc đấu cho vị trí thứ 2 bùng lên trở lại. Piastri cũng rút ngắn khoảng cách với Bearman cho vị trí thứ 4.

Cuộc đua đáng quên đối với Sainz

Vòng 70, ngay khi cuộc đấu giữa Verstappen và Leclerc trở nên kịch tính, VSC được kích hoạt do Sainz đã dừng lại tại góc cua thứ 16. Áp lực được giải tỏa cho tay đua Ferrari. Với trạng thái VSC được gỡ bỏ, Norris băng qua vạch đích và giành chiến thắng áp đảo tại trường đua Hermanos Rodríguez.

Chỉ với nửa vòng đua còn lại, Leclerc cầm chân Verstappen và cán đích thứ 2 chung cuộc. Bearman cũng thành công phòng thủ, và có kết quả tốt nhất trong sự nghiệp tại vị trí thứ 4. Piastri cán đích tại vị trí thứ 5, ngôi vị dẫn đầu đổi chủ khi Norris dẫn trước 1 điểm. Antonelli dẫn trước Russell tại vị trí thứ 6. Cuối cùng, Hamilton, Ocon, Bortoleto ghi điểm trong top 10.

Top 10 tại Mexico City GP 2025

Norris giờ đã không còn lại kẻ đi săn, mà vai trò đã được đổi lại. Liệu Piastri và Verstappen có thể đáp trả? Đón xem Formula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025 diễn ra từ ngày 7 tháng 11 tới rạng sáng ngày 10 tháng 11.