Đua xe F1, Mexico City GP: Norris trở lại vị trí pole tại Mexico

Verstappen, một trong những tay đua “ngồi ngoài” tại FP1, tận dụng thời gian luyện tập cuối cùng sau ngày đua đầu tiên đầy khó khăn. Hamilton cũng gặp khó khăn trong phiên chạy cuối cùng. Tay đua Ferrari không có độ bám cần thiết và liên tục phải sử dụng khu vực run-off.

Norris dẫn đầu trong khi các đội hoàn thiện thực nghiệm chạy dài cho cuộc đua. Chênh lệch tốc độ các đội dẫn đầu rất nhỏ, với khoảng cách giữa top 6 chỉ dưới 0,065 giây. Đoàn đua chuyển sang bộ lốp Soft vào những phút cuối cùng của phiên, chuẩn bị cho phiên phân hạng trước mắt.

Hamilton đánh bại cột mốc 1 phút 17 giây, nhưng Norris mới là tay đua dẫn đầu với thời gian 1 phút 16,978 giây. Trong khi đó, những ứng cử viên vô địch còn lại đều có những vấn đề riêng, với Piastri và Verstappen lần lượt xếp vị trí thứ 5 và thứ 6 chung cuộc.

Kết quả FP3

Bước vào phiên phân hạng, bộ đôi Aston Martin dẫn đầu đoàn đua ngay khi có tín hiệu. Alonso tận dụng mọi cơ hội sau khi gặp vấn đề tại FP3, và phải giao chiếc xe lại cho đội kĩ thuật. Norris tiếp tục chiếm lấy vị trí đầu bảng sau lượt chạy đầu tiên tại Q1 với thành tích 1 phút 17,147 giây. Russell là mối nguy gần nhất, với cách biệt chỉ 0,047 giây tại vị trí thứ 2, cùng với đó là Leclerc trong top 3. Trong khi đó, Hülkenberg, Alonso, Colapinto, Gasly, và Bortoleto ở phía cuối của bảng xếp hạng.

Đường đua tiến hoá và dấu hiệu cải thiện xuất hiện rõ rệt. Bearman vươn lên dẫn đầu trong thoát chốc, trước khi Norris và Leclerc vươn lên dẫn trước. Tương tự, thứ hạng ở phía sau cũng có sự thay đổi, khi Tsunoda và Stroll đã rơi ra khỏi top 15 và có nguy cơ bị loại.

Hadjar xuất sắc dẫn đầu Q1

Không tay đua nào an toàn, khi màu xanh xuất hiện tràn ngập trên bảng thời gian. Bộ đôi Racing Bulls đột phá trong lượt chạy cuối cùng, với Hadjar chiếm lấy vị trí dẫn đầu, cùng với Lawson tại vị trí thứ 6. Ở phía sau, với Alonso vươn lên vị trí thứ 12 vào phút chót, Bortoleto bị đẩy ra khỏi top 15, và bị loại cùng với Albon, Gasly, Stroll, và Colapinto.

Sự áp đảo trở lại tại Q2 khi Norris tiến ra đường đua, và đặt ra cột mốc 1 phút 16,252 giây, với cách biệt lên tới 0,406 giây so với Leclerc tại vị trí thứ 2. Ở phía nửa còn lại của ga ra, Piastri có vẻ gặp vấn đề với chiếc xe, và chênh lệch so với đồng đội lên tới hơn 1 giây.

Thứ hạng bị đảo lộn sau lượt chạy cuối cùng, với Hamilton vươn lên vị trí thứ 2, dẫn trước Russell và Verstappen, với Piastri lọt vào top 10 trong gang tấc. Tsunoda bị đẩy ra khỏi top 10, bị loại tại Q2 cùng với Ocon, Hülkenberg, Alonso, và Lawson.

Verstappen tiếp tục đối đầu với McLaren, Mercedes, Ferrari trong cuộc đấu giành pole. Tuy nhiên với một chiếc xe gần như không có được độ bám đường tối ưu nhất, trong điều kiện không khí loãng do độ cao tại thủ đô Mexico. Tay đua Red Bull chỉ có kết quả nhanh thứ 4 sau lượt chạy đầu tiên, với Leclerc dẫn đầu trước Norris và Hamilton. Thứ tự phía sau lần lượt là Piastri, Russell, Antonelli, Sainz, Hadjar, và Bearman.

Lawson không thể ghi danh tại Q2

Piastri sớm trở lại đường đua cho vòng cải thiện cuối cùng, nhưng tay đua người Úc chỉ có kết quả nhanh thứ 8 chung cuộc. Trong khi đó, Norris vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 15,586 giây, vượt qua cả hai tay đua Ferrari và có được vị trí pole cho cuộc đua.

Leclerc dẫn trước Hamilton tại vị trí thứ 2. Russell vươn lên vị trí thứ 4, vượt qua Verstappen và Antonelli. Sainz phân hạng tại vị trí thứ 7, nhưng với án phạt tại chặng đua trước, tay đua Williams sẽ phải xuất phát từ vị trí thứ 12. Nhờ vậy, Piastri, Hadjar, Bearman, cũng như Tsunoda được thăng hạng.

Thứ tự xuất phát

Noris có thể vươn lên giành lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua vô địch với chiến thắng tại Mexico lần này. Cùng với đó, bộ đôi Ferrari ở phía sau cũng đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, khi mùa giải 2025 dần đi tới hồi kết. Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 03g00 ngày 27 tháng 10.