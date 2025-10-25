Đua xe F1, Mexico City GP: Verstappen đứng đầu trong top 3 vắng bóng “nhà đu đủ” McLaren

FP1: Leclerc dẫn trước Antonelli và Hulkenberg trong lượt chạy có 9 tân binh

Charles Leclerc thiết lập thời gian nhanh nhất trong buổi chạy thử nghiệm đầu tiên, nhanh hơn Kimi Antonelli 0,1 giây, trong khi Nico Hulkenberg xếp thứ ba, chậm hơn 0,3 giây trong khi Oscar Piastri xếp thứ 4.

9 tân binh tham dự FP1

Tay đua của McLaren đã có thêm 60 phút chạy quan trọng so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lando Norris và Max Verstappen, những người đã nhường xe cho các “lính mới” ra quân tại FP1. Có tổng cộng 9 tay đua tân binh được trao cơ hội ra sân trong buổi chạy đầu tiên ngày thứ Sáu, Kick Sauber là đội duy nhất không sử dụng tay đua trẻ tại đường đua Hermanos Rodríguez.

Trong số đó, Arvid Lindblad (Red Bull) và Paul Aron (Alpine) đặc biệt thu hút sự chú ý, khi cả hai đều đang nằm trong nhóm có khả năng được ‘thăng hạng’ lên thi đấu chính thức tại F1 mùa tới.

Ở giai đoạn đầu, Esteban Ocon tạm vươn lên P1 với thời gian 1 phút 20,934 giây, khi bụi bám trên mặt đường đua dần được cuốn đi và tốc độ dần đươc cải thiện rõ rệt. Sau đó, Isack Hadjar và Antonelli liên tục hoán đổi vị trí đầu bảng.

Leclerc nhanh nhất FP1

Oscar Piastri là tay đua đầu tiên phá mốc dưới 1 phút 20 giây, với kết quả 1 phút 19,035 giây trên bộ lốp Soft, sau 25 phút đầu – nhanh hơn gần 1 giây so với phần còn lại tại thời điểm đó. Tiếp đó, Leclerc chiếm lại P1 với thời gian 1 phút 18,895 giây khi buổi chạy trôi qua 30 phút, trước khi Piastri rồi Antonelli liên tiếp cải thiện thành tích, tay đua người Italia ghi thành tích 1 phút 18,487 giây trên bộ lốp đỏ.

Tuy nhiên, Leclerc đã khẳng định lại vị thế với vòng chạy 1 phút 18,380 giây, và đây cũng là thời gian nhanh nhất FP1. Antonelli xếp thứ hai, trong khi Piastri (P4) xen giữa hai chiếc Sauber của Hulkenberg và Gabriel Bortoleto (xếp thứ 3 và 5).

Lindblad là tay đua tân binh có thành tích ấn tượng nhất, xếp thứ 6 khi cầm lái chiếc RB21 của Verstappen, chỉ kém Leclerc 0,6 giây. Red Bull mang đến gói nâng cấp mới về sàn xe và hệ thống làm mát cho chặng đua tại Mexico. Yuki Tsunoda trên chiếc Red Bull còn lại xếp thứ tám, sau Ocon (P7), Franco Colapinto (Alpine) và Alex Albon (Williams) hoàn tất top 10.

Hadjar đứng thứ 11, sau pha xử lý lỗi ở cua 12, buộc anh phải lùi xe khỏi khu vực thoát hiểm, xếp ngay trên Fernando Alonso (Aston Martin).

Lindblad có kết quả ấn tượng cho Red Bull

Trong số các tay đua tân binh còn lại, Pato O’Ward (McLaren) là nhanh nhất, xếp trên Frederik Vesti (Mercedes) và Paul Aron (Alpine). Phần còn lại của bảng xếp hạng lần lượt là Ryo Hirakawa (Haas), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin) và Antonio Fuoco (Ferrari) – kém Leclerc tới 2,4 giây.

FP2: Verstappen dẫn đầu, McLaren xếp thứ 4 và 12

Lượt chạy FP2 bắt đầu trong điều kiện ấm áp và khô ráo lúc 16h00 giờ địa phương. Ngay sau khi đèn xanh xuất hiện, cả 20 chiếc xe lần lượt rời khỏi pit trong vài phút đầu tiên, phần lớn sử dụng bộ lốp Medium.

Kimi Antonelli sớm gặp vấn đề khi báo lỗi trên chiếc Mercedes W16, buộc đội ngũ kỹ thuật yêu cầu anh “lái xe chậm về pit”. Tay đua người Italia có thể tiếp tục sau đó, nhưng rồi lại phải trở về garage khi vấn đề vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Mexico tiếp tục mang lại bầu không khí sôi động

Đồng đội của anh George Russell – người không tham dự FP1 – cũng có một pha chạy lệch ra ngoài đường đua ở những phút đầu. Leclerc thiết lập vòng chạy sớm nhất với vòng chạy 1 phút 18,353 giây, nhanh hơn Lando Norris (McLaren) hơn 0,3 giây và Lewis Hamilton (Ferrari) xếp thứ ba.

Leclerc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu khi buổi chạy đi được nửa thời gian, thời điểm các tay đua chuyển sang lốp Soft để thử nghiêm phân hạng. Tuy nhiên, Max Verstappen đã có vòng chạy 1 phút 17,392 giây, nhanh hơn Leclerc 0,153 giây – qua đó chiếm lấy ngôi đầu.

Antonelli gặp vấn đề nhưng vẫn vào top 3 ở cả 2 phiên chạy

Tại McLaren, Norris và Oscar Piastri chỉ xếp thứ 7 và thứ 8, kém tới 0,8 giây, sau các tay đua Russell, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso và Carlos Sainz. Thứ hạng tiếp tục thay đổi trong những phút cuối: Antonelli vươn lên thứ 3 sau khi khắc phục sự cố, trong khi Norris lên thứ 4 và Hamilton hạng 5 với vòng chạy thứ 2.

Verstappen có vẻ hài lòng với thành tích lốp Soft, trở lại garage để thay lốp Medium chuẩn bị cho chương trình mô phỏng đường dài. Trong khi đó Leclerc cũng chuyển sang lốp Medium C4 giống Verstappen, nhiều tay đua khác vẫn tiếp tục với lốp Soft C5 cho những vòng chạy dài. Một trong số đó là Piastri, người kết thúc buổi chạy ở vị trí P12.

Verstappen và Russell báo cáo tình trạng không có độ bám lốp. Vì vậy, những phút cuối Verstappen quay lại sử dụng lốp Soft, trong khi một số tay đua khác gặp vấn đề “giao thông” trên đường đua, và Antonelli tỏ ra bực bội sau khi bị Liam Lawson (Racing Bulls) cản ở một góc cua.

Piastri có kết quả khiêm tốn

60 phút khép lại một buổi chạy FP2 sôi động – Verstappen giữ vững vị trí đầu bảng nhờ vòng chạy 1 phút 17,392 giây. Tay đua đương kim vô địch xếp trên Leclerc và Antonelli. Norris là tay đua McLaren nhanh nhất ở vị trí thứ tư, tiếp theo là Hamilton, Russell, Tsunoda, Alonso, Sainz và Lance Stroll hoàn tất top 10.

Lawson xếp thứ 11, trong khi Esteban Ocon (Haas) xếp P13, xếp trên Isack Hadjar (Racing Bulls, P14), bộ đôi Kick Sauber gồm Gabriel Bortoleto (P15) và Nico Hulkenberg (P16), cùng Ollie Bearman (Haas, P17). Hai tay đua Alpine, Franco Colapinto và Pierre Gasly, xếp cuối bảng, xen giữa là Alex Albon.

Các đội và tay đua sẽ trở lại khu kỹ thuật để phân tích dữ liệu chuẩn bị cho ngày thi đấu thứ Bảy, với FP3 diễn ra lúc 0h30 sáng Chủ nhật, trước khi vòng phân hạng bắt đầu lúc 4h00 sáng.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy thử đầu tiên chặng Mexico City GP 2025:

FP1

FP2