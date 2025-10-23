Đua xe F1, Mexico City GP: Cuộc đua vô địch tiếp diễn ở độ cao 2200m

Đây là một đường đua “nghẹt thở” theo đúng nghĩa đen, khi nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển – điều này ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của các chiếc xe do không khí loãng hơn thông thường.

Cuộc đua tại Mexico luôn có nhiều sắc màu

Trong sự kiện này, chiếc mũ podium Pirelli thiết kế đặc biệt tiếp theo với tông xanh lá cây chủ đạo cùng đường thêu vàng nổi bật, gợi nhớ đến sắc xanh trên quốc kỳ Mexico, sắc vàng tượng trưng cho chiến thắng và sắc đỏ tượng trưng cho nhịp đập sôi động của thủ đô Mexico City. Đây là phiên bản giới hạn do Pirelli Design phối hợp cùng nhà thiết kế Denis Dekovic thực hiện.

Các loại lốp được lựa chọn

Giống như ở Austin, Pirelli tiếp tục áp dụng lựa chọn “nhảy cóc” giữa các hợp chất lốp – với lốp Hard C2 (trắng), Medium C4 (vàng) và Soft C5 (đỏ).

Năm ngoái, lốp Soft (C5) chỉ được dùng trong lượt chạy phân hạng và một giai đoạn ngắn trong cuộc đua – chủ yếu để giành điểm vòng chạy nhanh nhất. Tuy nhiên, tình hình năm nay có thể khác, khi lợi thế tốc độ của lốp C4 và C5 có thể khiến nhiều đội chọn chiến thuật thiên về hai loại lốp này. Dù vậy, điều này cũng đồng nghĩa với nguy cơ phải pit-stop hai lần do hiện tượng mòn lốp. Nhưng chặng đua ở Austin cho thấy, tùy vào điều kiện thời tiết, đội đua vẫn có thể sử dụng hai loại lốp mềm hơn chỉ với một lần pit-stop.

Ba loại lốp trơn được chọn tại Mexico

Lựa chọn lốp C2 có thể cho phép chiến thuật một lần dừng pit an toàn hơn, nhưng đổi lại là tốc độ giảm đáng kể. Các đội chắc chắn sẽ thử nghiệm kỹ trong ba phiên chạy để đánh giá độ bền, mức độ trượt và mài mòn lốp, đặc biệt trong điều kiện không khí loãng - yếu tố làm giảm lực ép xuống mặt đường, khiến xe dễ trượt và gây hiện tượng “graining” (mặt lốp nổi hạt).

Mùa giải 2024

Năm ngoái, hầu hết các tay đua – trừ Sergio Pérez – đều có chiến thuật 1 pit, bắt đầu với lốp Medium. Sáu tay đua xuất phát lốp Hard đều về đích ngoài top 11. Chiến thuật hiệu quả nhất được chứng minh là sử dụng Medium rồi chuyển sang Hard.Lốp Medium chỉ bị mòn nhẹ, với stint dài nhất là 39 vòng (Piastri), trong khi lốp Hard 'trụ' được tới 49 vòng (Bottas).

Đường đua

Ferrari thành công tại Mexico City 2024

Cuộc đua chính kéo dài 71 vòng trên đường đua dài 4,304 km với 17 khúc cua. Điểm đặc trưng của đường đua Hermanos Rodríguez là độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển, khiến các đội phải tính toán kỹ về thiết lập khí động học và nhiệt độ làm mát động cơ.

Đoạn thẳng chính dài hơn 1,2 km, nơi các xe đạt tốc độ tối đa rất cao nhờ lực cản gió thấp. Mặt đường khá mịn và ít được sử dụng trong năm, nên độ bám thấp ở đầu chặng, rồi dần cải thiện khi cao su “rải” trên mặt đường sau nhiều lượt chạy. Các tay đua cũng phải đặc biệt cẩn trọng khi phanh, vì nhiệt độ bề mặt lốp giảm nhanh ở hai đoạn thẳng dài.Đáng chú ý, đây cũng là một trong những đường đua mà tay đua chuyển số ít nhất trong mùa giải

Từ khóa: Thử nghiệm (Test)

Pirelli sắp hoàn thiện chương trình test lốp năm 2026

Mexico City là nơi khép lại chương trình thử nghiệm và kiểm định lốp cho năm 2026 của Pirelli. Sau chặng đua này, Pirelli sẽ tiếp tục thử nghiệm vào ngày 28–29/10 cùng hai đội Kick Sauber và Mercedes, tập trung vào nhóm lốp mềm, trước khi công bố bản hoàn thiện cuối cùng vào ngày 15/12.

Chương trình phát triển này bao gồm tổng cộng 15 đợt thử nghiệm (mỗi đợt 2 ngày) tại 7 quốc gia khác nhau. Trong đó, 3 đợt diễn ra năm 2024 (Barcelona, Mugello, Magny-Cours) và 12 đợt trong năm 2025 tại các đường đua ở Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Anh.

Các bài test bao gồm thử nghiệm cả lốp trơn lẫn lốp ướt (Wet/Intermediate), trên các đường đua như Barcelona, Jerez, Monza, Mugello, Silverstone, Paul Ricard... Bộ lốp 2026 sẽ tiếp tục sử dụng mâm 18 inch, nhưng bản lốp hẹp hơn một chút. Tất cả các đội sẽ thử nghiệm đồng loạt trong buổi test cuối mùa tại Abu Dhabi (9–10/12) bằng xe “mule car” (thử nghiệm) để phù hợp với kích thước lốp mới.

Con số đáng chú ý

Max Verstappen đã có 5 lần về nhất tại Hermanos Rodríguez

Đường đua mang tên anh em nhà Rodríguez đã tổ chức 24 chặng trong quá khứ, trong đó 20 lần mang tên Mexican GP (kể từ 1963) và 4 lần gần nhất là Mexico City GP.Max Verstappen là tay đua thành công nhất tại đây, với 5 chiến thắng (2017, 2018, 2021, 2022, 2023).

Tay đua có nhiều pole nhất là Jim Clark (Lotus) với 4 pole từ 1963–1967.Hai pole gần nhất thuộc về Ferrari: Charles Leclerc (2023) và Carlos Sainz (2024) – cũng là chiến thắng gần nhất của Sainz cho đến nay.

Lewis Hamilton từng đăng quang danh hiệu vô địch thế giới năm 2017, 2018 tại Mexico và hiện giữ kỷ lục số lần lên podium nhiều nhất ở đây: 6 lần.

Với những thành tích ấn tượng tại Mexico, Verstappen được kỳ vọng sẽ tiếp tục có kết quả tốt cuối tuần này và gây sức ép lên bộ đôi McLaren. Hay liệu sẽ có bất ngờ nào khác vào chiều Chủ nhật tới.

Hãy đón xem chặng đua Mexico City GP 2025 với lịch trình sau:

Ngày 25/10/2025 (Thứ 7)

FP1: 01:30 - 02:30

FP2: 05:00 - 06:00

Ngày 26/10/2025 (Chủ nhật)

FP3: 00:30 - 01:30

Vòng phân hạng: 04:00 - 05:00

Ngày 27/10/2025 (Thứ 2)

Cuộc đua chính: 03:00