Đua xe F1, thống kê US GP: Verstappen 'hụt' chiến thắng Grand Slam, "hâm nóng" cuộc đua vô địch

Lượt chạy phân hạng: Verstappen giành pole thứ 47 cùng Red Bull

Verstappen đoạt pole thứ 47 cho Red Bull, vượt qua thành tích 46 pole của Ayrton Senna cùng McLaren. Tay lái Hà Lan hiện chỉ còn xếp sau Michael Schumacher (58 pole với Ferrari) và Lewis Hamilton (78 pole với Mercedes) trong danh sách tay đua có nhiều pole nhất với cùng một đội đua.

McLaren bị “phả hơi nóng” trong cuộc đua vô địch

Đây là pole thứ 7 của Verstappen trong mùa giải 2025, nhiều hơn ít nhất hai lần so với các tay đua khác. Đồng thời, đây cũng là pole thứ 2 của anh tại Austin và là pole thứ 50 của Red Bull kể từ khi hợp tác với Honda (2019). Trong 47 lần xuất phát từ pole, Verstappen thắng tới 36 lần.

Norris đứng thứ hai, hàng xuất phát đầu giống hệt cuộc đua Sprint. Leclerc giành P3 – vị trí xuất phát cao nhất của anh kể từ chặng Hungary. George Russell (P4) cân bằng thành tích tốt nhất tại Austin, trong khi Hamilton (P5) có lần thứ 12 lọt top 5 trong 13 lần tham dự. Piastri (P6) chưa bao giờ xuất phát trong top 4 tại COTA và đã 2 trong 3 chặng gần nhất không nằm trong top 3 phân hạng.

Kimi Antonelli xếp P7, để Russell dẫn trước 17–2 trong các vòng phân hạng mùa này. Ollie Bearman giành P8, bằng với thành tích xuất phát tốt nhất của Haas tại Austin. Carlos Sainz (P9) có 6 lần liên tiếp lọt Q3 tại COTA, còn Alonso (P10) có lần thứ 10 vào Q3 năm nay.

Leclerc phòng thủ kiên cường để giành podium tại Austin

Hulkenberg chỉ xếp P11 sau khi gây ấn tượng ở Sprint (xuất phát P4) – lần thứ ba anh xếp vị trí này và vẫn chưa lần nào xuất phát trong top 10 cuộc đua chính năm 2025. Lawson (P12) khiến Racing Bulls lần thứ hai trong 7 chặng gần nhất không có tay đua nào lọt Q3. Tsunoda xuất phát P13 tương tự chặng trước tại Singapore.Gasly lần đầu tiên sau 4 chặng xếp trên đồng đội Colapinto (P15), trong khi Bortoleto (P16) bị loại ở Q1 hai chặng liên tiếp.

Ocon (P17) bị loại sớm ở SQ1 lẫn Q1 trong khi đó Lance Stroll đã có 13 lần bị loại Q1, nhiều nhất mùa giải 2025. Alex Albon có năm thứ 3 liên tiếp bị loại ở Q1 tại Austin. Còn tân binh Isack Hadjar gặp tai nạn ngay đầu Q1 và có chặng thứ hai bị loại sớm trong năm.

Cuộc đua chính: Chiến thắng thứ bảy trên đất Mỹ cho Verstappen

Hulkenberg có kết quả tích cực ở COTA

Verstappen trở thành tay đua đầu tiên trong lịch sử thắng 7 chặng F1 tại Mỹ (4 tại Austin, 2 ở Miami, 1 ở Las Vegas). Anh đã ghi được 119/133 điểm tối đa trong 5 chặng gần nhất.Cách đây 6 chặng, Verstappen về đích sau người thắng cuộc hơn 1 phút 12 giây ở Hungary. Giờ đây, anh chỉ còn kém Piastri 40 điểm, so với khoảng cách 104 điểm 4 chặng trước.

Đây là chặng thứ 5 liên tiếp người xuất phát pole giành chiến thắng, dẫn tổng cộng 281/294 vòng trong chuỗi đó. Với podium thứ 122 trong sự nghiệp, Verstappen cân bằng Sebastian Vettel, cùng đứng thứ ba trong danh sách mọi thời đại. Đây cũng là podium thứ 5 liên tiếp – bằng tổng số podium trong 14 chặng đầu mùa của anh.Norris về nhì, có podium thứ 15 trong mùa giải – nhiều nhất trong các tay đua 2025 – và rút ngắn cách biệt với Piastri xuống còn 14 điểm. Leclerc (P3) có podium đầu tiên sau 6 chặng và đã tròn một năm không thắng chặng, kể từ chiến thắng tại Austin 2024. Anh hiện là tay đua xếp hạng cao nhất chưa có chiến thắng mùa này (hạng 5).

Haas ghi điểm trên sân nhà nhờ Bearman

Hamilton xếp P4 – lần thứ 4 năm nay đứng ở vị trí này – và đã có 19 chặng liên tiếp cùng Ferrari mà chưa có podium, lập kỷ lục mới của "ngựa chiến". Piastri chỉ về P5 và 3 chặng liền không giành podium, trong khi Russell (Mercedes) xếp P6, đúng như kết quả của anh tại Austin 2024 khi xuất phát từ pit lane.

Tsunoda (P7) có thành tích tốt nhất tại Austin và đã có 16 điểm trong 3 chặng gần nhất – nhiều hơn tổng 16 chặng đầu tiên. Hulkenberg (P8) giành điểm đầu tiên kể từ podium tại Silverstone, đưa anh trở lại top 9 BXH cá nhân, và giúp Kick Sauber đạt thành tích tốt nhất ở Austin kể từ 2013. Bearman (P9) giúp Haas ghi điểm trên sân nhà năm thứ hai liên tiếp, còn Alonso (P10) có lần thứ 8 ghi điểm mùa này.

Với Lawson xếp thứ 11, Racing Bulls trắng tay hai chặng liền sau chuỗi 5 chặng có điểm. Antonelli (P13) là người ngăn cản Verstappen giành chiến thắng Grand Slam với vòng nhanh nhất chặng – lần thứ ba trong năm 2025. Sainz (DNF) là tay đua duy nhất bỏ cuộc, sau khi về P3 ở Sprint. Williams lần đầu tiên trắng tay kể từ chặng Hungary, do Albon chỉ về P15.

Chặng đua thứ 20 của mùa giải sẽ diễn ra tại Mexico City, Mexico vào cuối tuần này, từ 25 đến 27/10 tới.