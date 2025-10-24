Đua xe F1, Mexico City GP: Verstappen tiếp tục đua vô địch với các tay đua McLaren

Nhà đương kim vô địch đã có một cú bứt tốc ngoạn mục trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Verstappen đã gần như đạt điểm tuyệt đối sau 4 chặng đua vừa qua, với 119/133 điểm có thể trong các chặng. Nhờ vậy khoảng cách tới vị trí dẫn đầu của Piastri được rút ngắn xuống chỉ còn 40 điểm từ hơn 100 điểm trước đó.

Red Bull thừa hiểu thách thức lớn đến nhường nào. Nên cả đội đua và tay đua #1 của họ hiện đang tránh làm mất sự tập trung vào chặng Mexico qua việc nói đến cơ hội bảo vệ ngôi vô địch cá nhân. Những chặng đua đã qua dù rất thành công, nhưng điều đó không đảm bảo nó sẽ tái diễn cuối tuần này, nên hãy chờ xem Bò húc sẽ thể hiện những gì – ngay từ vòng phân hạng đến cuộc đua chính. Chắc chắn một điều, cả Verstappen và Red Bull hiểu rằng họ cần sự “hoàn hảo” từ hiện tại cho đến chặng đua cuối cùng của mùa giải – để có thể đánh bại đối thủ!

McLaren vẫn là đội sở hữu chiếc xe nhanh nhất. Mặc dù Piastri chưa thể hiện được điều đó tại Austin, Norris đã chứng minh bằng tốc độ. Và nếu Leclerc không có sự tấn công mạo hiểm tại vòng đầu tiên, có lẽ Verstappen mới là người phải gồng mình phòng thủ cho chiến thắng.

McLaren cũng trải qua cuối tuần đầy khó khăn. Sự cố ngày thứ 7 khiến cả hai tay đua trắng tay tại Sprint. Sau đó, Piastri cũng chỉ có kết quả khiêm tốn tại vị trí thứ 5, trong khi Norris cán đích thứ 2, tiếp tục rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 14 điểm.

Sau khi danh hiệu vô địch đã nằm gọn trong tay của đội. Ở thế bộ đôi độc chiếm bảng xếp hạng cá nhân, tuy nhiên đến thời điểm này, với sự trở lại mạnh mẽ của nhà ĐKVĐ, danh hiệu cá nhân co thể tuột mất bất cứ lúc nào. McLaren vẫn để yên và nằm ngoài cuộc nội chiến giữa những tay đua của họ. Với mối nguy dần tiến tới, liệu đội Đu đủ sẽ cân nhắc lại việc ủng hộ cho một tay lái, hay hai tay đua McLaren sẽ bắt tay để phòng thủ trước sự tiến công của Verstappen, hoặc “papaya rule” sẽ được áp dụng tới cùng?

Lợi thế dẫn đầu của Piastri liên tục được rút ngắn

Ferrari đã có kết quả khả quan hơn, tuy nhiên chiến thắng vẫn đang từ mặt họ. Tại đây một năm về trước, đây là thời điểm Ferrari vượt qua Red Bull cho vị trí thứ 2 với chiến thắng của Sainz tại Mexico. Sức mạnh của đội đua Ý có phần lép vế trong mùa giải này, và họ vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Họ dần tìm thấy nhịp độ riêng của mình, và cũng nhiều lần bước lên podium. Tương tự như tại Austin, Ferrari đã gần chạm tới chiến thắng 1-2 trong mùa giải 2024, nhưng Leclerc lại mắc lỗi phút chót, và cán đích thứ 3 chung cuộc. Liệu kì tích có tiếp tục xảy ra tại Ferrari?

Ferrari vẫn tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải

Bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa giải, các đội gấp rút đưa tân binh vào danh sách xuất phát chính trong phiên chạy đầu tiên của tuần. Trường đua Hermanos Rodríguez là một trong những lựa chọn hợp lý còn lại, cùng với Yas Marina tại Abu Dhabi.

Lương tân binh “ra quân” lần này chiếm tới gần nửa đoàn đua. Đây là cơ hội để các tay đua trẻ tỏa sáng giữa các tay đua kinh nghiệm, và giữa các đối thủ hiện tại của họ. Ngoài ra, đây còn là buổi đánh giá, với cơ hội tiến vào thể thức F1 rộng mở. Hiện tại, Arvid Lindblad có cơ hội với chiếc ghế trống trong đại gia đình Red Bull. Và trong khi chiếc xe thứ 2 tại Alpine chưa thể ghi điểm, chiếc ghế thứ 2 tại Alpine hiện vẫn chưa có chủ.

O’Ward trở lại cỗ máy F1 trên sân nhà

Chặng đua lần này cũng sử dụng những bộ lốp với độ cứng cách bậc. Các đội đã tránh được bộ lốp cứng nhất và thành công với chiến thuật một dừng tại Austin. Một kịch bản tương tự có thể xảy ra cuối tuần này.

Trong chặng đua năm 2024, bộ lốp C5 chỉ được sử dụng trong phiên phân hạng, hoặc được sử dụng để nhắm tới điểm vòng đua nhanh nhất. Lần này, với bộ lốp Hard cứng hơn, và điểm thưởng không còn được áp dụng, các đội sẽ phải đánh giá lại chiến thuật họ sẽ sử dụng trong cuộc đua. Và lần này, họ sẽ có đẩy đủ 3 phiên chạy để thử nghiệm các phương án.

Đón xem Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2025 diễn ra với lịch trình như sau:

Ngày 25/10/2025 (Thứ 7)

FP1: 01:30 - 02:30

FP2: 05:00 - 06:00

Ngày 26/10/2025 (Chủ nhật)

FP3: 00:30 - 01:30

Vòng phân hạng: 04:00 - 05:00

Ngày 27/10/2025 (Thứ 2)

Cuộc đua chính: 03:00