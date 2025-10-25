Các tay đua F1 trở thành nạn nhân của tin tặc

Max Verstappen (trái) là một trong các tay đua F1 bị rò rỉ thông tin cá nhân. Ảnh: AFP

Trong thông cáo được đưa ra tại chặng đua Mexico City Grand Prix, Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) cho biết vụ việc xảy ra “vào mùa hè” và các biện pháp bảo mật đã được triển khai để bảo vệ dữ liệu.

Vụ tấn công liên quan đến trang web Phân loại Tay đua của FIA, nơi tin tặc có thể truy cập thông tin như số hộ chiếu và chi tiết liên lạc cá nhân của gần 7.000 tay đua.

“Chúng tôi đã lập tức thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ dữ liệu của các tay đua F1 và báo cáo sự cố này cho cơ quan bảo vệ dữ liệu liên quan, theo đúng nghĩa vụ của FIA. FIA cũng đã thông báo cho số ít tay đua bị ảnh hưởng. Không có nền tảng kỹ thuật số nào khác của FIA bị tác động trong vụ việc này.

FIA đã đầu tư mạnh vào các biện pháp an ninh mạng và khả năng phục hồi kỹ thuật số, áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu để bảo vệ tất cả các bên liên quan, đồng thời thực hiện chính sách ‘bảo mật ngay từ thiết kế’ cho mọi sáng kiến kỹ thuật số mới”, thông cáo cho biết.

Vụ việc được công khai bởi chuyên gia an ninh mạng Ian Carroll vào ngày 22-10.

Ông Carroll cho biết, ông và hai đồng nghiệp đã có thể truy cập dữ liệu mật vào tháng 6 sau khi được chấp thuận quyền quản trị viên cho trang web nói trên. Họ đã có thể xem được hồ sơ cá nhân, giấy phép siêu hạng (super licence), hộ chiếu và các thông tin khác của Max Verstappen.

“Chúng tôi đã dừng kiểm tra ngay sau khi nhận thấy có thể truy cập hộ chiếu, sơ yếu lý lịch, giấy phép, mật khẩu mã hóa và thông tin cá nhân của Verstappen. Dữ liệu này có thể truy cập được đối với tất cả các tay đua F1 có phân loại, cùng với một số thông tin nội bộ nhạy cảm của FIA. Chúng tôi không truy cập thêm bất kỳ hộ chiếu hoặc dữ liệu cá nhân nào và đã xóa toàn bộ dữ liệu sau đó”, Carroll chia sẻ với trang Crash.net.

Vụ việc này được xem là một cú bẽ mặt đối với cơ quan quản lý cao nhất của môn thể thao đua xe toàn cầu, buộc FIA phải tạm thời gỡ bỏ trang web vào ngày 3-6, trước khi tiến hành sửa chữa toàn diện trong tuần kế tiếp.

Verstappen hiện đang tham dự chặng đua Mexico City Grand Prix và hướng đến danh hiệu vô địch thế giới thứ năm. Anh chưa đưa ra bình luận công khai về việc dữ liệu cá nhân của mình bị rò rỉ, nhưng dự kiến sẽ phát biểu với báo chí vào cuối ngày.