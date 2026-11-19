Cuối tuần này, Formula 1 sẽ đến với một trong những chặng đua đặc biệt nhất mùa giải, Las Vegas Grand Prix, khởi đầu chuỗi tripleheader (3 chặng liên tiếp) cuối cùng trong năm 2026. Trong bối cảnh cả hai cuộc đua vô địch gần như đã an bài, cuộc cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Đường đua phố dài 6,201 km tại bang Nevada có ba đoạn thẳng dài và 17 góc cua. Tương tự những lần tổ chức trước, hai phiên chạy thử nghiệm đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ Năm, tiếp theo là FP3 và phiên phân hạng vào thứ Sáu, trong khi cuộc đua chính thức dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ tối thứ bảy.

Las Vegas bắt đầu chuỗi 3 chặng đua đêm liên tiếp cuối mùa giải

Thách thức kỹ thuật lớn nhất sẽ là quản lý bộ lốp trong điều kiện môi trường rất khác thường đối với F1. Nhiệt độ không khí dự kiến khoảng 10–15°C với sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ban ngày và ban đêm tại “kinh đô cờ bạc” của thế giới. Giống như đặc tính thường thấy ở đường đua phố, độ bám đường tại Las Vegas ban đầu khá hạn chế.

Đường đua được mở trở lại cho giao thông công cộng mỗi ngày, do đó điều kiện mặt đường liên tục bị thay đổi. Bụi và cát tích tụ trên lớp nhựa đường khiến quá trình cải thiện độ bám đường trong suốt tuần đua trở nên khó dự đoán. Trong năm nay, chỉ có một vài điểm sửa chữa trên mặt đường được thực hiện, bao gồm việc khắc phục các đoạn nhựa đường tại cua 13 và bên phải đoạn đường dẫn đến cua 14.

Những đoạn đường dài mà các tay đua phải duy trì hết công suất động cơ là đặc điểm nổi bật của Las Vegas Strip Circuit. Tốc độ cao làm giảm lượng năng lượng truyền đến lốp, khiến việc duy trì lốp trong khung nhiệt độ hoạt động tối ưu trở nên khó khăn hơn. Vì lý do này, làm nóng lốp sẽ là một trong những yếu tố then chốt trong suốt chặng đua, nhất là ở phiên phân hạng.

Đây là sự kiện có nhiệt độ thấp nhất mùa giải

Do đó, quá trình chuẩn bị cho vòng chạy tính thành tích trở nên quan trọng hơn so với các trường đua khác, khi độ bám mặt đường ở mức thấp. Không loại trừ khả năng một số đội sẽ lựa chọn thực hiện liên tiếp nhiều vòng chạy làm nóng lốp và tính thành tích, hạn chế những vòng chạy giảm tốc độ để làm mát nhằm duy trì nhiệt độ lốp.

Tải trọng tác động lên lốp nhìn chung không quá lớn, ngoại trừ khu vực sector 2, nơi có một số góc cua tốc độ cao. Hiện tượng graining (nổi hạt bề mặt lốp) có thể tiếp tục xuất hiện do độ bám mặt đường thấp và nhiệt độ mát, tương tự những gì đã xảy ra ở các mùa giải trước. Trong trường hợp này, mức độ suy giảm hiệu suất lốp chủ yếu sẽ xuất phát từ các yếu tố cơ học.

Một yếu tố khác cần theo dõi là tình trạng khóa bánh khi phanh. Những đoạn đường thẳng dài kết thúc bằng các điểm phanh gấp đầy thử thách, nơi nguy cơ hình thành điểm phẳng trên bề mặt lốp (flat spot) có thể trở nên đáng kể, cả trong phiên phân hạng lẫn cuộc đua chính. Vì vậy, các tay đua cần tránh khóa bánh trước tại những điểm phanh quan trọng nhất trên đường đua để không làm ảnh hưởng đến hiệu suất lốp.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli tại Las Vegas

Trên lý thuyết, chiến thuật nhanh nhất nhiều khả năng sẽ là một lần pit, với khả năng sử dụng cả ba hợp chất lốp. Ngay cả C5, hợp chất lốp Soft, vốn đã cho thấy khả năng thích ứng tốt với chiếc xe hiện tại, cũng có thể là lựa chọn phù hợp để chạy dài trong cuộc đua.

Đặc điểm của trường đua này cũng làm giảm hiệu quả của chiến thuật ‘undercut’ truyền thống (vào pit sớm hơn đối thủ để tận dụng lốp mới). Sau khi rời pit, lốp nhanh chóng mất nhiệt trên đoạn đường dài từ lối ra pit đến khu vực đòi hỏi kỹ thuật cao hơn của vòng chạy. Điều này làm giảm lợi thế thường có khi sử dụng lốp mới.

Chặng đua năm ngoái chịu ảnh hưởng của mưa trong phiên phân hạng, dẫn đến việc các tay đua sử dụng lốp dành cho điều kiện đường ướt. Nếu điều kiện tương tự tiếp tục xuất hiện trong năm nay, lốp Mưa lớn (Full Wet) có thể phát huy hiệu quả rất tốt. Nhiệt độ thấp và thiết kế đường đua tạo điều kiện thuận lợi cho loại lốp có rãnh sâu hơn, giúp tạo ra và duy trì nhiệt độ dễ dàng hơn so với lốp Trung gian (Intermediate).

Năm 2025

Verstappen cùng kỹ sư đua của mình (GP) trên podium năm 2025

Chặng Las Vegas Grand Prix năm ngoái đặc trưng với chiến thuật vào pit một lần, trong đó hai hợp chất lốp Trung bình (Medium) và Cứng (Hard) được sử dụng xuyên suốt quãng đường đua.

Cả ba tay đua giành podium đều xuất phát với bộ lốp viền màu vàng (Medium), trước khi chuyển sang sử dụng hợp chất C3 cho phần còn lại của cuộc đua.

Kimi Antonelli là tay đua duy nhất xuất phát bằng lốp Mềm (Soft). Anh chuyển sang sử dụng bộ lốp Cứng (Hard) ngay ở vòng đua thứ hai.

THỐNG KÊ

Las Vegas Grand Prix sẽ có lần tổ chức thứ tư trong năm nay. Trong ba cuộc đua đã diễn ra tại kinh đô giải trí của bang Nevada, Max Verstappen giành hai chiến thắng vào các năm 2023 và 2025, trong khi George Russell là người đứng trên bục podium cao nhất ở mùa giải 2024. Tương tự, Red Bull cũng đang dẫn đầu bảng thống kê thành tích của các đội đua với hai chiến thắng, nhiều hơn Mercedes một chiến thắng.

PHIÊN BẢN MŨ PODIUM ĐẶC BIỆT

Bầu trời đầy sao trên sa mạc Nevada là nguồn cảm hứng cho mẫu mũ Podium đặc biệt dành riêng cho Las Vegas Grand Prix.

Được thiết kế dành cho chặng đua ban đêm của Formula 1, chiếc mũ tôn vinh những chòm sao có thể quan sát được phía trên thành phố của nước Mỹ, tái hiện bầu không khí độc đáo làm nên một trong những tuần đua rực rỡ và nhiều màu sắc nhất mùa giải.

Mẫu mũ Podium phiên bản đặc biệt này do Denis Dekovic thiết kế cho Pirelli Design, kết hợp vẻ quyến rũ của bầu trời đêm với dấu ấn đặc trưng của Las Vegas Grand Prix.

Hãy đón xem chặng đua Las Vegas GP 2026 với lịch trình như sau (theo giờ Việt Nam):

FP1: 07h30 thứ 6, ngày 20/11

FP2: 11h00 thứ 6, ngày 20/11

FP3: 07h30 thứ 7, ngày 21/11

Phân hạng: 11h00 thứ 7, ngày 21/11

Cuộc đua chính: 11h00 Chủ nhật, ngày 22/11