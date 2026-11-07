Đua xe F1, thử nghiệm Sao Paulo GP: Antonelli thể hiện đẳng cấp, biến số thời tiết khó đoán

FP1: Norris dẫn đầu, McLaren khởi đầu thuận lợi

Lando Norris kết thúc FP1 với thành tích nhanh nhất 1 phút 11,717 giây. Tay đua McLaren tạo khoảng cách 0,082 giây so với Kimi Antonelli, trong khi Max Verstappen đứng thứ ba, chậm hơn hơn 0,2 giây.

Thời tiết nhiều mây khi bắt đầu FP1 tại Interlagos

Antonelli có khởi đầu tích cực khi sớm vươn lên dẫn đầu bằng lốp Trung bình với thành tích 1 phút 12,777 giây. Sau khi chuyển sang lốp Mềm, tay đua Mercedes tiếp tục cải thiện xuống 1 phút 11,799 giây, nhưng vẫn không thể vượt qua Norris.

Verstappen là người đầu tiên sử dụng lốp Mềm và đạt thành tích 1 phút 11,953 giây. Tuy nhiên, tay đua Red Bull gặp một số vấn đề với khả năng chuyển số và hệ thống lái. Những phàn nàn này phần nào ảnh hưởng đến chương trình chạy của anh tại FP1.

FP1 cũng có sự góp mặt của nhiều gương mặt ‘trẻ’ khi 6 tay đua chính thức nhường vị trí để các tân binh có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, bao gồm:

- Leonardo Fornaroli thay Oscar Piastri tại McLaren.

- Freddie Slater thay Nico Hulkenberg tại Audi.

- Colton Herta thay Sergio Perez tại Cadillac.

- Luke Browning thay Carlos Sainz tại Williams.

- Gabriele Mini điều khiển chiếc Alpine của Pierre Gasly.

- Dino Beganovic thay Charles Leclerc tại Ferrari.

Đáng chú ý nhất là Rafael Camara, tay đua người Brazil sẽ trở thành thành viên chính thức của Haas từ mùa giải 2027. Anh có màn ra mắt F1 ngay trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả Brazil.

Slater tiếp tục có một phiên chạy kém may mắn

Trong khi đó, Colton Herta có mục tiêu quan trọng hơn việc đơn thuần hoàn thành chương trình chạy thử. Tay đua người Mỹ cần thêm một điểm Super Licence để duy trì cơ hội góp mặt tại F1 mùa giải 2027.

Phiên chạy chứng kiến một số tình huống đáng chú ý. Trong 10 phút đầu tiên, Lance Stroll, Alex Albon, Lewis Hamilton và Herta đều gặp tình huống khóa bánh và chạy rộng tại góc cua số 1.

Freddie Slater phải dừng xe trên đường đua, khiến phiên chạy bị gián đoạn bằng cờ đỏ. Đây tiếp tục là một phiên chạy không suôn sẻ đối với tay đua trẻ này sau những vấn đề về sự cố quạy làm mát tại Mexico.

Tay đua tân binh Gabriele Mini, điều khiển chiếc Alpine của Pierre Gasly, gây ấn tượng khi cán đích ở vị trí thứ 7. Anh xếp trên tay đua chủ nhà Gabriel Bortoleto của Audi, chiếc Alpine thứ hai do Franco Colapinto điều khiển và Liam Lawson của Racing Bulls.

Fornaroli đứng thứ 11, xếp trên Ollie Bearman của Haas, Fernando Alonso của Aston Martin, Arvid Lindblad của Racing Bulls và Valtteri Bottas của Cadillac.

Norris dẫn đầu FP1

Alex Albon (P16) cũng không thể hoàn thành chương trình chạy khi gặp sự cố mất trợ lực lái và phải dừng xe khi phiên chạy còn 20 phút. Anh xếp trên đồng đội Williams Luke Browning, tiếp theo là Camara, Stroll và Herta.

Ngoài ra, Dino Beganovic gặp vấn đề kỹ thuật trên chiếc Ferrari của Leclerc. Đội đua phải tháo sàn xe để kiểm tra, khiến thời gian hoạt động trên đường đua của anh bị hạn chế.

FP2: Kimi Antonelli dẫn đầu bảng thành tích, xếp trên Norris và Verstappen

Tay đua Mercedes thiết lập thành tích nhanh nhất FP2 với thời gian 1 phút 10,763 giây, đồng thời trở thành người đầu tiên phá vỡ giới hạn 1 phút 11 giây trong phiên chạy.

Đáng chú ý, Antonelli đạt thành tích này khi sử dụng lốp Cứng (Hard), cho thấy Mercedes đang có tốc độ rất đáng gờm tại Interlagos. Anh vượt qua Norris và Verstappen, hai tay đua lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

Thời tiết khó lường tại Sao Paulo

George Russell cũng có một phiên chạy tích cực. Anh từng vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 11,036 giây, trước khi bị Norris, Verstappen và Antonelli vượt qua. Russell kết thúc FP2 ở vị trí thứ tư, và anh sẽ bị phạt bậc xuất phát cuộc đua chính do thay động cơ lần thứ 2 trong 4 chặng.

Ferrari trải qua một phiên chạy không thực sự suôn sẻ. Charles Leclerc sớm phản ánh vấn đề với hệ thống phanh. Trong một vòng chạy sau đó, anh còn bị Rafael Camara của Haas cản trở trên đoạn đường thẳng chính, buộc phải đánh lái về phía hàng rào.

Trong khi đó, Lewis Hamilton tiếp tục gặp khó khăn với lốp và chỉ xếp thứ 6. Những vấn đề này cho thấy Ferrari vẫn cần cải thiện khả năng vận hành và thiết lập xe trước các phiên chạy tiếp theo.

Tình huống suýt va chạm giữa Leclerc và Camara

Isack Hadjar (Red Bull) cũng có thời điểm vươn lên P2 nhờ tận dụng bộ lốp Mềm, nhưng cuối cùng chỉ xếp thứ chín. Tại McLaren, Norris đứng thứ hai, trong khi Oscar Piastri xếp thứ năm. Đây là kết quả tương đối tích cực đối với đội đua Anh, khi cả hai tay đua đều nằm trong top 5.

Sau sự cố đã ảnh hưởng đến chương trình chạy của tân binh Freddie Slater trong FP1, Audi tiếp tục phải xử lý các vấn đề kỹ thuật. Hulkenberg không thể ra đường đua tại FP2 và không thiết lập được thành tích nào.

Gabriel Bortoleto là điểm sáng của đội đua khi xếp thứ 8, đồng thời là tay đua chủ nhà có thành tích tốt nhất trong phiên.

Tay đua chủ nhà Bortoleto có kết quả khả quan

FP2 cho thấy Mercedes đang có lợi thế đáng kể về tốc độ. McLaren và Red Bull vẫn duy trì khoảng cách cạnh tranh, trong khi Ferrari cần giải quyết những vấn đề liên quan đến phanh và lốp. Điều kiện thời tiết âm u, cùng khả năng xuất hiện mưa phùn, cũng có thể khiến việc lựa chọn chiến thuật và thiết lập xe trở nên phức tạp hơn.

Các đội sẽ cần phân tích dữ liệu từ những lượt chạy dài để đánh giá chính xác hơn mức độ suy giảm hiệu suất lốp và tốc độ thi đấu trong điều kiện đua thực tế tại Interlagos, hướng tới hai ngày thi đấu quan trọng phía trước.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy đầu tiên chặng Sao Paulo GP 2026:

FP1

FP2