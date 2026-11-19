Mauricio Pochettino sẽ chính thức dẫn dắt MU sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ĐT Mỹ. MU đang đứng thứ 18 trên BXH Premier League và trận tiếp theo họ sẽ gặp phải Liverpool đang đua top 5 (23h30, 22/11).

HLV Pochettino nổi lên trong nghiệp huấn luyện nhờ thành tích tại Espanyol

Đua trụ hạng thực tế không phải chuyên lạ lẫm gì cho Pochettino, thậm chí đó chính là thử thách đầu tiên trên hành trình trở thành HLV hàng đầu của ông. 17 năm trước, “Poch” đã được bổ nhiệm dẫn dắt Espanyol đang đứng bét bảng La Liga, và chính tại đây ông đã tạo nên những cú sốc.

Săn lùng kẻ mạnh

Tháng 2/2009, Barcelona đang ở đỉnh cao của kỷ nguyên Pep Guardiola. Họ đã càn quét mọi đối thủ ở La Liga, Cúp nhà Vua và Champions League, và rốt cuộc họ sẽ vô địch cả 3 giải đấu này để đưa Pep Guardiola ra ánh sáng rực rỡ của vũ đài bóng đá. Barca có màn đón tiếp Espanyol, chết dí ở đáy BXH, tại Nou Camp và mọi khán giả chờ đợi một chiến thắng cho chủ nhà.

Pochettino đã từng đá cho Espanyol khi còn là cầu thủ, và khi bắt đầu nghiệp HLV ông khởi sự tại đội nữ của CLB trong vai trò trợ lý. Khi Poch lên nhậm chức, ông chỉ vừa mới nhận bằng UEFA Pro cách đó chưa đến 2 tháng, và trận đầu tiên ông dẫn dắt chính là gặp Barcelona trên sân nhà, ở tứ kết Cúp nhà Vua.

Pochettino và Antonio Ito ngăn chặn Ronaldo, trong trận Espanyol - Real Madrid tháng 11/2004

Espanyol mới chỉ tập có 2 buổi trước trận đó, và các cầu thủ tất nhiên hoài nghi về vị HLV mới. Nhưng Pochettino quen biết một số cầu thủ đó, vì chính họ từng là đồng đội của nhau trước khi ông giải nghệ. Và trước Barca, Espanyol đã phòng thủ thành công để kiếm được trận hòa 0-0.

Espanyol dù vậy đã thua 2-3 ở trận lượt về tại Nou Camp, còn tại La Liga họ hòa 3 trận liên tiếp trước khi thua Sevilla trên sân nhà. 6 trận, 3 hòa 3 thua là kết quả của Espanyol khi Pochettino bắt đầu dẫn dắt, nên không nhiều người nghĩ Barca có thể bị bất ngờ trong buổi tối 21/2/2009.

Nhưng sự chuẩn bị của Pochettino lúc này đã xong. Chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1 với trọng tâm là pressing rát ngay ở giữa sân và phòng thủ 1-kèm-1, Espanyol khiến Barca bị bất ngờ. Dẫu vậy Espanyol vẫn khá may mắn trong hiệp 1, Henry, Xavi và Messi đều bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn.

Pochettino và Ivan De La Pena tại Nou Camp, tháng 2/2009

Seydou Keita bị thẻ đỏ cuối hiệp 1 khiến Espanyol có lợi thế quân số, và sang hiệp 2 đội khách bắt đầu tăng tốc. Ivan de la Pena ghi 2 bàn chỉ trong vòng 5 phút, và dù Yaya Toure rút ngắn ở phút 62, Espanyol giữ vững tỷ số 2-1 đến hết trận. Lần đầu tiên sau 27 năm Espanyol mới thắng tại Nou Camp, và các cầu thủ ăn mừng như điên dại, biết rằng hy vọng sinh tồn đã được thắp lên một ngọn lửa lớn.

Espanyol rốt cuộc về đích thứ 10 trong mùa giải đó, họ thắng tới 8/10 vòng La Liga cuối cùng. Thứ bóng đá của Espanyol gây ấn tượng với chính Pep Guardiola, người nói “Espanyol không đợi, họ săn lùng đối thủ” và bản thân ông cảm thấy gần gũi với cách chơi đó. Không ngạc nhiên lắm, Pochettino là học trò của Marcelo Bielsa, một trong những người thầy lớn của Pep.

Xây dựng lâu dài

Espanyol của cuối thập niên 2000 là một đội bóng khánh kiệt, không cạnh tranh được với ai trên thị trường nên chỉ nhặt quân miễn phí hoặc đi mượn. Trong bối cảnh đó, Pochettino buộc phải có gì dùng nấy, và sau mỗi mùa ông đều xác định cầu thủ ngôi sao của mình sẽ bị bán để thu lời cho CLB.

Pochettino làm việc với tất cả các đội của Espanyol, gồm cả đội B và đội trẻ

Nhưng khi đã chứng minh năng lực và CLB đã an toàn trụ hạng, Poch bước vào quá trình tái cấu trúc cách đội bóng vận hành. Đội 1 và đội B của Espanyol đều chỉ đá sơ đồ 4-2-3-1 với lối chơi pressing tầm cao, nhưng các đội trẻ Espanyol đều đá 4-4-2 để các cầu thủ trẻ học cảm quan vị trí.

Đáng chú ý là do nhu cầu của đội 1, Pochettino quyết định xếp các đội trẻ của ông đấu với đối thủ cao hơn 1 lứa tuổi, tức đội U17 sẽ đấu U19 và U19 đấu đội B. Theo cách này Pochettino sẽ nhanh chóng nhận ra những tài năng trẻ nào có khả năng lên đội 1 sớm. Phương pháp này đã giúp đẩy những Víctor Ruiz và Javi Márquez trở thành những sao trẻ thành danh dưới thời Poch.

Chế độ tập thể lực của Pochettino thì lúc này hẳn báo chí Việt Nam đã viết chán chê cho độc giả, nhưng một điều nữa là ông tỏ ra rất dứt khoát trong việc loại bỏ những thành phần không còn đáp ứng đòi hỏi của ông qua kết quả các buổi tập đó. Pochettino sẽ bảo vệ các học trò trước báo giới, nhưng không có nghĩa ông sẽ giữ chân họ nếu chuyên môn đi xuống.

Francisco Rufete, Moisés Hurtardo, Raúl Tamudo đều đã phải rời Espanyol dưới thời Pochettino, thậm chí Tamudo - chân sút số 1 trong lịch sử CLB - là đồng đội cũ và chỗ bạn bè với Poch. Chưa hết, một HLV thể lực của Pochettino đã bị ông cho nghỉ việc dù thân thiết tới mức Poch là cha đỡ đầu cho con trai của vị HLV đó.

Đến lúc hết thời ở Espanyol

Espanyol về đích thứ 11 mùa 2009/10, thấp hơn 1 hạng so với mùa trước, nhưng sang mùa kế tiếp họ có lúc đã đứng trong nhóm dự cúp châu Âu trước khi về đích thứ 8. Sang mùa 2011/12, họ đã đứng nửa trên BXH trong phần lớn mùa giải nhưng rốt cuộc tụt xuống thứ 14.

Thách thức cho Pochettino là dù ông cố hết sức, Espanyol có quá nhiều hạn chế về mặt tài chính và ngay cả những cầu thủ họ đưa về trên thị trường chuyển nhượng cũng gây thất vọng, trong đó có Shunsuke Nakamura (chuyên gia đá phạt người Nhật). Trong hè 2012, Espanyol cho ra đi tới 10 cầu thủ và họ bắt đầu mùa giải mới với chỉ 2 trận thắng sau 12 vòng, đứng cuối bảng La Liga.

Shunsuke Nakamura, một trong những thất bại chuyển nhượng của Espanyol dưới thời Pochettino

Poch và Espanyol đồng ý chia tay vào tháng 11/2012, ông nói: “Tôi đã ở trong thế giới bóng đá rất nhiều năm để biết rằng HLV nào cũng đến lúc hết thời”. Dù vậy thời của Pochettino vẫn còn ở phía trước, 2 tháng sau ông đã được Southampton bổ nhiệm và mở đầu cho hành trình đáng nhớ tại Premier League.

Giờ đây, Pochettino sẽ đến dẫn dắt và đưa MU ra khỏi cuộc đua trụ hạng như cách ông đã đưa Espanyol thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng MU giàu, tiếng tăm hơn so với Espanyol, hãy chờ xem Pochettino có thể làm được gì với một môi trường áp lực hơn nhưng điều kiện tốt hơn.