Môn bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang diễn ra sôi động tại khu vực bãi biển Hồ Tràm (TP.HCM), từ ngày 16/11 đến 22/11. Giải đấu quy tụ 14 đơn vị, trong đó có 7 đơn vị tranh tài ở nội dung đồng đội nữ.

Bên cạnh những màn so tài chuyên môn hấp dẫn, các nữ vận động viên cũng trở thành tâm điểm chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, vóc dáng khỏe khoắn cùng những bộ trang phục thi đấu đặc trưng của môn bóng chuyền bãi biển.

Bóng chuyền bãi biển vốn là môn thể thao có sức hút đặc biệt nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật, tốc độ và thể lực. Khác với bóng chuyền trong nhà, mỗi đội chỉ có hai vận động viên trên sân, đồng nghĩa mỗi người phải di chuyển liên tục, đảm nhiệm nhiều vị trí và hỗ trợ đồng đội trong mọi tình huống.

Tại Đại hội năm nay, sự góp mặt của nhiều gương mặt nữ nổi bật khiến các trận đấu trên sân cát Hồ Tràm càng nhận được sự quan tâm.

Trong số những gương mặt đáng chú ý có Mai Hồng Hạnh của An Giang, Nguyễn Lê Thị Tường Vy của Khánh Hòa, Châu Ngọc Lan và Đinh Thị Mỹ Ngà của Cần Thơ. Đây đều là những vận động viên nằm trong nhóm tuyển thủ bóng chuyền bãi biển được đăng ký tham dự Đại hội, trong đó có những gương mặt từng góp mặt ở đấu trường quốc tế.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên 16/11, nội dung nữ đã chứng kiến những diễn biến đáng chú ý. Đội An Giang 1 với sự góp mặt của Hồng Hạnh có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại đội chủ nhà TP.HCM 2 với tỷ số 2-0. Hai set đấu khép lại với các điểm số 21-14 và 21-17.

Đáng chú ý, các trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng gắt. Những pha phát bóng uy lực, bật nhảy đập bóng hay các tình huống lao người cứu bóng sát mặt cát liên tục xuất hiện, tạo nên bầu không khí sôi động.

Trong những ngày tiếp theo, các đội tiếp tục bước vào những lượt trận quan trọng nhằm cạnh tranh thứ hạng và tấm vé đi tiếp. Sự trở lại của nhiều tuyển thủ từng tham dự ASIAD 20 cũng giúp chất lượng chuyên môn của giải đấu được nâng cao.

Điểm thu hút của bóng chuyền bãi biển không chỉ nằm ở những pha bóng đẹp mắt mà còn ở điều kiện thi đấu đặc thù. Các nữ vận động viên phải thi đấu ngoài trời, trực tiếp đối mặt với ánh nắng, sức nóng từ mặt cát và những luồng gió biển có thể làm thay đổi quỹ đạo trái bóng.

Khác với mặt sân trong nhà bằng phẳng, sân cát khiến việc di chuyển, bật nhảy và đổi hướng trở nên khó khăn hơn. Mỗi bước chạy đều tiêu tốn nhiều sức lực, trong khi các vận động viên phải liên tục di chuyển để đỡ bóng, chắn bóng và hỗ trợ đồng đội.

Đặc biệt, những tình huống cứu bóng đòi hỏi vận động viên phải không ngần ngại đổ người xuống cát, bất chấp va chạm và cảm giác nóng rát. Sau mỗi pha bóng kéo dài, các cô gái thường phải tranh thủ nghỉ ngơi, bổ sung nước và nhanh chóng lấy lại thể lực để tiếp tục cuộc đua.

Thời tiết tại Hồ Tràm có những thời điểm xuất hiện gió chướng mạnh. Điều này buộc các vận động viên phải liên tục điều chỉnh hướng đánh, phán đoán điểm rơi và phối hợp với đồng đội để kiểm soát trận đấu. Đằng sau hình ảnh những cô gái xinh đẹp, khỏe khoắn trong trang phục thi đấu bắt mắt là quá trình tập luyện bền bỉ cùng khả năng chịu đựng áp lực thể chất đáng nể.

Môn bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 22/11. Những cuộc tranh tài ở nội dung nữ hứa hẹn còn mang đến nhiều pha bóng hấp dẫn, nơi các nữ vận động viên vừa thể hiện vẻ đẹp thể thao, vừa khẳng định bản lĩnh và khát vọng chinh phục huy chương.