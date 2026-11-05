Lịch thi đấu các môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới nhất

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là sự kiện thể thao quan trọng bậc nhất trong nước, quy tụ hàng nghìn vận động viên tranh tài ở nhiều môn và phân môn, với tổng cộng 973 bộ huy chương theo lịch thi đấu được công bố.

Lịch tranh tài trải dài từ tháng 8 đến tháng 12

Theo kế hoạch, một số môn được tổ chức trước thời gian thi đấu tập trung của Đại hội. Bóng bàn diễn ra từ ngày 9 đến 16/8, Muay Thái từ ngày 20 đến 30/10, Karate từ ngày 1 đến 8/11. Riêng nội dung marathon được bố trí thi đấu ngày 29/3.

Giai đoạn tranh tài chính tập trung từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12/2026, với hàng loạt môn thể thao Olympic và các môn truyền thống.

Những môn được quan tâm như bóng đá, điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, cử tạ, boxing, taekwondo, cầu lông và quần vợt hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh huy chương hấp dẫn.

Hàng trăm bộ huy chương chờ chủ nhân

Theo bảng phân bổ nội dung, bắn súng có 51 bộ huy chương, điền kinh 48 bộ, bơi 41 bộ, rowing 37 bộ và vật 33 bộ.

Các môn võ cũng đóng góp số lượng huy chương đáng kể, gồm Judo 32 bộ, Wushu 30 bộ, quyền Anh 27 bộ và Vovinam 26 bộ.

Ngoài ra, Đại hội còn có các môn đang thu hút sự quan tâm như pickleball, thể thao điện tử, bowling và bóng rổ 3x3.

Người hâm mộ có thể theo dõi lịch chi tiết từng môn, ngày tranh tài, ngày trao huy chương cùng thời điểm diễn ra lễ khai mạc và bế mạc để cập nhật những diễn biến đáng chú ý tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.