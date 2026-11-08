Đua xe F1, Sao Paulo GP: Norris đoạt pole trong cơn bão tại Interlagos

Cảnh báo cơn giông cùng với sấm chớp xuất hiện trong khu vực, và Interlagos may mắn nằm ngoài khu vực ảnh hưởng trong phiên chạy thử cuối cùng này. Hulkenberg nhanh chóng tiến ra đường đua sau khi phải làm khán giả tron ngày đua đầu tiên. Sau 15 phút đầu, Stroll đã phải kết thúc phiên chạy với lỗi hệ thống ERS.

Lando Norris giành pole

Bộ động cơ mới trên chiếc xe của Hamilton gặp vấn đề, và tay đua Ferrari đã phải kết thúc phiên chạy khi khói bốc lên từ trong chiếc xe, cùng tiếng động cơ bất thường. Những phút cuối cùng, bộ lốp Soft ra sân khi mà các đội chuẩn bị cho phiên phân hạng trước mắt.

Chung cuộc, Verstappen dẫn đầu với thành tích 1 phút 11,622 giây. Nhà vô địch Antonelli xếp thứ 2 với cách biệt chỉ 0,025 giây, với Norris tại vị trí thứ 3, tay đua nắm giữ vị trí pole tại Interlagos trong 2 năm gần nhất. Russell, Leclerc, Piastri, Lindblad, Lawson, Hadjar, Bortoleto nằm trong top 10.

Ferrari xác nhận họ sẽ phải sử dụng thêm bộ động cơ mới dành cho Hamilton. Nhờ đó, tay đua số 44 sẽ phải nhận thêm án phạt, và cùng gia nhập với Verstappen và Perez ở phía cuối đoàn đua.

Kết quả FP3

Cơn mưa lớn ập tới ngay sau khi FP3 kết thúc, và kéo dài cho tới ngay trước thềm phiên phân hạng. Một quãng nghỉ trên bầu trời ngay thời điểm đèn xanh sáng lên cuối đường pit, và các tay đua tiến ra đường đua, với 2 bộ lốp trời mưa đều được sử dụng. Nhưng chỉ sau 3 phút, cờ đỏ đã được phất lên.

Thời tiết chuyển biến xấu đã khiến màn phân hạng được chuyển sang ngày tiếp theo tại đây 2 năm về trước. Sau gần 90 phút chờ đợi, điều kiện đua dần ổn định, và đèn xanh sáng lên ở cuối đường pit một lần nữa.

Bộ đôi Cadillac “chập chững” dẫn đầu đoàn đua trong vòng chạy đầu tiên. Thứ hạng liên tiếp bị đảo lộn, khi mà các tay đua nắm được cảm giác “trơn trượt”, và lượng nước đọng lại trên đường giảm xuống sau từng vòng. Với 2 phút còn lại tại Q1, Perez, Sainz, Stroll, Bottas, Colapinto, và Bortoleto nằm ngoài top 16. Tay đua Audi đã văng khỏi đường đua, chấm dứt cơ hội cải thiện sau khi có va chạm với rào chắn.

Norris vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 30,939 giây, dẫn trước Russell, Verstappen, và Hamilton. Gasly bị đẩy ra khỏi top 16 và bị loại cùng đồng đội tại vị trí thứ 17 và thứ 18. Stroll, Bottas, Perez, Bortoleto là những cái tên còn lại bị loại tại Q1.

Cơn mưa lớn khiến phiên phân hạng phải hoãn lại

Verstappen kết thúc ngày đua thứ 2 sớm và theo dõi phần còn lại từ đường pit. Leclerc vươn lên dẫn đầu sau lượt chạy đầu, trước khi bộ đôi Mercedes giành lại vị trí dẫn đầu ngay trong vòng kế tiếp. Lindblad gặp sự cố và phải dừng xe tại góc cua thứ 5.

Trong khi đó, Lawson vươn lên đầu bảng xếp hạng khi bộ lốp Intermediate bắt đầu được sử dụng. Russell giành lại vị trí dẫn đầu sau đó với thành tích 1 phút 26,745 giây. Tuy nhiên, Camara đã mất lái, trượt thẳng vào rào chắn, và kết thúc Q2 với lá cờ đỏ. Hamilton, Piastri, Camara, Lindblad, Sainz, Verstappen bị loại tại Q2.

Camara xếp thứ 13 chung cuộc tại phiên phân hạng đầu tiên

Màn phân hạng cuối cùng tiếp tục bị hoãn để có thể sửa chữa rào chắn tại góc cua thứ 12. Cùng lúc đó, cơn mưa tiếp theo di chuyển tiến thắng tới đường đua. Và ngay khi có đèn xanh, 10 tay đua còn lại đều muốn tận dụng quãng nghỉ này trước khi thời tiết chuyển biến xấu một lần nữa.

Norris chiếm vị trí pole dẫn trước Russell và Antonelli. Phía sau Leclerc tại vị trí thứ 4, những đội nhóm giữa tận hưởng top 10, lần lượt là Lawson, Hulkenberg, Hadjar, Bearman, Alonso, và cuối cùng lại Albon tại vị trí thứ 10.

Thứ tự xuất phát tại Sao Paulo GP 2026

Sự chú ý có lẽ sẽ nghiêng về về cuối đoàn đua, khi mà Hamilton và Verstappen đều có kinh nghiệm lội ngược dòng ngoạn mục tại Interlagos này. Liệu hai tay đua kì cựu có thể tiếp tục đem tới màn trình diễn đỉnh cao, hay hai nhà vô địch trên hàng xuất phát đầu tiên sẽ đem tới cuộc đấu nảy lửa cho chiến thắng chung cuộc? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 00g00 rạng sáng ngày 09 tháng 11.