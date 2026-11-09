Đua xe F1, kết quả Brazilian GP: Verstappen xuất thần, Mercedes vô địch đồng đội

Chặng đua Brazilian GP diễn ra tại trường đua Interlagos (Brazil), với 71 vòng đua trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục. Mưa xuất hiện ở đầu và cuối cuộc đua, khiến các tay đua phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc lựa chọn lốp và kiểm soát tốc độ.

Xuất phát ở vị trí pole, Lando Norris có khởi đầu không thuận lợi khi để Kimi Antonelli vượt lên dẫn đầu ngay sau khi xuất phát. Tuy nhiên, tay đua người Anh nhanh chóng lấy lại nhịp độ, duy trì tốc độ ổn định và tận dụng những sai lầm của các đối thủ để vươn lên dẫn đầu.

Diễn biến đáng chú ý nhất thuộc về Max Verstappen. Do án phạt thay đổi động cơ, tay đua Red Bull phải xuất phát từ vị trí thứ 21. Dù vậy, Verstappen thể hiện khả năng kiểm soát và vượt xe xuất sắc, từng bước tiến lên nhóm dẫn đầu trước khi chiếm vị trí thứ 2. Anh kết thúc cuộc đua với khoảng cách 14,6 giây so với người chiến thắng.

Ở những vòng cuối, cơn mưa trở nên nặng hạt hơn, buộc các đội đua phải tính toán lại chiến thuật sử dụng lốp trung gian. Norris vẫn duy trì được sự tập trung, không mắc sai lầm đáng kể và bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu với thành tích 1 giờ 35 phút 23.504 giây. Đây là chiến thắng thứ 3 trong mùa giải 2026 và cũng là lần thứ 2 liên tiếp anh đăng quang tại đường đua Brazil.

Isack Hadjar về thứ 3, hoàn tất một ngày thi đấu thành công cho Red Bull với bộ đôi tay đua cùng góp mặt trên bục podium.

Kết quả này giúp Mercedes chính thức giành chức vô địch đội đua mùa giải 2026, qua đó chấm dứt quãng thời gian chờ đợi danh hiệu kể từ năm 2021. George Russell và Kimi Antonelli lần lượt cán đích thứ 4 và thứ 5.