Ba ngôi sao điện ảnh George Clooney (thứ hai từ trái), Brad Pitt (giữa) và Matt Damon (thứ hai từ phải) góp mặt tại Monaco Grand Prix 2004 để quảng bá cho chiến dịch của đội đua Jaguar.

Chiều 23/5/2004, chiếc Jaguar do Christian Klien điều khiển lao vào hàng rào bảo vệ ngay vòng đầu Monaco Grand Prix. Tay đua người Áo không bị thương, nhưng phần đầu xe biến dạng và viên kim cương 1,4 carat gắn tại đây biến mất.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với BBC Sport, những người từng điều hành Jaguar Racing kể lại câu chuyện hậu trường và các giả thuyết xoay quanh một trong những bí ẩn kỳ lạ nhất lịch sử F1.

Chiến dịch quảng cáo biến thành tai họa

Sự xuất hiện của viên kim cương trên một chiếc xe đua có thể đạt tốc độ hơn 320 km/h bắt nguồn từ chiến dịch quảng bá của Jaguar Racing.

Gia nhập F1 năm 2000, Jaguar liên tục gây thất vọng về thành tích. Đến năm 2004, tập đoàn mẹ Ford quyết định rút lui khỏi giải, buộc ban lãnh đạo đội đua phải tìm chủ sở hữu mới. Jaguar cần một chiến dịch truyền thông đủ sức thu hút sự chú ý, đồng thời cải thiện hình ảnh trước các nhà tài trợ và nhà đầu tư tiềm năng.

Một năm trước, đội từng thành công khi hợp tác quảng bá phim Terminator 3 tại chặng Silverstone. Giám đốc truyền thông Nav Sidhu muốn lặp lại hiệu ứng đó tại Monaco Grand Prix 2004.

Sidhu biết bộ phim Ocean's Twelve đang được thực hiện, với một số cảnh quay tại Monte Carlo. Ông liên hệ nhà sản xuất Hollywood Jerry Weintraub và đạt thỏa thuận hợp tác có sự tham gia của ba ngôi sao George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon. Nội dung phim xoay quanh một vụ trộm táo bạo liên quan đến quả trứng Faberge nạm kim cương. Sidhu nảy ra ý tưởng đưa những viên đá quý thật lên xe đua để tạo sự liên kết với bộ phim.

Jaguar được cung cấp hai loại kim cương khác nhau cho chặng đua Monaco 2004: một loại dùng để quảng bá (bên trái), loại còn lại được hàn vào xe đua (bên phải). Ảnh: BBC Sport

Công ty kim cương Steinmetz đồng ý cung cấp hai viên đá quý gắn trên hai chiếc Jaguar, với tổng giá trị tương đương khoảng một triệu USD theo thời giá hiện nay. Một viên lớn hơn được chuẩn bị riêng để chụp ảnh quảng bá.

Trước cuộc đua, hai viên kim cương được đưa tới garage, bọc trong khung thép rồi cố định vào phần mũi xe. Một chiếc do tay đua kỳ cựu Mark Webber điều khiển, chiếc còn lại thuộc về tân binh Christian Klien.

Webber xuất phát thứ 11, còn Klien thứ 14. Với phong độ khiêm tốn của Jaguar, không ai thực sự kỳ vọng họ giành podium. Tuy nhiên, đội đua tin rằng hai chiếc xe có thể về đích cùng những viên kim cương nguyên vẹn.

Mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi kịch bản. Ngay vòng đầu, Klien va chạm với một chiếc Jordan khi thoát khỏi khúc cua Mirabeau, khiến phần đầu xe bị hư hại. Chiếc Jaguar sau đó lao vào hàng rào tại cua tay áo Loews nổi tiếng.

Klien rời xe an toàn, nhưng phần mũi xe, nơi gắn viên kim cương, bị biến dạng nghiêm trọng.

Chẳng bao lâu sau, Sidhu nhận cuộc gọi từ công ty kim cương, hỏi liệu họ có thể nhận lại viên đá quý hay không. "Tôi không nhớ mình đã trả lời thế nào, nhưng chắc chắn không phải là 'có'", Sidhu kể.

Ông không thể lập tức kiểm tra chiếc xe, bởi cuộc đua còn 76 vòng. Ban tổ chức dùng cần cẩu đưa Jaguar ra khỏi đường đua, đặt phía sau hàng rào và chỉ chuyển về garage sau khi cuộc đua kết thúc. "Một tiếng rưỡi chờ cuộc đua kết thúc dài như một ngày rưỡi. Mỗi vòng trôi qua đều là cực hình", ông nhớ lại. "Nhưng khi được kiểm tra chiếc xe, tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của viên kim cương".

Ba giả thuyết về viên kim cương mất tích

Một trong những nghi vấn được nhắc đến nhiều nhất là Jaguar thực chất chỉ gắn kim cương giả lên xe để quảng cáo. Tuy nhiên, Sidhu bác bỏ hoàn toàn khả năng này. Theo ông, một công ty kinh doanh kim cương không đời nào sử dụng hàng giả trong chiến dịch công khai, bởi nguy cơ bị phát hiện sẽ hủy hoại uy tín của doanh nghiệp, Jaguar và cả F1.

Giả thuyết thứ hai, cũng là khả năng được nhiều người trong cuộc nghĩ đến, là viên kim cương đã bị một người nào đó nhặt mất. "Tôi nghĩ có người đã nhặt nó lên, bỏ vào túi. Bây giờ có lẽ người đó đang mỉm cười vì viên kim cương vẫn nằm trong ngăn kéo nhà mình", cựu trưởng đội Tony Purnell nhận định, đồng thời đưa ra khả năng viên đá đã vỡ khi va chạm ở tốc độ khoảng 160 km/h, khiến những mảnh nhỏ văng ra nhiều hướng.

Một kịch bản khác là nhân viên vệ sinh vô tình quét viên kim cương cùng các mảnh vỡ trên đường đua, hoặc xe quét đường cuốn nó xuống hệ thống cống thoát nước.

Cá nhân Sidhu đặc biệt tin vào giả thuyết có người nhặt được. Ông giải thích rằng tại các chặng F1, khán giả thường nhặt những mảnh cao su lốp xe hoặc phụ tùng rơi trên đường làm kỷ niệm. Monaco lại là nơi tập trung đông người giàu có, với vô số trang sức đắt tiền.

Khả năng tìm lại viên đá càng thấp bởi chỉ khoảng một giờ sau cuộc đua, đường đua Monaco được mở lại cho giao thông công cộng. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người có thể đã đi qua khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện trường tai nạn chiếc xe đính kim cương do Klien điều khiển. Ảnh: BBC Sport

Một giả thuyết gây tò mò khác là Klien cố tình gây tai nạn để tạo hiệu ứng truyền thông, tương tự những vụ trộm được dàn dựng trong phim Ocean's Eleven.

Tuy nhiên cả Purnell lẫn Sidhu đều bác bỏ nghi vấn Klien được chỉ đạo đâm xe. Chi phí sửa chữa chiếc Jaguar còn lớn hơn giá trị viên kim cương, vốn được truyền thông thời điểm đó cho là không có bảo hiểm. Quan trọng hơn, thành tích thi đấu và điểm số mang lại lợi ích thương mại lớn hơn nhiều so với một vụ tai nạn gây chú ý. Đội lúc đó cố giữ chân nhà tài trợ, tìm nhà đầu tư và bảo vệ uy tín trong thời điểm khó khăn. Vì vậy, việc cố tình phá hỏng xe để quảng cáo là điều phi lý.

Còn theo Purnell, không số tiền nào có thể khiến Klien cố tình gây tai nạn, bởi tay đua người Áo rất muốn chứng tỏ năng lực tại F1.

Mất kim cương nhưng được quảng cáo miễn phí khắp thế giới

Điều trớ trêu là vụ mất kim cương cuối cùng lại đem đến cho Jaguar hiệu quả truyền thông vượt xa kế hoạch ban đầu. "Không ai nhắc tới chiến thắng của Jarno Trulli. Không ai hỏi Jaguar thi đấu thế nào. Chẳng ai quan tâm xe của Webber cũng bị hỏng. Tất cả chỉ hỏi một câu: Viên kim cương đâu rồi?", Purnell kể.

Câu chuyện lan khắp thế giới, xuất hiện trên truyền hình và báo chí, kể cả ở những thị trường vốn ít quan tâm tới F1. Purnell nhớ một người quen tại Detroit, Mỹ, hào hứng nói với ông rằng Jaguar đang được quảng bá rầm rộ. Tin tức về đội xuất hiện trên các bản tin thời sự, dù bình thường F1 gần như không được nhắc tới tại đây.

Jaguar sau này được bán cho Red Bull, thi đấu dưới tên Red Bull Racing. Ảnh: AFP

Sáu tháng sau, Jaguar được bán cho Red Bull, mở ra chương mới trong lịch sử đội đua. Khi được hỏi liệu vụ mất kim cương có góp phần thúc đẩy thương vụ hay không, Purnell cho rằng nó đã giúp ích đáng kể. Theo ông, sự kiện cho thấy Jaguar vẫn có khả năng tạo sức hút truyền thông rất lớn ngay cả khi thành tích trên đường đua kém cỏi.

Dưới tên gọi Red Bull Racing, đội sau này vươn lên thành thế lực của F1, giành tám chức vô địch thế giới cho tay đua và sáu danh hiệu đội đua. "Bạn không thể thiết kế một cuối tuần quảng bá nào tốt hơn thế", Purnell nhận xét.

Hồng Duy (theo BBC Sport)