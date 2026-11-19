Leicester City thẳng tay loại nhà tài trợ sau tranh cãi về đại sứ thương hiệu

Leicester City vừa gây chú ý khi quyết định chấm dứt hợp đồng tài trợ áo đấu với 1 thương hiệu lớn sau những tranh cãi liên quan đến việc công ty này bổ nhiệm diễn viên phim người lớn Eva Elfie làm đại sứ thương hiệu. Nhà tài trợ nói trên đã đồng hành cùng đội chủ sân King Power kể từ đầu mùa giải 2024-25, nhưng mối quan hệ hợp tác sẽ chính thức khép lại ngay lập tức.

Leicester City thẳng tay loại nhà tài trợ sau tranh cãi về đại sứ thương hiệu

Động thái này diễn ra sau khi nhóm cổ động viên The Foxes Trust gây sức ép lên ban lãnh đạo Leicester City hồi đầu tháng 11. Những phản ứng từ người hâm mộ xuất phát từ quyết định lựa chọn Eva Elfie làm gương mặt đại diện, khiến mối quan hệ giữa nhà tài trợ và đội bóng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Trong thông báo chính thức, Leicester City xác nhận hai bên đã thống nhất kết thúc hợp tác: “Câu lạc bộ bóng đá Leicester City đã đạt được thỏa thuận chung để kết thúc quan hệ đối tác thương mại của chúng tôi có hiệu lực ngay lập tức”.

Đội bóng nước Anh cũng nhấn mạnh: “Quyết định này được đưa ra sau các cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa hai bên trong những ngày gần đây, trong đó chúng tôi đã nhận ra những ưu tiên thương mại khác nhau của mình trong thời gian tới”.

Leicester City đồng thời gửi lời cảm ơn vì sự hỗ trợ trong suốt hai năm rưỡi hợp tác, cũng như cách tiếp cận mang tính xây dựng để đi đến thỏa thuận chấm dứt quan hệ đối tác.

Người hâm mộ được hoàn tiền áo đấu, Eva Elfie từng gây chú ý ở làng bóng đá

Không chỉ thông báo chấm dứt hợp tác, Leicester City còn đưa ra chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho những cổ động viên đã mua áo đấu có in thương hiệu này. Theo đó, những người mua sản phẩm thông qua các kênh bán lẻ chính thức của câu lạc bộ trong vòng 28 ngày tính từ ngày 21/10/2026 có thể trả lại áo để nhận đầy đủ tiền hoàn hoặc đổi sang mẫu áo khác trước ngày 2/12.

Nhân vật đứng sau cuộc tranh cãi là Eva Elfie, nữ diễn viên người Nga 29 tuổi, tên thật Yulia Romanova. Cô từng giành giải AVN ở hạng mục Ngôi sao nước ngoài mới xuất sắc nhất năm 2021. Hiện tại, ngôi sao này sở hữu 4,9 triệu người theo dõi trên Instagram và từng có những lần xuất hiện đáng chú ý trong lĩnh vực thể thao.