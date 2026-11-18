Trong màn so tài giữa hai tay vợt sở hữu những cú giao bóng uy lực, Zverev giành break ngay ở game mở màn. Tay vợt người Đức sau đó thắng game giao bóng mà không để đối thủ ghi điểm. Shelton cứu được 2 break point ở game thứ ba.

Sang game tiếp theo, tay vợt người Mỹ tạo ra 2 cơ hội giành break duy nhất trong trận, nhưng không thể tận dụng. Ngay sau đó, Shelton lại để mất game giao bóng. Zverev tiếp tục chiếm ưu thế trong những loạt bóng bền cuối sân và khép lại set đầu tiên ở game thứ tám với phần thắng 6-2.

Zverev thắng áp đảo Shelton

Khả năng giao bóng của Shelton được cải thiện trong set hai, dù tay vợt người Mỹ vẫn không thể tìm ra cách hóa giải những cú giao bóng của Zverev. Tay vợt người Đức không để mất điểm nào trong các game giao bóng cho đến khi dẫn 40-0 ở game thứ 12, thời điểm loạt tie break đã cận kề.

Zverev từng toàn thắng cả 6 lần đối đầu Shelton trước đó, gần nhất là tại chung kết US Open, đồng thời giành chiến thắng trong cả 5 loạt tie-break mà hai người từng góp mặt. Kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra ở lần chạm trán này.

Shelton ngày càng tỏ ra nôn nóng trong những thời điểm cuối trận và đánh hỏng hai cú thuận tay tưởng chừng đơn giản. Tay vợt người Mỹ sau đó giành được 1 điểm khi đối mặt với cú giao bóng của Zverev bằng pha trả giao bóng đầy uy lực, nhưng ngay lập tức đánh mất lợi thế sau 2 lỗi liên tiếp.

Sau thêm một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp để có match point, Zverev khép lại trận đấu sau 94 phút bằng cú thuận tay đầy uy lực.

Khi bảng John McEnroe chỉ còn 1 lượt trận, chiến thắng sau 2 set của Zverev cũng khiến tay vợt trẻ người Tây Ban Nha Rafael Jodar bị loại. Trước đó, Jodar đã để thua Arthur Fils (Pháp).

Thống kê trận đấu