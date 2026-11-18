Set 1 Alcaraz 0(0) Medvedev 0(0)

Alcaraz thăng hoa

Hạt giống số 2 người Tây Ban Nha đang sở hữu phong độ cực cao. Trước khi tới Turin dự giải đấu mà anh từng giành ngôi á quân năm 2025, tay vợt 23 tuổi đã lên ngôi vô địch liên tiếp tại Vienna Mở rộng và Paris Masters.

Ở trận mở màn vòng bảng năm nay, Alcaraz tiếp tục thể hiện sự áp đảo khi vượt qua Frances Tiafoe sau hai set chóng vánh với cùng tỷ số 6-2. Trong suốt trận đấu này, anh đạt tỷ lệ giao bóng một thành công 78% và thắng tới 80% điểm giao bóng hai.

Medvedev quyết tâm đòi nợ trên mặt sân cứng trong nhà

Bên kia lưới, Daniil Medvedev đang có lần thứ 7 góp mặt tại sự kiện hạ màn mùa giải sau khi lỡ hẹn vào năm ngoái.

Nhà vô địch năm 2020 cũng có khởi đầu thuận lợi tại Inalpi Arena bằng chiến thắng 7-6(4), 6-3 trước Flavio Cobolli, qua đó có được 52 trận thắng trong năm 2026.

Dù sở hữu bản lĩnh dày dạn trên mặt sân cứng trong nhà, tay vợt 30 tuổi người Nga vẫn đứng trước thử thách lớn khi cần cải thiện khả năng trả giao bóng và tận dụng điểm break để hóa giải sức ép từ đối thủ.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về tay vợt Tây Ban Nha

Thống kê từ ATP cho thấy Carlos Alcaraz đang dẫn trước Daniil Medvedev với tỷ số đối đầu 7-3 sau 10 lần chạm trán trong sự nghiệp.

Riêng trong mùa giải 2026, hai tay vợt đã gặp nhau hai lần và chia đều chiến thắng. Medvedev thắng 6-3, 7-6(3) ở bán kết Indian Wells hồi tháng 3, nhưng Alcaraz đã đòi lại món nợ bằng chiến thắng 6-4, 7-6(2) tại bán kết Vienna Mở rộng hôm 31/10 vừa qua.

Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất giao bóng ổn định như trận ra quân, Alcaraz nắm nhiều cơ hội giành thêm một thắng lợi trước Medvedev.